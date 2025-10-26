Abuwtiyuw (ABU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01795465 $ 0.01795465 $ 0.01795465 24H Tief $ 0.01916396 $ 0.01916396 $ 0.01916396 24H Hoch 24H Tief $ 0.01795465$ 0.01795465 $ 0.01795465 24H Hoch $ 0.01916396$ 0.01916396 $ 0.01916396 Allzeithoch $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Niedrigster Preis $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 Preisänderung (1H) +0.65% Preisänderung (1T) -2.52% Preisänderung (7T) +26.97% Preisänderung (7T) +26.97%

Der Echtzeitpreis von Abuwtiyuw (ABU) beträgt $0.01865377. In den letzten 24 Stunden wurde ABU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01795465 und einem Höchstpreis von $ 0.01916396 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ABU liegt bei $ 0.261831, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00714313.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ABU im letzten Stunde um +0.65%, in den letzten 24 Stunden um -2.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Abuwtiyuw (ABU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Abuwtiyuw beträgt $ 18.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ABU liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.65K.