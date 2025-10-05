Was ist Tren Finance (TREN)

Tren Finance ist das erste vollständig autonome KI-gesteuerte Stablecoin-Leihprotokoll, bei dem über 20 spezialisierte KI-Agenten alle Abläufe ohne menschliches Eingreifen steuern. Dadurch wird das Verleihen gegen LP-Token, Einlagen auf Geldmärkten und restakete Positionen ermöglicht – und Milliarden an ungenutzter Liquidität freigesetzt. Das Peer-to-Agent-Darlehensmodell von Tren, genannt Malone, erlaubt es den Benutzern, direkt mit individuell zugeschnittenen Konditionen zu leihen. Dabei werden sofortige Kredite gegen beliebige On-Chain-Assets gewährt – darunter NFTs, gesperrte Token oder neu gestartete Vermögenswerte – mit personalisierten Bedingungen auf Basis der Benutzerhistorie.

Tren Finance ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken.



Tren Finance (TREN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Tren Finance (TREN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TREN Token!

Wie viel ist Tren Finance (TREN) heute wert? Der Echtzeitpreis von TREN in USD beträgt 0.00007501 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle TREN-zu-USD-Preis? $ 0.00007501 . Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tren Finance? Die Marktkapitalisierung von TREN beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von TREN? Das Umlaufangebot von TREN beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TREN? TREN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TREN? TREN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von TREN? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TREN beträgt $ 56.69K USD .

Tren Finance (TREN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-04 13:39:16 On-Chain-Daten US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar 10-04 11:26:38 Branchen-Updates USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9% 10-03 10:20:00 Branchen-Updates Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3% 10-03 05:17:00 Branchen-Updates Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke 10-01 14:11:00 Branchen-Updates Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten 09-30 18:14:00 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

