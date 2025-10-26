Der Echtzeitpreis von Taker Protocol beträgt heute 0.005592 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAKER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAKER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Taker Protocol beträgt heute 0.005592 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAKER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAKER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Taker Protocol Logo

Taker Protocol Kurs(TAKER)

1 TAKER zu USD Echtzeitpreis:

$0.005592
-1.68%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:26:04 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.005585
24H Tief
$ 0.005865
24H Hoch

$ 0.005585
$ 0.005865
--
--
-0.02%

-1.68%

-19.56%

-19.56%

Der Echtzeitpreis von Taker Protocol (TAKER) beträgt $ 0.005592. In den letzten 24 Stunden wurde TAKER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.005585 und einem Höchstpreis von $ 0.005865 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAKER liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAKER im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um -1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Taker Protocol (TAKER) Marktinformationen

--
$ 454.34K
$ 5.59M
--
1,000,000,000
BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Taker Protocol beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 454.34K. Das Umlaufangebot von TAKER liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.59M.

Taker Protocol (TAKER)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Taker Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00009555-1.68%
30 Tage$ -0.006218-52.66%
60 Tage$ -0.006638-54.28%
90 Tage$ -0.015358-73.31%
Taker Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TAKER eine Veränderung von $ -0.00009555 (-1.68%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Taker Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.006218(-52.66%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Taker Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TAKER eine Veränderung von $ -0.006638 (-54.28%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Taker Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.015358 (-73.31%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Taker Protocol (TAKER) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Taker Protocol-Preisverlauf an.

Was ist Taker Protocol (TAKER)

Taker ist das erste und größte Anreizprotokoll im Bitcoin-Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Bitcoin-Gewinne für alle anteiligen Bitcoin-Inhaber zu demokratisieren. Es fungiert als Bitcoin-Incentive-Layer und nutzt verschiedene Belohnungsmechanismen, um Millionen von Benutzern dazu zu motivieren, Bitcoin und dessen Derivate zu übernehmen, zu halten und zu nutzen.

Taker Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Taker Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TAKER Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Taker Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Taker Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Taker Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Taker Protocol (TAKER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Taker Protocol-(TAKER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Taker Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Taker Protocol-Preisprognose an!

Taker Protocol (TAKER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Taker Protocol (TAKER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TAKER Token!

Wie kauft man Taker Protocol TAKER

Suchen Sie nach wie man Taker Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Taker Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Taker Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Taker Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Taker Protocol Website

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Taker Protocol

Wie viel ist Taker Protocol (TAKER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TAKER in USD beträgt 0.005592 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TAKER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TAKER-zu-USD-Preis beträgt $ 0.005592. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Taker Protocol?
Die Marktkapitalisierung von TAKER beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TAKER?
Das Umlaufangebot von TAKER beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TAKER?
TAKER erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TAKER?
TAKER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TAKER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TAKER beträgt $ 454.34K USD.
Wird TAKER dieses Jahr noch steigen?
TAKER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TAKER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

