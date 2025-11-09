Uranium.io (XU3O8) Tokenomics

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Uranium.io (XU3O8), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:56:09 (UTC+8)
USD

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Uranium.io (XU3O8), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
--
----
Gesamtangebot:
$ 160.00M
$ 160.00M$ 160.00M
Umlaufangebot:
--
----
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 770.40M
$ 770.40M$ 770.40M
Allzeithoch:
$ 5.38
$ 5.38$ 5.38
Allzeittief:
--
----
Aktueller Preis:
$ 4.815
$ 4.815$ 4.815

Uranium.io (XU3O8)-Informationen

Uranium.io (XU3O8) ist das weltweit erste tokenisierte Uran – jeder Token steht für einen gerechten Eigentumsanteil an physischem Uran, das von Cameco gelagert und verifiziert wird. Als ERC-20-Token auf Etherlink entwickelt – einer Hochgeschwindigkeits-Layer-2-Lösung auf Basis der Tezos-Technologie – vereint XU3O8 eine umfassende On-Chain-Kompatibilität mit einer infrastrukturstarken Lösung auf institutionellem Niveau.

Offizielle Website:
https://uranium.io
Whitepaper:
https://uranium.io/en/whitepaper
Block-Explorer:
https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Uranium.io (XU3O8) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von XU3O8-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele XU3O8-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von XU3O8 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des XU3O8 -Tokens!

So kaufen Sie XU3O8

Möchten Sie Uranium.io (XU3O8) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf XU3O8, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Uranium.io (XU3O8)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von XU3O8 hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

XU3O8 Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich XU3O8 entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose XU3O8 kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung