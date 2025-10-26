Was ist Codatta (XNY)

Codatta ist eine dezentrale Dateninfrastrukturplattform, die Rohdaten in tokenisierte Vermögenswerte umwandelt und damit KI-Entwicklern den Zugang zu hochwertigen Datensätzen ermöglicht. Angetrieben vom XnY Network erleichtert Codatta die Vermögenswertisierung von Daten, wodurch Beitragende Royalties basierend auf der Nutzung ihrer Daten-Assets verdienen können. Codatta ist eine dezentrale Dateninfrastrukturplattform, die Rohdaten in tokenisierte Vermögenswerte umwandelt und damit KI-Entwicklern den Zugang zu hochwertigen Datensätzen ermöglicht. Angetrieben vom XnY Network erleichtert Codatta die Vermögenswertisierung von Daten, wodurch Beitragende Royalties basierend auf der Nutzung ihrer Daten-Assets verdienen können.

Codatta ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Codatta Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- XNY Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu Codatta auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Codatta-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Codatta-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Codatta (XNY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Codatta-(XNY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Codatta zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Codatta-Preisprognose an!

Codatta (XNY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Codatta (XNY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von XNY Token!

Wie kauft man Codatta XNY

Suchen Sie nach wie man Codatta kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Codatta direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

XNY zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

Codatta Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Codatta sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Codatta Wie viel ist Codatta (XNY) heute wert? Der Echtzeitpreis von XNY in USD beträgt 0.007166 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle XNY-zu-USD-Preis? $ 0.007166 . Nutzen Sie den Der aktuelle XNY-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Codatta? Die Marktkapitalisierung von XNY beträgt $ 17.92M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von XNY? Das Umlaufangebot von XNY beträgt 2.50B USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von XNY? XNY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.028917157801932714 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von XNY? XNY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.002007819087959233 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von XNY? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für XNY beträgt $ 343.13K USD . Wird XNY dieses Jahr noch steigen? XNY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die XNY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Codatta (XNY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet