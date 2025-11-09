WEB3D (WEB3D) Tokenomics

WEB3D (WEB3D) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu WEB3D (WEB3D), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:17:34 (UTC+8)
USD

WEB3D (WEB3D) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für WEB3D (WEB3D), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 187.75K
Gesamtangebot:
$ 200.00M
Umlaufangebot:
$ 5.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 7.51M
Allzeithoch:
$ 0.191
Allzeittief:
--
Aktueller Preis:
$ 0.03755
WEB3D (WEB3D)-Informationen

Web3 Decision ist eine KI-gestützte Plattform der nächsten Generation (logikbasiert & CL1-Human-Neuron), die Echtzeit-Smart-Contract-Audits, Token-Prüfungen sowie KYC-/KYB-Analysen ermöglicht – alles ohne Programmieraufwand. Durch logikbasierte KI und die Verbindung realer menschlicher Neuronen mit Nodes schafft sie Vertrauen, Compliance und Sicherheit in EVM-, TON- und aufkommenden Layer-1-Ökosystemen.

Offizielle Website:
https://web3decision.com
Whitepaper:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6ebf9ccac6efd7d48b89ec06249cfe1af4000022

WEB3D (WEB3D) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von WEB3D (WEB3D) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von WEB3D-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele WEB3D-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von WEB3D verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des WEB3D -Tokens!

So kaufen Sie WEB3D

Möchten Sie WEB3D (WEB3D) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf WEB3D, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

WEB3D (WEB3D)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von WEB3D hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

WEB3D Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich WEB3D entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose WEB3D kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

