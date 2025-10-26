ABSGLORP (GLORP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004622 $ 0.00004622 $ 0.00004622 24H Tief $ 0.00004644 $ 0.00004644 $ 0.00004644 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004622$ 0.00004622 $ 0.00004622 24H Hoch $ 0.00004644$ 0.00004644 $ 0.00004644 Allzeithoch $ 0.0001598$ 0.0001598 $ 0.0001598 Niedrigster Preis $ 0.00004348$ 0.00004348 $ 0.00004348 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.11% Preisänderung (7T) -1.76% Preisänderung (7T) -1.76%

Der Echtzeitpreis von ABSGLORP (GLORP) beträgt $0.00004623. In den letzten 24 Stunden wurde GLORP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004622 und einem Höchstpreis von $ 0.00004644 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GLORP liegt bei $ 0.0001598, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004348.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GLORP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ABSGLORP (GLORP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Umlaufangebot 993.32M 993.32M 993.32M Gesamtangebot 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ABSGLORP beträgt $ 45.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GLORP liegt bei 993.32M, das Gesamtangebot bei 993319009.7638245. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 45.92K.