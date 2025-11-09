YURU COIN (YURU) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu YURU COIN (YURU), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:18:12 (UTC+8)
YURU COIN (YURU) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für YURU COIN (YURU), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
Gesamtangebot:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Umlaufangebot:
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M
Allzeithoch:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Allzeittief:
$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043
Aktueller Preis:
$ 0.6752
$ 0.6752$ 0.6752

YURU COIN (YURU)-Informationen

YURU COIN ist der offizielle Token des beliebten japanischen Yuru-Chara Grand Prix – einem landesweiten Maskottchen-Wettbewerb, der seit 2011 über 738 Millionen Seitenaufrufe und 170 Millionen kumulierte Stimmen erhalten hat. Der Token wird für Fan-Abstimmungen, Kampagnen und NFT-Interaktionen verwendet und folgt einem deflationären Modell, bei dem Token durch Teilnahme verbrannt werden.

Offizielle Website:
https://en.coin.yurugp.jp/
Whitepaper:
https://en.coin.yurugp.jp/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc/
Block-Explorer:
https://solscan.io/token/mm7g78aMJZv8QB4Q15qbsM3UQJZWof85vwC2NSxRh2Q

YURU COIN (YURU) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von YURU COIN (YURU) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von YURU-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele YURU-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von YURU verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des YURU -Tokens!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

