Der Echtzeitpreis von WEED Token beträgt heute 0.0817 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WEED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WEED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von WEED Token beträgt heute 0.0817 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WEED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WEED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über WEED

WEED-Preisinformationen

WEED-Tokenökonomie

WEED-Preisprognose

WEED Verlauf

WEED Kaufanleitung

WEED-zu-Fiat-Währungsrechner

WEED Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

WEED Token Logo

WEED Token Kurs(WEED)

1 WEED zu USD Echtzeitpreis:

$0.0814
$0.0814$0.0814
+31.92%1D
USD
WEED Token (WEED) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:31:34 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0483
$ 0.0483$ 0.0483
24H Tief
$ 0.0821
$ 0.0821$ 0.0821
24H Hoch

$ 0.0483
$ 0.0483$ 0.0483

$ 0.0821
$ 0.0821$ 0.0821

--
----

--
----

0.00%

+31.92%

+121.40%

+121.40%

Der Echtzeitpreis von WEED Token (WEED) beträgt $ 0.0817. In den letzten 24 Stunden wurde WEED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0483 und einem Höchstpreis von $ 0.0821 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WEED liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WEED im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +31.92% und in den vergangenen 7 Tagen um +121.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WEED Token (WEED) Marktinformationen

--
----

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WEED Token beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.08K. Das Umlaufangebot von WEED liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

WEED Token (WEED)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von WEED Token für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0196959+31.92%
30 Tage$ -0.1183-59.15%
60 Tage$ -0.1183-59.15%
90 Tage$ -0.1183-59.15%
WEED Token-Preisänderung heute

Heute verzeichnete WEED eine Veränderung von $ +0.0196959 (+31.92%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

WEED Token 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.1183(-59.15%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

WEED Token 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete WEED eine Veränderung von $ -0.1183 (-59.15%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

WEED Token 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.1183 (-59.15%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von WEED Token (WEED) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem WEED Token-Preisverlauf an.

Was ist WEED Token (WEED)

Der native Token von Facility Game.

WEED Token ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre WEED Token Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- WEED Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu WEED Token auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr WEED Token-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

WEED Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird WEED Token (WEED) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre WEED Token-(WEED)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für WEED Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die WEED Token-Preisprognose an!

WEED Token (WEED) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von WEED Token (WEED) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WEED Token!

Wie kauft man WEED Token WEED

Suchen Sie nach wie man WEED Token kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können WEED Token direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

WEED zu lokalen Währungen

1 WEED Token(WEED) in VND
2,149.9355
1 WEED Token(WEED) in AUD
A$0.125001
1 WEED Token(WEED) in GBP
0.061275
1 WEED Token(WEED) in EUR
0.070262
1 WEED Token(WEED) in USD
$0.0817
1 WEED Token(WEED) in MYR
RM0.344774
1 WEED Token(WEED) in TRY
3.426498
1 WEED Token(WEED) in JPY
¥12.4184
1 WEED Token(WEED) in ARS
ARS$121.758327
1 WEED Token(WEED) in RUB
6.504137
1 WEED Token(WEED) in INR
7.174077
1 WEED Token(WEED) in IDR
Rp1,361.666122
1 WEED Token(WEED) in PHP
4.799875
1 WEED Token(WEED) in EGP
￡E.3.881567
1 WEED Token(WEED) in BRL
R$0.439546
1 WEED Token(WEED) in CAD
C$0.11438
1 WEED Token(WEED) in BDT
10.010701
1 WEED Token(WEED) in NGN
119.269745
1 WEED Token(WEED) in COP
$316.665932
1 WEED Token(WEED) in ZAR
R.1.410142
1 WEED Token(WEED) in UAH
3.435485
1 WEED Token(WEED) in TZS
T.Sh.203.233652
1 WEED Token(WEED) in VES
Bs17.3204
1 WEED Token(WEED) in CLP
$76.8797
1 WEED Token(WEED) in PKR
Rs22.955249
1 WEED Token(WEED) in KZT
43.99545
1 WEED Token(WEED) in THB
฿2.667505
1 WEED Token(WEED) in TWD
NT$2.519628
1 WEED Token(WEED) in AED
د.إ0.299839
1 WEED Token(WEED) in CHF
Fr0.064543
1 WEED Token(WEED) in HKD
HK$0.633992
1 WEED Token(WEED) in AMD
֏31.290283
1 WEED Token(WEED) in MAD
.د.م0.753274
1 WEED Token(WEED) in MXN
$1.507365
1 WEED Token(WEED) in SAR
ريال0.306375
1 WEED Token(WEED) in ETB
Br12.474773
1 WEED Token(WEED) in KES
KSh10.554823
1 WEED Token(WEED) in JOD
د.أ0.0579253
1 WEED Token(WEED) in PLN
0.298205
1 WEED Token(WEED) in RON
лв0.357029
1 WEED Token(WEED) in SEK
kr0.76798
1 WEED Token(WEED) in BGN
лв0.137256
1 WEED Token(WEED) in HUF
Ft27.406265
1 WEED Token(WEED) in CZK
1.708347
1 WEED Token(WEED) in KWD
د.ك0.0250002
1 WEED Token(WEED) in ILS
0.267976
1 WEED Token(WEED) in BOB
Bs0.56373
1 WEED Token(WEED) in AZN
0.13889
1 WEED Token(WEED) in TJS
SM0.761444
1 WEED Token(WEED) in GEL
0.221407
1 WEED Token(WEED) in AOA
Kz74.954031
1 WEED Token(WEED) in BHD
.د.ب0.0307192
1 WEED Token(WEED) in BMD
$0.0817
1 WEED Token(WEED) in DKK
kr0.524514
1 WEED Token(WEED) in HNL
L2.135638
1 WEED Token(WEED) in MUR
3.719801
1 WEED Token(WEED) in NAD
$1.410142
1 WEED Token(WEED) in NOK
kr0.817
1 WEED Token(WEED) in NZD
$0.141341
1 WEED Token(WEED) in PAB
B/.0.0817
1 WEED Token(WEED) in PGK
K0.343957
1 WEED Token(WEED) in QAR
ر.ق0.297388
1 WEED Token(WEED) in RSD
дин.8.250883
1 WEED Token(WEED) in UZS
soʻm996.341304
1 WEED Token(WEED) in ALL
L6.7811
1 WEED Token(WEED) in ANG
ƒ0.146243
1 WEED Token(WEED) in AWG
ƒ0.146243
1 WEED Token(WEED) in BBD
$0.1634
1 WEED Token(WEED) in BAM
KM0.137256
1 WEED Token(WEED) in BIF
Fr240.9333
1 WEED Token(WEED) in BND
$0.105393
1 WEED Token(WEED) in BSD
$0.0817
1 WEED Token(WEED) in JMD
$13.100595
1 WEED Token(WEED) in KHR
329.434825
1 WEED Token(WEED) in KMF
Fr34.6408
1 WEED Token(WEED) in LAK
1,776.086921
1 WEED Token(WEED) in LKR
රු24.809839
1 WEED Token(WEED) in MDL
L1.388083
1 WEED Token(WEED) in MGA
Ar369.682696
1 WEED Token(WEED) in MOP
P0.6536
1 WEED Token(WEED) in MVR
1.25001
1 WEED Token(WEED) in MWK
MK141.840187
1 WEED Token(WEED) in MZN
MT5.22063
1 WEED Token(WEED) in NPR
रु11.469863
1 WEED Token(WEED) in PYG
579.4164
1 WEED Token(WEED) in RWF
Fr118.3833
1 WEED Token(WEED) in SBD
$0.674842
1 WEED Token(WEED) in SCR
1.142166
1 WEED Token(WEED) in SRD
$3.245941
1 WEED Token(WEED) in SVC
$0.714058
1 WEED Token(WEED) in SZL
L1.407691
1 WEED Token(WEED) in TMT
m0.286767
1 WEED Token(WEED) in TND
د.ت0.2394627
1 WEED Token(WEED) in TTD
$0.553926
1 WEED Token(WEED) in UGX
Sh284.6428
1 WEED Token(WEED) in XAF
Fr46.0788
1 WEED Token(WEED) in XCD
$0.22059
1 WEED Token(WEED) in XOF
Fr46.0788
1 WEED Token(WEED) in XPF
Fr8.3334
1 WEED Token(WEED) in BWP
P1.165859
1 WEED Token(WEED) in BZD
$0.164217
1 WEED Token(WEED) in CVE
$7.781108
1 WEED Token(WEED) in DJF
Fr14.4609
1 WEED Token(WEED) in DOP
$5.233702
1 WEED Token(WEED) in DZD
د.ج10.634889
1 WEED Token(WEED) in FJD
$0.185459
1 WEED Token(WEED) in GNF
Fr710.3815
1 WEED Token(WEED) in GTQ
Q0.625005
1 WEED Token(WEED) in GYD
$17.09164
1 WEED Token(WEED) in ISK
kr10.0491

WEED Token Ressource

Für ein tieferes Verständnis von WEED Token sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu WEED Token

Wie viel ist WEED Token (WEED) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WEED in USD beträgt 0.0817 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WEED-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WEED-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0817. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WEED Token?
Die Marktkapitalisierung von WEED beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WEED?
Das Umlaufangebot von WEED beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WEED?
WEED erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WEED?
WEED verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WEED?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WEED beträgt $ 55.08K USD.
Wird WEED dieses Jahr noch steigen?
WEED könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WEED-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:31:34 (UTC+8)

WEED Token (WEED) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

WEED-zu-USD-Rechner

Menge

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.0817 USD

WEED handeln

WEED/USDT
$0.0814
$0.0814$0.0814
+31.71%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,605.25
$112,605.25$112,605.25

+1.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,990.87
$3,990.87$3,990.87

+1.47%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04809
$0.04809$0.04809

-29.89%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.1965
$6.1965$6.1965

-15.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.80
$195.80$195.80

+2.03%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,605.25
$112,605.25$112,605.25

+1.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,990.87
$3,990.87$3,990.87

+1.47%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6543
$2.6543$2.6543

+2.16%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.80
$195.80$195.80

+2.03%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19991
$0.19991$0.19991

+1.87%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8439
$0.8439$0.8439

+1,306.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050912
$0.050912$0.050912

-85.45%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1296
$0.1296$0.1296

-88.02%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8439
$0.8439$0.8439

+1,306.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15623
$0.15623$0.15623

+91.22%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113590
$0.113590$0.113590

+43.86%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%