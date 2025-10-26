Was ist YURU COIN (YURU)

YURU COIN ist der offizielle Token des beliebten japanischen Yuru-Chara Grand Prix – einem landesweiten Maskottchen-Wettbewerb, der seit 2011 über 738 Millionen Seitenaufrufe und 170 Millionen kumulierte Stimmen erhalten hat. Der Token wird für Fan-Abstimmungen, Kampagnen und NFT-Interaktionen verwendet und folgt einem deflationären Modell, bei dem Token durch Teilnahme verbrannt werden.

YURU COIN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre YURU COIN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- YURU Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu YURU COIN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr YURU COIN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

YURU COIN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird YURU COIN (YURU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre YURU COIN-(YURU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für YURU COIN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die YURU COIN-Preisprognose an!

YURU COIN (YURU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von YURU COIN (YURU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YURU Token!

Wie kauft man YURU COIN YURU

Suchen Sie nach wie man YURU COIN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können YURU COIN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

YURU zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

YURU COIN Ressource

Für ein tieferes Verständnis von YURU COIN sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu YURU COIN Wie viel ist YURU COIN (YURU) heute wert? Der Echtzeitpreis von YURU in USD beträgt 0.8116 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle YURU-zu-USD-Preis? $ 0.8116 . Nutzen Sie den Der aktuelle YURU-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von YURU COIN? Die Marktkapitalisierung von YURU beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von YURU? Das Umlaufangebot von YURU beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YURU? YURU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.5789586277522937 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YURU? YURU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.346206572110043 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von YURU? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YURU beträgt $ 12.13K USD . Wird YURU dieses Jahr noch steigen? YURU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YURU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

YURU COIN (YURU) – Wichtige Branchen‑Updates

