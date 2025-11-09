Tren Finance (TREN) Tokenomics
Tren Finance (TREN) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Tren Finance (TREN), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Tren Finance (TREN)-Informationen
Tren Finance ist das erste vollständig autonome KI-gesteuerte Stablecoin-Leihprotokoll, bei dem über 20 spezialisierte KI-Agenten alle Abläufe ohne menschliches Eingreifen steuern. Dadurch wird das Verleihen gegen LP-Token, Einlagen auf Geldmärkten und restakete Positionen ermöglicht – und Milliarden an ungenutzter Liquidität freigesetzt. Das Peer-to-Agent-Darlehensmodell von Tren, genannt Malone, erlaubt es den Benutzern, direkt mit individuell zugeschnittenen Konditionen zu leihen. Dabei werden sofortige Kredite gegen beliebige On-Chain-Assets gewährt – darunter NFTs, gesperrte Token oder neu gestartete Vermögenswerte – mit personalisierten Bedingungen auf Basis der Benutzerhistorie.
Tren Finance (TREN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Tren Finance (TREN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von TREN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele TREN-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von TREN verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des TREN -Tokens!
Tren Finance (TREN)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von TREN hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
TREN Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich TREN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose TREN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
