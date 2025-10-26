Der Echtzeitpreis von Ulalo HealthPassport beträgt heute 0.003121 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ULA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ULA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ulalo HealthPassport beträgt heute 0.003121 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ULA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ULA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Ulalo HealthPassport Kurs(ULA)

1 ULA zu USD Echtzeitpreis:

$0.003121
$0.003121$0.003121
+0.84%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:29:27 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.003066
$ 0.003066$ 0.003066
24H Tief
$ 0.003133
$ 0.003133$ 0.003133
24H Hoch

$ 0.003066
$ 0.003066$ 0.003066

$ 0.003133
$ 0.003133$ 0.003133

--
----

--
----

+0.48%

+0.84%

+2.56%

+2.56%

Der Echtzeitpreis von Ulalo HealthPassport (ULA) beträgt $ 0.003121. In den letzten 24 Stunden wurde ULA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.003066 und einem Höchstpreis von $ 0.003133 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ULA liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ULA im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um +0.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ulalo HealthPassport (ULA) Marktinformationen

--
----

$ 88.09K
$ 88.09K$ 88.09K

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ulalo HealthPassport beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 88.09K. Das Umlaufangebot von ULA liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.12M.

Ulalo HealthPassport (ULA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Ulalo HealthPassport für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000026+0.84%
30 Tage$ -0.000286-8.40%
60 Tage$ -0.000659-17.44%
90 Tage$ -0.002879-47.99%
Ulalo HealthPassport-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ULA eine Veränderung von $ +0.000026 (+0.84%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Ulalo HealthPassport 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000286(-8.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Ulalo HealthPassport 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ULA eine Veränderung von $ -0.000659 (-17.44%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Ulalo HealthPassport 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.002879 (-47.99%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Ulalo HealthPassport (ULA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Ulalo HealthPassport-Preisverlauf an.

Was ist Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo gibt Einzelpersonen die Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten durch eine dezentrale Plattform. Unsere Smart Patient Wallet, aufgebaut auf unserem Avalanche-L1-Subnetzwerk, speichert medizinische Daten sicher und ermöglicht die anonyme Monetarisierung dieser Daten für Forschungszwecke. Darüber hinaus stärken wir Patienten weltweit durch KI-gestützte Gesundheitsdiagnosen und Erkenntnisse.

Ulalo HealthPassport ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Ulalo HealthPassport Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ULA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Ulalo HealthPassport auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Ulalo HealthPassport-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Ulalo HealthPassport-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ulalo HealthPassport (ULA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ulalo HealthPassport-(ULA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ulalo HealthPassport zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ulalo HealthPassport-Preisprognose an!

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ulalo HealthPassport (ULA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ULA Token!

Wie kauft man Ulalo HealthPassport ULA

Suchen Sie nach wie man Ulalo HealthPassport kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Ulalo HealthPassport direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ULA zu lokalen Währungen

1 Ulalo HealthPassport(ULA) in VND
82.129115
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in AUD
A$0.00477513
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in GBP
0.00234075
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in EUR
0.00268406
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in USD
$0.003121
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MYR
RM0.01317062
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in TRY
0.13089474
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in JPY
¥0.474392
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in ARS
ARS$4.65125751
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in RUB
0.24846281
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in INR
0.27405501
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in IDR
Rp52.01664586
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in PHP
0.18335875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in EGP
￡E.0.14827871
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BRL
R$0.01679098
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in CAD
C$0.0043694
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BDT
0.38241613
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in NGN
4.55619185
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in COP
$12.09687116
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in ZAR
R.0.05386846
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in UAH
0.13123805
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in TZS
T.Sh.7.76367476
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in VES
Bs0.661652
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in CLP
$2.936861
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in PKR
Rs0.87690737
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in KZT
1.6806585
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in THB
฿0.10190065
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in TWD
NT$0.09625164
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in AED
د.إ0.01145407
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in CHF
Fr0.00246559
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in HKD
HK$0.02421896
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in AMD
֏1.19531179
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MAD
.د.م0.02877562
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MXN
$0.05758245
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in SAR
ريال0.01170375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in ETB
Br0.47654549
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in KES
KSh0.40320199
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in JOD
د.أ0.002212789
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in PLN
0.01139165
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in RON
лв0.01363877
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in SEK
kr0.0293374
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BGN
лв0.00524328
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in HUF
Ft1.04693945
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in CZK
0.06526011
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in KWD
د.ك0.000955026
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in ILS
0.01023688
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BOB
Bs0.0215349
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in AZN
0.0053057
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in TJS
SM0.02908772
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in GEL
0.00845791
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in AOA
Kz2.86329903
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BHD
.د.ب0.001173496
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BMD
$0.003121
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in DKK
kr0.02003682
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in HNL
L0.08158294
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MUR
0.14209913
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in NAD
$0.05386846
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in NOK
kr0.03121
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in NZD
$0.00539933
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in PAB
B/.0.003121
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in PGK
K0.01313941
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in QAR
ر.ق0.01136044
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in RSD
дин.0.31518979
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in UZS
soʻm38.06096952
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in ALL
L0.259043
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in ANG
ƒ0.00558659
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in AWG
ƒ0.00558659
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BBD
$0.006242
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BAM
KM0.00524328
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BIF
Fr9.203829
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BND
$0.00402609
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BSD
$0.003121
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in JMD
$0.50045235
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in KHR
12.58465225
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in KMF
Fr1.323304
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in LAK
67.84782473
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in LKR
රු0.94775407
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MDL
L0.05302579
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MGA
Ar14.12215048
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MOP
P0.024968
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MVR
0.0477513
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MWK
MK5.41839931
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in MZN
MT0.1994319
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in NPR
रु0.43815719
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in PYG
22.134132
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in RWF
Fr4.522329
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in SBD
$0.02577946
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in SCR
0.04363158
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in SRD
$0.12399733
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in SVC
$0.02727754
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in SZL
L0.05377483
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in TMT
m0.01095471
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in TND
د.ت0.009147651
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in TTD
$0.02116038
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in UGX
Sh10.873564
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in XAF
Fr1.760244
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in XCD
$0.0084267
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in XOF
Fr1.760244
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in XPF
Fr0.318342
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BWP
P0.04453667
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in BZD
$0.00627321
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in CVE
$0.29724404
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in DJF
Fr0.552417
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in DOP
$0.19993126
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in DZD
د.ج0.40626057
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in FJD
$0.00708467
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in GNF
Fr27.137095
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in GTQ
Q0.02387565
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in GYD
$0.6529132
1 Ulalo HealthPassport(ULA) in ISK
kr0.383883

Für ein tieferes Verständnis von Ulalo HealthPassport sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Ulalo HealthPassport Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Ulalo HealthPassport

Wie viel ist Ulalo HealthPassport (ULA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ULA in USD beträgt 0.003121 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ULA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ULA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.003121. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ulalo HealthPassport?
Die Marktkapitalisierung von ULA beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ULA?
Das Umlaufangebot von ULA beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ULA?
ULA erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ULA?
ULA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ULA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ULA beträgt $ 88.09K USD.
Wird ULA dieses Jahr noch steigen?
ULA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ULA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:29:27 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ULA-zu-USD-Rechner

Menge

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.003121 USD

ULA handeln

ULA/USDT
$0.003121
$0.003121$0.003121
+0.80%

