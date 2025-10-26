A L P H A ($ALPHA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.000023 $ 0.000023 $ 0.000023 24H Tief $ 0.00002348 $ 0.00002348 $ 0.00002348 24H Hoch 24H Tief $ 0.000023$ 0.000023 $ 0.000023 24H Hoch $ 0.00002348$ 0.00002348 $ 0.00002348 Allzeithoch $ 0.0009103$ 0.0009103 $ 0.0009103 Niedrigster Preis $ 0.00001716$ 0.00001716 $ 0.00001716 Preisänderung (1H) +1.44% Preisänderung (1T) +0.83% Preisänderung (7T) -9.62% Preisänderung (7T) -9.62%

Der Echtzeitpreis von A L P H A ($ALPHA) beträgt $0.00002343. In den letzten 24 Stunden wurde $ALPHA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000023 und einem Höchstpreis von $ 0.00002348 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $ALPHA liegt bei $ 0.0009103, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001716.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $ALPHA im letzten Stunde um +1.44%, in den letzten 24 Stunden um +0.83% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

A L P H A ($ALPHA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von A L P H A beträgt $ 23.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $ALPHA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.42K.