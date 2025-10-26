Der Echtzeitpreis von Uranium.io beträgt heute 4.914 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XU3O8-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XU3O8-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Uranium.io beträgt heute 4.914 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum XU3O8-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den XU3O8-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 XU3O8 zu USD Echtzeitpreis:

$4.914
$4.914
0.00%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:33:22 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 4.91
$ 4.91
24H Tief
$ 4.915
$ 4.915
24H Hoch

$ 4.91
$ 4.91

$ 4.915
$ 4.915

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+1.63%

+1.63%

Der Echtzeitpreis von Uranium.io (XU3O8) beträgt $ 4.914. In den letzten 24 Stunden wurde XU3O8 zwischen einem Tiefstpreis von $ 4.91 und einem Höchstpreis von $ 4.915 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von XU3O8 liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich XU3O8 im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Uranium.io (XU3O8) Marktinformationen

--
--

$ 68.07K
$ 68.07K

$ 786.24M
$ 786.24M

--
--

160,000,038
160,000,038

ETHERLINK

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Uranium.io beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 68.07K. Das Umlaufangebot von XU3O8 liegt bei --, das Gesamtangebot bei 160000038. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 786.24M.

Uranium.io (XU3O8)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Uranium.io für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -0.299-5.74%
60 Tage$ +0.262+5.63%
90 Tage$ +0.468+10.52%
Uranium.io-Preisänderung heute

Heute verzeichnete XU3O8 eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Uranium.io 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.299(-5.74%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Uranium.io 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete XU3O8 eine Veränderung von $ +0.262 (+5.63%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Uranium.io 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.468 (+10.52%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Uranium.io (XU3O8) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Uranium.io-Preisverlauf an.

Was ist Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) ist das weltweit erste tokenisierte Uran – jeder Token steht für einen gerechten Eigentumsanteil an physischem Uran, das von Cameco gelagert und verifiziert wird. Als ERC-20-Token auf Etherlink entwickelt – einer Hochgeschwindigkeits-Layer-2-Lösung auf Basis der Tezos-Technologie – vereint XU3O8 eine umfassende On-Chain-Kompatibilität mit einer infrastrukturstarken Lösung auf institutionellem Niveau.

Uranium.io ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Uranium.io Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- XU3O8 Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Uranium.io auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Uranium.io-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Uranium.io-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Uranium.io (XU3O8) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Uranium.io-(XU3O8)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Uranium.io zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Uranium.io-Preisprognose an!

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Uranium.io (XU3O8) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XU3O8 Token!

Wie kauft man Uranium.io XU3O8

Suchen Sie nach wie man Uranium.io kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Uranium.io direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XU3O8 zu lokalen Währungen

1 Uranium.io(XU3O8) in VND
129,311.91
1 Uranium.io(XU3O8) in AUD
A$7.51842
1 Uranium.io(XU3O8) in GBP
3.6855
1 Uranium.io(XU3O8) in EUR
4.22604
1 Uranium.io(XU3O8) in USD
$4.914
1 Uranium.io(XU3O8) in MYR
RM20.73708
1 Uranium.io(XU3O8) in TRY
206.09316
1 Uranium.io(XU3O8) in JPY
¥746.928
1 Uranium.io(XU3O8) in ARS
ARS$7,323.38334
1 Uranium.io(XU3O8) in RUB
391.20354
1 Uranium.io(XU3O8) in INR
431.49834
1 Uranium.io(XU3O8) in IDR
Rp81,899.96724
1 Uranium.io(XU3O8) in PHP
288.6975
1 Uranium.io(XU3O8) in EGP
￡E.233.46414
1 Uranium.io(XU3O8) in BRL
R$26.43732
1 Uranium.io(XU3O8) in CAD
C$6.8796
1 Uranium.io(XU3O8) in BDT
602.11242
1 Uranium.io(XU3O8) in NGN
7,173.7029
1 Uranium.io(XU3O8) in COP
$19,046.46744
1 Uranium.io(XU3O8) in ZAR
R.84.81564
1 Uranium.io(XU3O8) in UAH
206.6337
1 Uranium.io(XU3O8) in TZS
T.Sh.12,223.86984
1 Uranium.io(XU3O8) in VES
Bs1,041.768
1 Uranium.io(XU3O8) in CLP
$4,624.074
1 Uranium.io(XU3O8) in PKR
Rs1,380.68658
1 Uranium.io(XU3O8) in KZT
2,646.189
1 Uranium.io(XU3O8) in THB
฿160.4421
1 Uranium.io(XU3O8) in TWD
NT$151.54776
1 Uranium.io(XU3O8) in AED
د.إ18.03438
1 Uranium.io(XU3O8) in CHF
Fr3.88206
1 Uranium.io(XU3O8) in HKD
HK$38.13264
1 Uranium.io(XU3O8) in AMD
֏1,882.01286
1 Uranium.io(XU3O8) in MAD
.د.م45.30708
1 Uranium.io(XU3O8) in MXN
$90.6633
1 Uranium.io(XU3O8) in SAR
ريال18.4275
1 Uranium.io(XU3O8) in ETB
Br750.31866
1 Uranium.io(XU3O8) in KES
KSh634.83966
1 Uranium.io(XU3O8) in JOD
د.أ3.484026
1 Uranium.io(XU3O8) in PLN
17.9361
1 Uranium.io(XU3O8) in RON
лв21.47418
1 Uranium.io(XU3O8) in SEK
kr46.1916
1 Uranium.io(XU3O8) in BGN
лв8.25552
1 Uranium.io(XU3O8) in HUF
Ft1,648.4013
1 Uranium.io(XU3O8) in CZK
102.75174
1 Uranium.io(XU3O8) in KWD
د.ك1.503684
1 Uranium.io(XU3O8) in ILS
16.11792
1 Uranium.io(XU3O8) in BOB
Bs33.9066
1 Uranium.io(XU3O8) in AZN
8.3538
1 Uranium.io(XU3O8) in TJS
SM45.79848
1 Uranium.io(XU3O8) in GEL
13.31694
1 Uranium.io(XU3O8) in AOA
Kz4,508.25102
1 Uranium.io(XU3O8) in BHD
.د.ب1.847664
1 Uranium.io(XU3O8) in BMD
$4.914
1 Uranium.io(XU3O8) in DKK
kr31.54788
1 Uranium.io(XU3O8) in HNL
L128.45196
1 Uranium.io(XU3O8) in MUR
223.73442
1 Uranium.io(XU3O8) in NAD
$84.81564
1 Uranium.io(XU3O8) in NOK
kr49.14
1 Uranium.io(XU3O8) in NZD
$8.50122
1 Uranium.io(XU3O8) in PAB
B/.4.914
1 Uranium.io(XU3O8) in PGK
K20.68794
1 Uranium.io(XU3O8) in QAR
ر.ق17.88696
1 Uranium.io(XU3O8) in RSD
дин.496.26486
1 Uranium.io(XU3O8) in UZS
soʻm59,926.81968
1 Uranium.io(XU3O8) in ALL
L407.862
1 Uranium.io(XU3O8) in ANG
ƒ8.79606
1 Uranium.io(XU3O8) in AWG
ƒ8.79606
1 Uranium.io(XU3O8) in BBD
$9.828
1 Uranium.io(XU3O8) in BAM
KM8.25552
1 Uranium.io(XU3O8) in BIF
Fr14,491.386
1 Uranium.io(XU3O8) in BND
$6.33906
1 Uranium.io(XU3O8) in BSD
$4.914
1 Uranium.io(XU3O8) in JMD
$787.9599
1 Uranium.io(XU3O8) in KHR
19,814.4765
1 Uranium.io(XU3O8) in KMF
Fr2,083.536
1 Uranium.io(XU3O8) in LAK
106,826.08482
1 Uranium.io(XU3O8) in LKR
රු1,492.23438
1 Uranium.io(XU3O8) in MDL
L83.48886
1 Uranium.io(XU3O8) in MGA
Ar22,235.26032
1 Uranium.io(XU3O8) in MOP
P39.312
1 Uranium.io(XU3O8) in MVR
75.1842
1 Uranium.io(XU3O8) in MWK
MK8,531.24454
1 Uranium.io(XU3O8) in MZN
MT314.0046
1 Uranium.io(XU3O8) in NPR
रु689.87646
1 Uranium.io(XU3O8) in PYG
34,850.088
1 Uranium.io(XU3O8) in RWF
Fr7,120.386
1 Uranium.io(XU3O8) in SBD
$40.58964
1 Uranium.io(XU3O8) in SCR
68.69772
1 Uranium.io(XU3O8) in SRD
$195.23322
1 Uranium.io(XU3O8) in SVC
$42.94836
1 Uranium.io(XU3O8) in SZL
L84.66822
1 Uranium.io(XU3O8) in TMT
m17.24814
1 Uranium.io(XU3O8) in TND
د.ت14.402934
1 Uranium.io(XU3O8) in TTD
$33.31692
1 Uranium.io(XU3O8) in UGX
Sh17,120.376
1 Uranium.io(XU3O8) in XAF
Fr2,771.496
1 Uranium.io(XU3O8) in XCD
$13.2678
1 Uranium.io(XU3O8) in XOF
Fr2,771.496
1 Uranium.io(XU3O8) in XPF
Fr501.228
1 Uranium.io(XU3O8) in BWP
P70.12278
1 Uranium.io(XU3O8) in BZD
$9.87714
1 Uranium.io(XU3O8) in CVE
$468.00936
1 Uranium.io(XU3O8) in DJF
Fr869.778
1 Uranium.io(XU3O8) in DOP
$314.79084
1 Uranium.io(XU3O8) in DZD
د.ج639.65538
1 Uranium.io(XU3O8) in FJD
$11.15478
1 Uranium.io(XU3O8) in GNF
Fr42,727.23
1 Uranium.io(XU3O8) in GTQ
Q37.5921
1 Uranium.io(XU3O8) in GYD
$1,028.0088
1 Uranium.io(XU3O8) in ISK
kr604.422

Uranium.io Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Uranium.io sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Uranium.io Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Uranium.io

Wie viel ist Uranium.io (XU3O8) heute wert?
Der Echtzeitpreis von XU3O8 in USD beträgt 4.914 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle XU3O8-zu-USD-Preis?
Der aktuelle XU3O8-zu-USD-Preis beträgt $ 4.914. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Uranium.io?
Die Marktkapitalisierung von XU3O8 beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von XU3O8?
Das Umlaufangebot von XU3O8 beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XU3O8?
XU3O8 erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XU3O8?
XU3O8 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von XU3O8?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XU3O8 beträgt $ 68.07K USD.
Wird XU3O8 dieses Jahr noch steigen?
XU3O8 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XU3O8-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:33:22 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

