Wrapped eETH-Preis heute

Der aktuelle Wrapped eETH (WEETH)-Live-Preis liegt heute bei $ 3,265.16 mit einer Veränderung von 1.72% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle WEETH-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 3,265.16 pro WEETH.

Wrapped eETH liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #8756 mit $ 9.85B und einem Umlaufangebot von 3.02M WEETH. In den letzten 24 Stunden wurde WEETH zwischen $ 3,186.17 (Tiefstwert) und $ 3,265.16 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 5,298.907072826084, während der Allzeittiefstwert $ 1,500.4746650708223 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist WEETH in der letzten Stunde um +2.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.43% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 9.09K.

Wrapped eETH (WEETH) Marktinformationen

Rang No.8756 Marktkapitalisierung $ 9.85B$ 9.85B $ 9.85B Volumen (24H) $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.85B$ 9.85B $ 9.85B Umlaufangebot 3.02M 3.02M 3.02M Gesamtangebot 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 Öffentliche Blockchain ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped eETH beträgt $ 9.85B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 9.09K. Das Umlaufangebot von WEETH liegt bei 3.02M, das Gesamtangebot bei 3017001.12969617. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.85B.