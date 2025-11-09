Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Ulalo HealthPassport (ULA), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:22:22 (UTC+8)
Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Ulalo HealthPassport (ULA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B
Umlaufangebot:
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.59M
$ 1.59M
Allzeithoch:
$ 0.01099
$ 0.01099
Allzeittief:
Aktueller Preis:
$ 0.001591
$ 0.001591

Ulalo HealthPassport (ULA)-Informationen

Ulalo gibt Einzelpersonen die Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten durch eine dezentrale Plattform. Unsere Smart Patient Wallet, aufgebaut auf unserem Avalanche-L1-Subnetzwerk, speichert medizinische Daten sicher und ermöglicht die anonyme Monetarisierung dieser Daten für Forschungszwecke. Darüber hinaus stärken wir Patienten weltweit durch KI-gestützte Gesundheitsdiagnosen und Erkenntnisse.

Offizielle Website:
https://ulalo.xyz
Whitepaper:
https://ulalo.gitbook.io/ulalo-whitepaper
Block-Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xa6c187afd89Aaa4961832abB01099a781aFa2AA1

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Ulalo HealthPassport (ULA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ULA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ULA-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ULA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ULA -Tokens!

Ulalo HealthPassport (ULA)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von ULA hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

ULA Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ULA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ULA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

