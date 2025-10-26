a slow runner (SNAIL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001765 $ 0.00001765 $ 0.00001765 24H Tief $ 0.0000183 $ 0.0000183 $ 0.0000183 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001765$ 0.00001765 $ 0.00001765 24H Hoch $ 0.0000183$ 0.0000183 $ 0.0000183 Allzeithoch $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 Niedrigster Preis $ 0.00001635$ 0.00001635 $ 0.00001635 Preisänderung (1H) +0.85% Preisänderung (1T) +2.74% Preisänderung (7T) +1.10% Preisänderung (7T) +1.10%

Der Echtzeitpreis von a slow runner (SNAIL) beträgt $0.00001825. In den letzten 24 Stunden wurde SNAIL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001765 und einem Höchstpreis von $ 0.0000183 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SNAIL liegt bei $ 0.00242581, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001635.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SNAIL im letzten Stunde um +0.85%, in den letzten 24 Stunden um +2.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

a slow runner (SNAIL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Umlaufangebot 999.68M 999.68M 999.68M Gesamtangebot 999,684,869.491002 999,684,869.491002 999,684,869.491002

Die aktuelle Marktkapitalisierung von a slow runner beträgt $ 18.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SNAIL liegt bei 999.68M, das Gesamtangebot bei 999684869.491002. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.24K.