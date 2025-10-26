Der Echtzeitpreis von aarna atv 808 beträgt heute 129 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ATV808-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ATV808-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von aarna atv 808 beträgt heute 129 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ATV808-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ATV808-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

aarna atv 808 Preis (ATV808)

1 ATV808 zu USD Echtzeitpreis:

$129
$129$129
+3.70%1D
aarna atv 808 (ATV808) Echtzeit-Preis-Diagramm
aarna atv 808 (ATV808) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 123.98
$ 123.98$ 123.98
24H Tief
$ 128.98
$ 128.98$ 128.98
24H Hoch

$ 123.98
$ 123.98$ 123.98

$ 128.98
$ 128.98$ 128.98

$ 185.98
$ 185.98$ 185.98

$ 105.08
$ 105.08$ 105.08

+1.47%

+3.78%

+4.01%

+4.01%

Der Echtzeitpreis von aarna atv 808 (ATV808) beträgt $129. In den letzten 24 Stunden wurde ATV808 zwischen einem Tiefstpreis von $ 123.98 und einem Höchstpreis von $ 128.98 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ATV808 liegt bei $ 185.98, der bisherige Tiefstpreis bei $ 105.08.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ATV808 im letzten Stunde um +1.47%, in den letzten 24 Stunden um +3.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aarna atv 808 (ATV808) Marktinformationen

$ 52.29K
$ 52.29K$ 52.29K

--
----

$ 52.29K
$ 52.29K$ 52.29K

405.35
405.35 405.35

405.3522277074127
405.3522277074127 405.3522277074127

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aarna atv 808 beträgt $ 52.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ATV808 liegt bei 405.35, das Gesamtangebot bei 405.3522277074127. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 52.29K.

aarna atv 808 (ATV808)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von aarna atv 808 zu USD bei $ +4.7.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von aarna atv 808 zu USD bei $ -11.3344818000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von aarna atv 808 zu USD bei $ -27.4519740000.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von aarna atv 808 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +4.7+3.78%
30 Tage$ -11.3344818000-8.78%
60 Tage$ -27.4519740000-21.28%
90 Tage$ 0--

Was ist aarna atv 808 (ATV808)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

aarna atv 808 (ATV808) Ressource

Offizielle Website

aarna atv 808-Preisprognose (USD)

Wie viel wird aarna atv 808 (ATV808) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre aarna atv 808-(ATV808)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für aarna atv 808 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die aarna atv 808-Preisprognose an!

ATV808 zu lokalen Währungen

aarna atv 808 (ATV808) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von aarna atv 808 (ATV808) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ATV808 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu aarna atv 808 (ATV808)

Wie viel ist aarna atv 808 (ATV808) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ATV808 in USD beträgt 129.0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ATV808-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ATV808-zu-USD-Preis beträgt $ 129.0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von aarna atv 808?
Die Marktkapitalisierung von ATV808 beträgt $ 52.29K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ATV808?
Das Umlaufangebot von ATV808 beträgt 405.35 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ATV808?
ATV808 erreichte einen Allzeithochpreis von 185.98 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ATV808?
ATV808 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 105.08 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ATV808?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ATV808 beträgt -- USD.
Wird ATV808 dieses Jahr noch steigen?
ATV808 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ATV808-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
aarna atv 808 (ATV808) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

