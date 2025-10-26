aarna atv 808 (ATV808) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 123.98 $ 123.98 $ 123.98 24H Tief $ 128.98 $ 128.98 $ 128.98 24H Hoch 24H Tief $ 123.98$ 123.98 $ 123.98 24H Hoch $ 128.98$ 128.98 $ 128.98 Allzeithoch $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Niedrigster Preis $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 Preisänderung (1H) +1.47% Preisänderung (1T) +3.78% Preisänderung (7T) +4.01% Preisänderung (7T) +4.01%

Der Echtzeitpreis von aarna atv 808 (ATV808) beträgt $129. In den letzten 24 Stunden wurde ATV808 zwischen einem Tiefstpreis von $ 123.98 und einem Höchstpreis von $ 128.98 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ATV808 liegt bei $ 185.98, der bisherige Tiefstpreis bei $ 105.08.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ATV808 im letzten Stunde um +1.47%, in den letzten 24 Stunden um +3.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aarna atv 808 (ATV808) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 52.29K$ 52.29K $ 52.29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 52.29K$ 52.29K $ 52.29K Umlaufangebot 405.35 405.35 405.35 Gesamtangebot 405.3522277074127 405.3522277074127 405.3522277074127

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aarna atv 808 beträgt $ 52.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ATV808 liegt bei 405.35, das Gesamtangebot bei 405.3522277074127. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 52.29K.