Der Echtzeitpreis von THINK Token beträgt heute 0.00599 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum THINK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den THINK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

THINK Token Logo

THINK Token Kurs(THINK)

1 THINK zu USD Echtzeitpreis:

$0.00599
$0.00599$0.00599
+6.39%1D
USD
THINK Token (THINK) Echtzeit-Preis-Diagramm
THINK Token (THINK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00511
$ 0.00511$ 0.00511
24H Tief
$ 0.00613
$ 0.00613$ 0.00613
24H Hoch

$ 0.00511
$ 0.00511$ 0.00511

$ 0.00613
$ 0.00613$ 0.00613

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-1.00%

+6.39%

+20.04%

+20.04%

Der Echtzeitpreis von THINK Token (THINK) beträgt $ 0.00599. In den letzten 24 Stunden wurde THINK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00511 und einem Höchstpreis von $ 0.00613 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von THINK liegt bei $ 0.09159672574773454, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.004525510452854356.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich THINK im letzten Stunde um -1.00%, in den letzten 24 Stunden um +6.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +20.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

THINK Token (THINK) Marktinformationen

No.3785

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.34K
$ 71.34K$ 71.34K

$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von THINK Token beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 71.34K. Das Umlaufangebot von THINK liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.99M.

THINK Token (THINK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von THINK Token für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0003598+6.39%
30 Tage$ -0.00532-47.04%
60 Tage$ -0.01336-69.05%
90 Tage$ -0.00401-40.10%
THINK Token-Preisänderung heute

Heute verzeichnete THINK eine Veränderung von $ +0.0003598 (+6.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

THINK Token 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00532(-47.04%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

THINK Token 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete THINK eine Veränderung von $ -0.01336 (-69.05%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

THINK Token 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00401 (-40.10%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von THINK Token (THINK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem THINK Token-Preisverlauf an.

Was ist THINK Token (THINK)

THINK Token ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre THINK Token Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- THINK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu THINK Token auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr THINK Token-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

THINK Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird THINK Token (THINK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre THINK Token-(THINK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für THINK Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die THINK Token-Preisprognose an!

THINK Token (THINK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von THINK Token (THINK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von THINK Token!

Wie kauft man THINK Token THINK

Suchen Sie nach wie man THINK Token kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können THINK Token direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

THINK zu lokalen Währungen

1 THINK Token(THINK) in VND
157.62685
1 THINK Token(THINK) in AUD
A$0.0091647
1 THINK Token(THINK) in GBP
0.0044925
1 THINK Token(THINK) in EUR
0.0051514
1 THINK Token(THINK) in USD
$0.00599
1 THINK Token(THINK) in MYR
RM0.0252778
1 THINK Token(THINK) in TRY
0.2512206
1 THINK Token(THINK) in JPY
¥0.91048
1 THINK Token(THINK) in ARS
ARS$8.9269569
1 THINK Token(THINK) in RUB
0.4768639
1 THINK Token(THINK) in INR
0.5259819
1 THINK Token(THINK) in IDR
Rp99.8332934
1 THINK Token(THINK) in PHP
0.3519125
1 THINK Token(THINK) in EGP
￡E.0.2845849
1 THINK Token(THINK) in BRL
R$0.0322262
1 THINK Token(THINK) in CAD
C$0.008386
1 THINK Token(THINK) in BDT
0.7339547
1 THINK Token(THINK) in NGN
8.7445015
1 THINK Token(THINK) in COP
$23.2170004
1 THINK Token(THINK) in ZAR
R.0.1033874
1 THINK Token(THINK) in UAH
0.2518795
1 THINK Token(THINK) in TZS
T.Sh.14.9004844
1 THINK Token(THINK) in VES
Bs1.26988
1 THINK Token(THINK) in CLP
$5.63659
1 THINK Token(THINK) in PKR
Rs1.6830103
1 THINK Token(THINK) in KZT
3.225615
1 THINK Token(THINK) in THB
฿0.1955735
1 THINK Token(THINK) in TWD
NT$0.1847316
1 THINK Token(THINK) in AED
د.إ0.0219833
1 THINK Token(THINK) in CHF
Fr0.0047321
1 THINK Token(THINK) in HKD
HK$0.0464824
1 THINK Token(THINK) in AMD
֏2.2941101
1 THINK Token(THINK) in MAD
.د.م0.0552278
1 THINK Token(THINK) in MXN
$0.1105155
1 THINK Token(THINK) in SAR
ريال0.0224625
1 THINK Token(THINK) in ETB
Br0.9146131
1 THINK Token(THINK) in KES
KSh0.7738481
1 THINK Token(THINK) in JOD
د.أ0.00424691
1 THINK Token(THINK) in PLN
0.0218635
1 THINK Token(THINK) in RON
лв0.0261763
1 THINK Token(THINK) in SEK
kr0.056306
1 THINK Token(THINK) in BGN
лв0.0100632
1 THINK Token(THINK) in HUF
Ft2.0093455
1 THINK Token(THINK) in CZK
0.1252509
1 THINK Token(THINK) in KWD
د.ك0.00183294
1 THINK Token(THINK) in ILS
0.0196472
1 THINK Token(THINK) in BOB
Bs0.041331
1 THINK Token(THINK) in AZN
0.010183
1 THINK Token(THINK) in TJS
SM0.0558268
1 THINK Token(THINK) in GEL
0.0162329
1 THINK Token(THINK) in AOA
Kz5.4954057
1 THINK Token(THINK) in BHD
.د.ب0.00225224
1 THINK Token(THINK) in BMD
$0.00599
1 THINK Token(THINK) in DKK
kr0.0384558
1 THINK Token(THINK) in HNL
L0.1565786
1 THINK Token(THINK) in MUR
0.2727247
1 THINK Token(THINK) in NAD
$0.1033874
1 THINK Token(THINK) in NOK
kr0.0599
1 THINK Token(THINK) in NZD
$0.0103627
1 THINK Token(THINK) in PAB
B/.0.00599
1 THINK Token(THINK) in PGK
K0.0252179
1 THINK Token(THINK) in QAR
ر.ق0.0218036
1 THINK Token(THINK) in RSD
дин.0.6049301
1 THINK Token(THINK) in UZS
soʻm73.0487688
1 THINK Token(THINK) in ALL
L0.49717
1 THINK Token(THINK) in ANG
ƒ0.0107221
1 THINK Token(THINK) in AWG
ƒ0.0107221
1 THINK Token(THINK) in BBD
$0.01198
1 THINK Token(THINK) in BAM
KM0.0100632
1 THINK Token(THINK) in BIF
Fr17.66451
1 THINK Token(THINK) in BND
$0.0077271
1 THINK Token(THINK) in BSD
$0.00599
1 THINK Token(THINK) in JMD
$0.9604965
1 THINK Token(THINK) in KHR
24.1531775
1 THINK Token(THINK) in KMF
Fr2.53976
1 THINK Token(THINK) in LAK
130.2173887
1 THINK Token(THINK) in LKR
රු1.8189833
1 THINK Token(THINK) in MDL
L0.1017701
1 THINK Token(THINK) in MGA
Ar27.1040312
1 THINK Token(THINK) in MOP
P0.04792
1 THINK Token(THINK) in MVR
0.091647
1 THINK Token(THINK) in MWK
MK10.3992989
1 THINK Token(THINK) in MZN
MT0.382761
1 THINK Token(THINK) in NPR
रु0.8409361
1 THINK Token(THINK) in PYG
42.48108
1 THINK Token(THINK) in RWF
Fr8.67951
1 THINK Token(THINK) in SBD
$0.0494774
1 THINK Token(THINK) in SCR
0.0837402
1 THINK Token(THINK) in SRD
$0.2379827
1 THINK Token(THINK) in SVC
$0.0523526
1 THINK Token(THINK) in SZL
L0.1032077
1 THINK Token(THINK) in TMT
m0.0210249
1 THINK Token(THINK) in TND
د.ت0.01755669
1 THINK Token(THINK) in TTD
$0.0406122
1 THINK Token(THINK) in UGX
Sh20.86916
1 THINK Token(THINK) in XAF
Fr3.37836
1 THINK Token(THINK) in XCD
$0.016173
1 THINK Token(THINK) in XOF
Fr3.37836
1 THINK Token(THINK) in XPF
Fr0.61098
1 THINK Token(THINK) in BWP
P0.0854773
1 THINK Token(THINK) in BZD
$0.0120399
1 THINK Token(THINK) in CVE
$0.5704876
1 THINK Token(THINK) in DJF
Fr1.06023
1 THINK Token(THINK) in DOP
$0.3837194
1 THINK Token(THINK) in DZD
د.ج0.7797183
1 THINK Token(THINK) in FJD
$0.0135973
1 THINK Token(THINK) in GNF
Fr52.08305
1 THINK Token(THINK) in GTQ
Q0.0458235
1 THINK Token(THINK) in GYD
$1.253108
1 THINK Token(THINK) in ISK
kr0.73677

THINK Token Ressource

Für ein tieferes Verständnis von THINK Token sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle THINK Token Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu THINK Token

Wie viel ist THINK Token (THINK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von THINK in USD beträgt 0.00599 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle THINK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle THINK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00599. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von THINK Token?
Die Marktkapitalisierung von THINK beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von THINK?
Das Umlaufangebot von THINK beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von THINK?
THINK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.09159672574773454 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von THINK?
THINK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.004525510452854356 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von THINK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für THINK beträgt $ 71.34K USD.
Wird THINK dieses Jahr noch steigen?
THINK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die THINK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

THINK-zu-USD-Rechner

Menge

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.00599 USD

THINK handeln

THINK/USDT
$0.00599
$0.00599$0.00599
+6.39%

