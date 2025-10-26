Der Echtzeitpreis von Uranus beträgt heute 0.4465 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum URANUS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den URANUS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Uranus beträgt heute 0.4465 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum URANUS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den URANUS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Uranus Logo

Uranus Kurs(URANUS)

1 URANUS zu USD Echtzeitpreis:

$0.44645
$0.44645$0.44645
+2.09%1D
USD
Uranus (URANUS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:29:55 (UTC+8)

Uranus (URANUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.42199
$ 0.42199$ 0.42199
24H Tief
$ 0.54045
$ 0.54045$ 0.54045
24H Hoch

$ 0.42199
$ 0.42199$ 0.42199

$ 0.54045
$ 0.54045$ 0.54045

--
----

--
----

-0.82%

+2.09%

+126.82%

+126.82%

Der Echtzeitpreis von Uranus (URANUS) beträgt $ 0.4465. In den letzten 24 Stunden wurde URANUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.42199 und einem Höchstpreis von $ 0.54045 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von URANUS liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich URANUS im letzten Stunde um -0.82%, in den letzten 24 Stunden um +2.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +126.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Uranus (URANUS) Marktinformationen

--
----

$ 100.01K
$ 100.01K$ 100.01K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Uranus beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 100.01K. Das Umlaufangebot von URANUS liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Uranus (URANUS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Uranus für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0091398+2.09%
30 Tage$ +0.23338+109.50%
60 Tage$ -0.05584-11.12%
90 Tage$ -0.024-5.11%
Uranus-Preisänderung heute

Heute verzeichnete URANUS eine Veränderung von $ +0.0091398 (+2.09%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Uranus 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.23338(+109.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Uranus 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete URANUS eine Veränderung von $ -0.05584 (-11.12%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Uranus 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.024 (-5.11%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Uranus (URANUS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Uranus-Preisverlauf an.

Was ist Uranus (URANUS)

Uranus ist ein planetenbasierter Meme-Coin, der von @jup_studio gestartet wurde – konzeptionell ähnlich wie Jupiter und Meteora.

Uranus ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Uranus Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- URANUS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Uranus auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Uranus-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Uranus-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Uranus (URANUS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Uranus-(URANUS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Uranus zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Uranus-Preisprognose an!

Uranus (URANUS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Uranus (URANUS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von URANUS Token!

Wie kauft man Uranus URANUS

Suchen Sie nach wie man Uranus kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Uranus direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Uranus Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Uranus sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Uranus

Wie viel ist Uranus (URANUS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von URANUS in USD beträgt 0.4465 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle URANUS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle URANUS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.4465. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Uranus?
Die Marktkapitalisierung von URANUS beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von URANUS?
Das Umlaufangebot von URANUS beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von URANUS?
URANUS erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von URANUS?
URANUS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von URANUS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für URANUS beträgt $ 100.01K USD.
Wird URANUS dieses Jahr noch steigen?
URANUS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die URANUS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:29:55 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

URANUS-zu-USD-Rechner

Menge

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.4465 USD

URANUS handeln

URANUS/USDT
$0.44645
$0.44645$0.44645
+2.09%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

