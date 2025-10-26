Der Echtzeitpreis von Uber beträgt heute 94.51 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UBERON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UBERON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Uber beträgt heute 94.51 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UBERON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UBERON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Uber Logo

Uber Kurs(UBERON)

1 UBERON zu USD Echtzeitpreis:

$94.53
$94.53$94.53
-0.46%1D
USD
Uber (UBERON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:29:07 (UTC+8)

Uber (UBERON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 93.92
$ 93.92$ 93.92
24H Tief
$ 95.29
$ 95.29$ 95.29
24H Hoch

$ 93.92
$ 93.92$ 93.92

$ 95.29
$ 95.29$ 95.29

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.13%

-0.45%

+3.09%

+3.09%

Der Echtzeitpreis von Uber (UBERON) beträgt $ 94.51. In den letzten 24 Stunden wurde UBERON zwischen einem Tiefstpreis von $ 93.92 und einem Höchstpreis von $ 95.29 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UBERON liegt bei $ 104.598200752745, der bisherige Tiefstpreis bei $ 89.84041087964881.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UBERON im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um -0.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Uber (UBERON) Marktinformationen

No.2226

$ 936.90K
$ 936.90K$ 936.90K

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

$ 936.90K
$ 936.90K$ 936.90K

9.91K
9.91K 9.91K

9,913.21471202
9,913.21471202 9,913.21471202

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Uber beträgt $ 936.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.76K. Das Umlaufangebot von UBERON liegt bei 9.91K, das Gesamtangebot bei 9913.21471202. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 936.90K.

Uber (UBERON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Uber für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.4368-0.45%
30 Tage$ -3.25-3.33%
60 Tage$ +34.51+57.51%
90 Tage$ +34.51+57.51%
Uber-Preisänderung heute

Heute verzeichnete UBERON eine Veränderung von $ -0.4368 (-0.45%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Uber 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -3.25(-3.33%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Uber 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete UBERON eine Veränderung von $ +34.51 (+57.51%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Uber 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +34.51 (+57.51%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Uber (UBERON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Uber-Preisverlauf an.

Was ist Uber (UBERON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Uber ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Uber Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- UBERON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Uber auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Uber-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Uber-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Uber (UBERON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Uber-(UBERON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Uber zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Uber-Preisprognose an!

Uber (UBERON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Uber (UBERON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UBERON Token!

Wie kauft man Uber UBERON

Suchen Sie nach wie man Uber kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Uber direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

UBERON zu lokalen Währungen

1 Uber(UBERON) in VND
2,487,030.65
1 Uber(UBERON) in AUD
A$144.6003
1 Uber(UBERON) in GBP
70.8825
1 Uber(UBERON) in EUR
81.2786
1 Uber(UBERON) in USD
$94.51
1 Uber(UBERON) in MYR
RM398.8322
1 Uber(UBERON) in TRY
3,963.7494
1 Uber(UBERON) in JPY
¥14,365.52
1 Uber(UBERON) in ARS
ARS$140,849.1981
1 Uber(UBERON) in RUB
7,523.9411
1 Uber(UBERON) in INR
8,298.9231
1 Uber(UBERON) in IDR
Rp1,575,166.0366
1 Uber(UBERON) in PHP
5,552.4625
1 Uber(UBERON) in EGP
￡E.4,490.1701
1 Uber(UBERON) in BRL
R$508.4638
1 Uber(UBERON) in CAD
C$132.314
1 Uber(UBERON) in BDT
11,580.3103
1 Uber(UBERON) in NGN
137,970.4235
1 Uber(UBERON) in COP
$366,316.9796
1 Uber(UBERON) in ZAR
R.1,631.2426
1 Uber(UBERON) in UAH
3,974.1455
1 Uber(UBERON) in TZS
T.Sh.235,099.2956
1 Uber(UBERON) in VES
Bs20,036.12
1 Uber(UBERON) in CLP
$88,933.91
1 Uber(UBERON) in PKR
Rs26,554.4747
1 Uber(UBERON) in KZT
50,893.635
1 Uber(UBERON) in THB
฿3,085.7515
1 Uber(UBERON) in TWD
NT$2,914.6884
1 Uber(UBERON) in AED
د.إ346.8517
1 Uber(UBERON) in CHF
Fr74.6629
1 Uber(UBERON) in HKD
HK$733.3976
1 Uber(UBERON) in AMD
֏36,196.3849
1 Uber(UBERON) in MAD
.د.م871.3822
1 Uber(UBERON) in MXN
$1,743.7095
1 Uber(UBERON) in SAR
ريال354.4125
1 Uber(UBERON) in ETB
Br14,430.7319
1 Uber(UBERON) in KES
KSh12,209.7469
1 Uber(UBERON) in JOD
د.أ67.00759
1 Uber(UBERON) in PLN
344.9615
1 Uber(UBERON) in RON
лв413.0087
1 Uber(UBERON) in SEK
kr888.394
1 Uber(UBERON) in BGN
лв158.7768
1 Uber(UBERON) in HUF
Ft31,703.3795
1 Uber(UBERON) in CZK
1,976.2041
1 Uber(UBERON) in KWD
د.ك28.92006
1 Uber(UBERON) in ILS
309.9928
1 Uber(UBERON) in BOB
Bs652.119
1 Uber(UBERON) in AZN
160.667
1 Uber(UBERON) in TJS
SM880.8332
1 Uber(UBERON) in GEL
256.1221
1 Uber(UBERON) in AOA
Kz86,706.3093
1 Uber(UBERON) in BHD
.د.ب35.53576
1 Uber(UBERON) in BMD
$94.51
1 Uber(UBERON) in DKK
kr606.7542
1 Uber(UBERON) in HNL
L2,470.4914
1 Uber(UBERON) in MUR
4,303.0403
1 Uber(UBERON) in NAD
$1,631.2426
1 Uber(UBERON) in NOK
kr945.1
1 Uber(UBERON) in NZD
$163.5023
1 Uber(UBERON) in PAB
B/.94.51
1 Uber(UBERON) in PGK
K397.8871
1 Uber(UBERON) in QAR
ر.ق344.0164
1 Uber(UBERON) in RSD
дин.9,544.5649
1 Uber(UBERON) in UZS
soʻm1,152,560.7912
1 Uber(UBERON) in ALL
L7,844.33
1 Uber(UBERON) in ANG
ƒ169.1729
1 Uber(UBERON) in AWG
ƒ169.1729
1 Uber(UBERON) in BBD
$189.02
1 Uber(UBERON) in BAM
KM158.7768
1 Uber(UBERON) in BIF
Fr278,709.99
1 Uber(UBERON) in BND
$121.9179
1 Uber(UBERON) in BSD
$94.51
1 Uber(UBERON) in JMD
$15,154.6785
1 Uber(UBERON) in KHR
381,087.9475
1 Uber(UBERON) in KMF
Fr40,072.24
1 Uber(UBERON) in LAK
2,054,565.1763
1 Uber(UBERON) in LKR
රු28,699.8517
1 Uber(UBERON) in MDL
L1,605.7249
1 Uber(UBERON) in MGA
Ar427,646.4088
1 Uber(UBERON) in MOP
P756.08
1 Uber(UBERON) in MVR
1,446.003
1 Uber(UBERON) in MWK
MK164,079.7561
1 Uber(UBERON) in MZN
MT6,039.189
1 Uber(UBERON) in NPR
रु13,268.2589
1 Uber(UBERON) in PYG
670,264.92
1 Uber(UBERON) in RWF
Fr136,944.99
1 Uber(UBERON) in SBD
$780.6526
1 Uber(UBERON) in SCR
1,321.2498
1 Uber(UBERON) in SRD
$3,754.8823
1 Uber(UBERON) in SVC
$826.0174
1 Uber(UBERON) in SZL
L1,628.4073
1 Uber(UBERON) in TMT
m331.7301
1 Uber(UBERON) in TND
د.ت277.00881
1 Uber(UBERON) in TTD
$640.7778
1 Uber(UBERON) in UGX
Sh329,272.84
1 Uber(UBERON) in XAF
Fr53,303.64
1 Uber(UBERON) in XCD
$255.177
1 Uber(UBERON) in XOF
Fr53,303.64
1 Uber(UBERON) in XPF
Fr9,640.02
1 Uber(UBERON) in BWP
P1,348.6577
1 Uber(UBERON) in BZD
$189.9651
1 Uber(UBERON) in CVE
$9,001.1324
1 Uber(UBERON) in DJF
Fr16,728.27
1 Uber(UBERON) in DOP
$6,054.3106
1 Uber(UBERON) in DZD
د.ج12,302.3667
1 Uber(UBERON) in FJD
$214.5377
1 Uber(UBERON) in GNF
Fr821,764.45
1 Uber(UBERON) in GTQ
Q723.0015
1 Uber(UBERON) in GYD
$19,771.492
1 Uber(UBERON) in ISK
kr11,624.73

Uber Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Uber sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Uber Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Uber

Wie viel ist Uber (UBERON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UBERON in USD beträgt 94.51 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UBERON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UBERON-zu-USD-Preis beträgt $ 94.51. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Uber?
Die Marktkapitalisierung von UBERON beträgt $ 936.90K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UBERON?
Das Umlaufangebot von UBERON beträgt 9.91K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UBERON?
UBERON erreichte einen Allzeithochpreis von 104.598200752745 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UBERON?
UBERON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 89.84041087964881 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UBERON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UBERON beträgt $ 56.76K USD.
Wird UBERON dieses Jahr noch steigen?
UBERON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UBERON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Uber (UBERON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

UBERON-zu-USD-Rechner

Menge

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 94.51 USD

UBERON handeln

UBERON/USDT
$94.53
$94.53$94.53
-0.50%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

