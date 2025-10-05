Der Echtzeitpreis von Tren Finance beträgt heute 0.00007501 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TREN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TREN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Tren Finance beträgt heute 0.00007501 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TREN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TREN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Tren Finance Kurs(TREN)

$0.00007501
Tren Finance (TREN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Tren Finance (TREN) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Tren Finance (TREN) beträgt $ 0.00007501. In den letzten 24 Stunden wurde TREN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00007298 und einem Höchstpreis von $ 0.00007542 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TREN im letzten Stunde um +1.20%, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tren Finance beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.69K. Das Umlaufangebot von TREN liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 75.01K.

Tren Finance (TREN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Tren Finance für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000001052-0.13%
30 Tage$ -0.00007639-50.46%
60 Tage$ -0.00018199-70.82%
90 Tage$ -0.00492499-98.50%
Tren Finance-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TREN eine Veränderung von $ -0.0000001052 (-0.13%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Tren Finance 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00007639(-50.46%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Tren Finance 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TREN eine Veränderung von $ -0.00018199 (-70.82%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Tren Finance 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00492499 (-98.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Tren Finance (TREN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Tren Finance-Preisverlauf an.

Was ist Tren Finance (TREN)

Tren Finance ist das erste vollständig autonome KI-gesteuerte Stablecoin-Leihprotokoll, bei dem über 20 spezialisierte KI-Agenten alle Abläufe ohne menschliches Eingreifen steuern. Dadurch wird das Verleihen gegen LP-Token, Einlagen auf Geldmärkten und restakete Positionen ermöglicht – und Milliarden an ungenutzter Liquidität freigesetzt. Das Peer-to-Agent-Darlehensmodell von Tren, genannt Malone, erlaubt es den Benutzern, direkt mit individuell zugeschnittenen Konditionen zu leihen. Dabei werden sofortige Kredite gegen beliebige On-Chain-Assets gewährt – darunter NFTs, gesperrte Token oder neu gestartete Vermögenswerte – mit personalisierten Bedingungen auf Basis der Benutzerhistorie.

Tren Finance ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Tren Finance Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TREN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Tren Finance auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Tren Finance-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Tren Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Tren Finance (TREN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Tren Finance-(TREN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Tren Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Tren Finance-Preisprognose an!

Tren Finance (TREN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Tren Finance (TREN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TREN Token!

Wie kauft man Tren Finance TREN

Suchen Sie nach wie man Tren Finance kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Tren Finance direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TREN zu lokalen Währungen

Für ein tieferes Verständnis von Tren Finance sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Tren Finance

Wie viel ist Tren Finance (TREN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TREN in USD beträgt 0.00007501 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TREN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TREN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00007501. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tren Finance?
Die Marktkapitalisierung von TREN beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TREN?
Das Umlaufangebot von TREN beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TREN?
TREN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TREN?
TREN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TREN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TREN beträgt $ 56.69K USD.
Wird TREN dieses Jahr noch steigen?
TREN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TREN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Tren Finance (TREN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

