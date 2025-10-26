Der Echtzeitpreis von YURU COIN beträgt heute 0.8116 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YURU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YURU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von YURU COIN beträgt heute 0.8116 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YURU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YURU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

YURU COIN Logo

YURU COIN Kurs(YURU)

1 YURU zu USD Echtzeitpreis:

$0.8116
$0.8116$0.8116
+0.22%1D
USD
YURU COIN (YURU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:33:53 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.8001
$ 0.8001$ 0.8001
24H Tief
$ 0.8336
$ 0.8336$ 0.8336
24H Hoch

$ 0.8001
$ 0.8001$ 0.8001

$ 0.8336
$ 0.8336$ 0.8336

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.30%

+0.22%

+5.21%

+5.21%

Der Echtzeitpreis von YURU COIN (YURU) beträgt $ 0.8116. In den letzten 24 Stunden wurde YURU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.8001 und einem Höchstpreis von $ 0.8336 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YURU liegt bei $ 0.5789586277522937, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.346206572110043.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YURU im letzten Stunde um +0.30%, in den letzten 24 Stunden um +0.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

YURU COIN (YURU) Marktinformationen

No.3786

--
----

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von YURU COIN beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 12.13K. Das Umlaufangebot von YURU liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.12M.

YURU COIN (YURU)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von YURU COIN für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.001782+0.22%
30 Tage$ +0.0592+7.86%
60 Tage$ -0.296-26.73%
90 Tage$ -0.2507-23.60%
YURU COIN-Preisänderung heute

Heute verzeichnete YURU eine Veränderung von $ +0.001782 (+0.22%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

YURU COIN 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0592(+7.86%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

YURU COIN 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete YURU eine Veränderung von $ -0.296 (-26.73%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

YURU COIN 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.2507 (-23.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von YURU COIN (YURU) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem YURU COIN-Preisverlauf an.

Was ist YURU COIN (YURU)

YURU COIN ist der offizielle Token des beliebten japanischen Yuru-Chara Grand Prix – einem landesweiten Maskottchen-Wettbewerb, der seit 2011 über 738 Millionen Seitenaufrufe und 170 Millionen kumulierte Stimmen erhalten hat. Der Token wird für Fan-Abstimmungen, Kampagnen und NFT-Interaktionen verwendet und folgt einem deflationären Modell, bei dem Token durch Teilnahme verbrannt werden.

YURU COIN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre YURU COIN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- YURU Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu YURU COIN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr YURU COIN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

YURU COIN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird YURU COIN (YURU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre YURU COIN-(YURU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für YURU COIN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die YURU COIN-Preisprognose an!

YURU COIN (YURU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von YURU COIN (YURU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YURU Token!

Wie kauft man YURU COIN YURU

Suchen Sie nach wie man YURU COIN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können YURU COIN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

YURU COIN Ressource

Für ein tieferes Verständnis von YURU COIN sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle YURU COIN Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu YURU COIN

Wie viel ist YURU COIN (YURU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YURU in USD beträgt 0.8116 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YURU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YURU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.8116. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von YURU COIN?
Die Marktkapitalisierung von YURU beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YURU?
Das Umlaufangebot von YURU beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YURU?
YURU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.5789586277522937 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YURU?
YURU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.346206572110043 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YURU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YURU beträgt $ 12.13K USD.
Wird YURU dieses Jahr noch steigen?
YURU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YURU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:33:53 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

YURU-zu-USD-Rechner

Menge

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.8116 USD

YURU handeln

YURU/USDT
$0.8116
$0.8116$0.8116
+0.22%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

