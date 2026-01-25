Wrapped eETH Kurs(WEETH)
Der aktuelle Wrapped eETH (WEETH)-Live-Preis liegt heute bei $ 3,265.16 mit einer Veränderung von 1.72% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle WEETH-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 3,265.16 pro WEETH.
Wrapped eETH liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #8756 mit $ 9.85B und einem Umlaufangebot von 3.02M WEETH. In den letzten 24 Stunden wurde WEETH zwischen $ 3,186.17 (Tiefstwert) und $ 3,265.16 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 5,298.907072826084, während der Allzeittiefstwert $ 1,500.4746650708223 betrug.
In der kurzfristigen Performance ist WEETH in der letzten Stunde um +2.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.43% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 9.09K.
No.8756
ETH
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped eETH beträgt $ 9.85B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 9.09K. Das Umlaufangebot von WEETH liegt bei 3.02M, das Gesamtangebot bei 3017001.12969617. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.85B.
+2.11%
+1.72%
-9.43%
-9.43%
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Wrapped eETH für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ +55.2111
|+1.72%
|30 Tage
|$ +70.83
|+2.21%
|60 Tage
|$ +765.16
|+30.60%
|90 Tage
|$ +765.16
|+30.60%
Heute verzeichnete WEETH eine Veränderung von $ +55.2111 (+1.72%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +70.83(+2.21%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete WEETH eine Veränderung von $ +765.16 (+30.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +765.16 (+30.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Wrapped eETH (WEETH) freischalten?
Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Wrapped eETH-Preisverlauf an.
KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Wrapped eETH, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Im Jahr 2040 könnte der Preis von Wrapped eETH potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.
Bereit, mit Wrapped eETH zu starten? Der Kauf von WEETH ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Wrapped eETH. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Wrapped eETH (WEETH)-Kaufreise erleichtert.
Der Besitz von Wrapped eETH eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.
Der Kauf von Wrapped eETH (WEETH) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.
Werfen Sie einen Blick auf die wettbewerbsfähigen Handelsgebühren von MEXC
Darüber hinaus können Sie ausgewählte Spot-Token über das 0-Gebühren-Fest von MEXC ganz ohne Gebühren handeln.
weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.
Für ein tieferes Verständnis von Wrapped eETH sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|01-22 19:16:51
|Branchen-Updates
Krypto-Optionen im Wert von über 2,1 Milliarden US-Dollar verfallen morgen, BTC Maximum Pain Point bei 92.000 US-Dollar
|01-22 13:05:02
|Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Spot-Ethereum-ETFs Nettoabflüsse in Höhe von 287 Millionen US-Dollar, was zwei aufeinanderfolgende Handelstage mit Nettoabflüssen markiert
|01-22 12:06:30
|Branchen-Updates
Bitcoin-Einzahlungsstimmung verstärkt sich, mit einem Nettozufluss von 7.111,20 BTC in CEX in den letzten 24 Stunden
|01-20 22:09:49
|Branchen-Updates
Spotgold stieg kurzfristig stark an, durchbrach 4.740 $/oz und erreichte ein neues Allzeithoch
|01-20 13:14:57
|Branchen-Updates
Trump kommentiert EU-Zölle, Gold durchbricht neues Allzeithoch, Bitcoin fällt kurzzeitig
|01-19 16:31:41
|Branchen-Updates
Datenschutz-Sektor erlebt Rally-Staffellauf, DUSK steigt an einem Tag um über 120%
Gehen Sie mit Hebel auf WEETH long oder short. Entdecken Sie den Handel mit WEETHUSDT-Futures auf MEXC und profitieren Sie von Marktschwankungen.
Entdecken Sie Spot- und Futures-Märkte, sehen Sie den Live-Preis und das Volumen von Wrapped eETH und handeln Sie direkt.
Top-Kryptowährungen mit verfügbaren Marktdaten auf MEXC
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Die größten Krypto‑Anstiege des Tages
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.
Menge
1 WEETH = 3,265.16 USD