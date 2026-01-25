BörseDEX+
Der Live-Preis von Wrapped eETH beträgt heute 3,265.16 USD. Die Marktkapitalisierung von WEETH beträgt 9,850,991,408.6387464372 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von WEETH zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!

$3,265.16
+1.72%1D
USD
Wrapped eETH (WEETH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-25 02:52:22 (UTC+8)

Wrapped eETH-Preis heute

Der aktuelle Wrapped eETH (WEETH)-Live-Preis liegt heute bei $ 3,265.16 mit einer Veränderung von 1.72% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle WEETH-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 3,265.16 pro WEETH.

Wrapped eETH liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #8756 mit $ 9.85B und einem Umlaufangebot von 3.02M WEETH. In den letzten 24 Stunden wurde WEETH zwischen $ 3,186.17 (Tiefstwert) und $ 3,265.16 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 5,298.907072826084, während der Allzeittiefstwert $ 1,500.4746650708223 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist WEETH in der letzten Stunde um +2.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.43% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 9.09K.

Wrapped eETH (WEETH) Marktinformationen

No.8756

$ 9.85B
$ 9.09K
$ 9.85B
3.02M
3,017,001.12969617
ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped eETH beträgt $ 9.85B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 9.09K. Das Umlaufangebot von WEETH liegt bei 3.02M, das Gesamtangebot bei 3017001.12969617. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.85B.

Wrapped eETH-Preisverlauf USD

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 3,186.17
24H Tief
$ 3,265.16
24H Hoch

$ 3,186.17
$ 3,265.16
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
+2.11%

+1.72%

-9.43%

-9.43%

Wrapped eETH (WEETH)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Wrapped eETH für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +55.2111+1.72%
30 Tage$ +70.83+2.21%
60 Tage$ +765.16+30.60%
90 Tage$ +765.16+30.60%
Wrapped eETH-Preisänderung heute

Heute verzeichnete WEETH eine Veränderung von $ +55.2111 (+1.72%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Wrapped eETH 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +70.83(+2.21%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Wrapped eETH 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete WEETH eine Veränderung von $ +765.16 (+30.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Wrapped eETH 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +765.16 (+30.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Wrapped eETH (WEETH) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Wrapped eETH-Preisverlauf an.

KI-Analyse für Wrapped eETH

KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Wrapped eETH, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Wrapped eETH?

Die Preise von WEETH werden von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst:

1. Nachfrage nach Ethereum-Staking – Höhere ETH-Staking-Aktivität erhöht den Nutzen von WEETH
2. Kursbewegungen von ETH – WEETH verfolgt eng den Wert von Ethereum
3. Staking-Belohnungen/Renditen – Höhere Belohnungen machen WEETH attraktiver
4. DeFi-Integration – Je mehr Protokolle WEETH akzeptieren, desto stärker steigt die Nachfrage
5. Marktstimmung gegenüber liquiden Staking-Token
6. Regulatorische Entwicklungen, die das Staking betreffen
7. Konkurrenz durch andere liquide Staking-Derivate
8. Allgemeine Bedingungen des Kryptomarktes sowie institutionelle Akzeptanz

Warum möchten Menschen den aktuellen Preis von Wrapped eETH wissen?

Die Menschen möchten den heutigen Preis von Wrapped eETH (WEETH) aus mehreren wichtigen Gründen wissen:

1. Handelsentscheidungen – Aktive Trader benötigen aktuelle Kurse, um zum optimalen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen zu können.
2. Portfolio-Verfolgung – Anleger überwachen den Wert und die Performance ihrer Bestände.
3. Marktanalyse – Kursdaten helfen dabei, Trends und Muster zu erkennen.
4. DeFi-Aktivitäten – WEETH wird in dezentralen Finanzprotokollen verwendet, die genaue Preise voraussetzen.
5. Anlagezeitpunkt – Das Wissen um den aktuellen Kurs hilft, Ein- und Ausstiegszeiten zu bestimmen.

Preisprognose für Wrapped eETH

Wrapped eETH (WEETH) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von WEETH im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Wrapped eETH (WEETH)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)

Im Jahr 2040 könnte der Preis von Wrapped eETH potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.

Möchten Sie wissen, welchen Preis Wrapped eETH in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die WEETH-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf Wrapped eETH-Preisprognose klicken.

So kaufen und investieren Sie in Wrapped eETH

Bereit, mit Wrapped eETH zu starten? Der Kauf von WEETH ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Wrapped eETH. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Wrapped eETH (WEETH)-Kaufreise erleichtert.

Schritt 1

Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab

Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2

Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu

USDT, USDC und USDE erleichtern den Handel auf MEXC. Sie können USDT, USDC und USDE per Banküberweisung, OTC oder P2P-Handel kaufen.
Schritt 3

Gehen Sie zur Spot-Handelsseite

Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4

Wählen Sie Ihre Token aus

Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Wrapped eETH wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Anleitung zum Kauf von Wrapped eETH (WEETH)

Was kann man mit Wrapped eETH machen?

Der Besitz von Wrapped eETH eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.

  • Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.

    Futures-Handel

    Futures-Handel

    Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.

  • MEXC-Launchpool

    MEXC-Launchpool

    Token staken und großartige Airdrops verdienen.

    MEXC Vorbörse

    MEXC Vorbörse

    Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.

Was ist Wrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Wrapped eETH Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Wrapped eETH sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Wrapped eETH Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Wrapped eETH

Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-25 02:52:22 (UTC+8)

Wrapped eETH (WEETH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
01-22 19:16:51Branchen-Updates
Krypto-Optionen im Wert von über 2,1 Milliarden US-Dollar verfallen morgen, BTC Maximum Pain Point bei 92.000 US-Dollar
01-22 13:05:02Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Spot-Ethereum-ETFs Nettoabflüsse in Höhe von 287 Millionen US-Dollar, was zwei aufeinanderfolgende Handelstage mit Nettoabflüssen markiert
01-22 12:06:30Branchen-Updates
Bitcoin-Einzahlungsstimmung verstärkt sich, mit einem Nettozufluss von 7.111,20 BTC in CEX in den letzten 24 Stunden
01-20 22:09:49Branchen-Updates
Spotgold stieg kurzfristig stark an, durchbrach 4.740 $/oz und erreichte ein neues Allzeithoch
01-20 13:14:57Branchen-Updates
Trump kommentiert EU-Zölle, Gold durchbricht neues Allzeithoch, Bitcoin fällt kurzzeitig
01-19 16:31:41Branchen-Updates
Datenschutz-Sektor erlebt Rally-Staffellauf, DUSK steigt an einem Tag um über 120%

Wrapped eETH Top News

Erfahren Sie mehr über Wrapped eETH

WEETHUSDT (Futures-Handel)

Gehen Sie mit Hebel auf WEETH long oder short. Entdecken Sie den Handel mit WEETHUSDT-Futures auf MEXC und profitieren Sie von Marktschwankungen.

Handeln Sie Wrapped eETH (WEETH)-Märkte auf MEXC

Entdecken Sie Spot- und Futures-Märkte, sehen Sie den Live-Preis und das Volumen von Wrapped eETH und handeln Sie direkt.

Paare
Preis
24H-Änderung
24H-Volumen
WEETH/USDT
$3,265.16
$3,265.16$3,265.16
+1.72%
0.00% (USDT)

