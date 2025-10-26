aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 50.63 $ 50.63 $ 50.63 24H Tief $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 24H Hoch 24H Tief $ 50.63$ 50.63 $ 50.63 24H Hoch $ 52.71$ 52.71 $ 52.71 Allzeithoch $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Niedrigster Preis $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 Preisänderung (1H) +1.37% Preisänderung (1T) +3.94% Preisänderung (7T) +3.63% Preisänderung (7T) +3.63%

Der Echtzeitpreis von aarna afi 802v2 (AFI 802V2) beträgt $52.76. In den letzten 24 Stunden wurde AFI 802V2 zwischen einem Tiefstpreis von $ 50.63 und einem Höchstpreis von $ 52.71 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AFI 802V2 liegt bei $ 79.25, der bisherige Tiefstpreis bei $ 42.48.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AFI 802V2 im letzten Stunde um +1.37%, in den letzten 24 Stunden um +3.94% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 98.11K$ 98.11K $ 98.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 98.11K$ 98.11K $ 98.11K Umlaufangebot 1.86K 1.86K 1.86K Gesamtangebot 1,859.44671908729 1,859.44671908729 1,859.44671908729

Die aktuelle Marktkapitalisierung von aarna afi 802v2 beträgt $ 98.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AFI 802V2 liegt bei 1.86K, das Gesamtangebot bei 1859.44671908729. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 98.11K.