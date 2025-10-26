Der Echtzeitpreis von Syndicate beträgt heute 0.1919 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SYND-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SYND-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Syndicate beträgt heute 0.1919 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SYND-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SYND-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Syndicate Logo

Syndicate Kurs(SYND)

1 SYND zu USD Echtzeitpreis:

$0.1919
$0.1919$0.1919
-7.07%1D
USD
Syndicate (SYND) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:25:35 (UTC+8)

Syndicate (SYND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1855
$ 0.1855$ 0.1855
24H Tief
$ 0.2423
$ 0.2423$ 0.2423
24H Hoch

$ 0.1855
$ 0.1855$ 0.1855

$ 0.2423
$ 0.2423$ 0.2423

--
----

--
----

-0.42%

-7.07%

-22.69%

-22.69%

Der Echtzeitpreis von Syndicate (SYND) beträgt $ 0.1919. In den letzten 24 Stunden wurde SYND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1855 und einem Höchstpreis von $ 0.2423 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SYND liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SYND im letzten Stunde um -0.42%, in den letzten 24 Stunden um -7.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Syndicate (SYND) Marktinformationen

--
----

$ 71.35K
$ 71.35K$ 71.35K

$ 191.90M
$ 191.90M$ 191.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Syndicate beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 71.35K. Das Umlaufangebot von SYND liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 191.90M.

Syndicate (SYND)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Syndicate für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0146-7.07%
30 Tage$ -0.5016-72.33%
60 Tage$ -0.0681-26.20%
90 Tage$ -0.0681-26.20%
Syndicate-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SYND eine Veränderung von $ -0.0146 (-7.07%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Syndicate 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.5016(-72.33%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Syndicate 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SYND eine Veränderung von $ -0.0681 (-26.20%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Syndicate 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0681 (-26.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Syndicate (SYND) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Syndicate-Preisverlauf an.

Was ist Syndicate (SYND)

Syndicate ermöglicht es Entwicklern, programmierbare, atomar kombinierbare Appchains zu erstellen – mit vollständiger Kontrolle über Netzwerk, Sequencer und Ökonomie.

Syndicate ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Syndicate Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SYND Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Syndicate auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Syndicate-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Syndicate-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Syndicate (SYND) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Syndicate-(SYND)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Syndicate zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Syndicate-Preisprognose an!

Syndicate (SYND) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Syndicate (SYND) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SYND Token!

Wie kauft man Syndicate SYND

Suchen Sie nach wie man Syndicate kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Syndicate direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SYND zu lokalen Währungen

1 Syndicate(SYND) in VND
5,049.8485
1 Syndicate(SYND) in AUD
A$0.293607
1 Syndicate(SYND) in GBP
0.143925
1 Syndicate(SYND) in EUR
0.165034
1 Syndicate(SYND) in USD
$0.1919
1 Syndicate(SYND) in MYR
RM0.809818
1 Syndicate(SYND) in TRY
8.048286
1 Syndicate(SYND) in JPY
¥29.1688
1 Syndicate(SYND) in ARS
ARS$285.990489
1 Syndicate(SYND) in RUB
15.277159
1 Syndicate(SYND) in INR
16.850739
1 Syndicate(SYND) in IDR
Rp3,198.332054
1 Syndicate(SYND) in PHP
11.274125
1 Syndicate(SYND) in EGP
￡E.9.117169
1 Syndicate(SYND) in BRL
R$1.032422
1 Syndicate(SYND) in CAD
C$0.26866
1 Syndicate(SYND) in BDT
23.513507
1 Syndicate(SYND) in NGN
280.145215
1 Syndicate(SYND) in COP
$743.796724
1 Syndicate(SYND) in ZAR
R.3.312194
1 Syndicate(SYND) in UAH
8.069395
1 Syndicate(SYND) in TZS
T.Sh.477.362764
1 Syndicate(SYND) in VES
Bs40.6828
1 Syndicate(SYND) in CLP
$180.5779
1 Syndicate(SYND) in PKR
Rs53.918143
1 Syndicate(SYND) in KZT
103.33815
1 Syndicate(SYND) in THB
฿6.265535
1 Syndicate(SYND) in TWD
NT$5.918196
1 Syndicate(SYND) in AED
د.إ0.704273
1 Syndicate(SYND) in CHF
Fr0.151601
1 Syndicate(SYND) in HKD
HK$1.489144
1 Syndicate(SYND) in AMD
֏73.495781
1 Syndicate(SYND) in MAD
.د.م1.769318
1 Syndicate(SYND) in MXN
$3.540555
1 Syndicate(SYND) in SAR
ريال0.719625
1 Syndicate(SYND) in ETB
Br29.301211
1 Syndicate(SYND) in KES
KSh24.791561
1 Syndicate(SYND) in JOD
د.أ0.1360571
1 Syndicate(SYND) in PLN
0.700435
1 Syndicate(SYND) in RON
лв0.838603
1 Syndicate(SYND) in SEK
kr1.80386
1 Syndicate(SYND) in BGN
лв0.322392
1 Syndicate(SYND) in HUF
Ft64.372855
1 Syndicate(SYND) in CZK
4.012629
1 Syndicate(SYND) in KWD
د.ك0.0587214
1 Syndicate(SYND) in ILS
0.629432
1 Syndicate(SYND) in BOB
Bs1.32411
1 Syndicate(SYND) in AZN
0.32623
1 Syndicate(SYND) in TJS
SM1.788508
1 Syndicate(SYND) in GEL
0.520049
1 Syndicate(SYND) in AOA
Kz176.054817
1 Syndicate(SYND) in BHD
.د.ب0.0721544
1 Syndicate(SYND) in BMD
$0.1919
1 Syndicate(SYND) in DKK
kr1.231998
1 Syndicate(SYND) in HNL
L5.016266
1 Syndicate(SYND) in MUR
8.737207
1 Syndicate(SYND) in NAD
$3.312194
1 Syndicate(SYND) in NOK
kr1.919
1 Syndicate(SYND) in NZD
$0.331987
1 Syndicate(SYND) in PAB
B/.0.1919
1 Syndicate(SYND) in PGK
K0.807899
1 Syndicate(SYND) in QAR
ر.ق0.698516
1 Syndicate(SYND) in RSD
дин.19.379981
1 Syndicate(SYND) in UZS
soʻm2,340.243528
1 Syndicate(SYND) in ALL
L15.9277
1 Syndicate(SYND) in ANG
ƒ0.343501
1 Syndicate(SYND) in AWG
ƒ0.343501
1 Syndicate(SYND) in BBD
$0.3838
1 Syndicate(SYND) in BAM
KM0.322392
1 Syndicate(SYND) in BIF
Fr565.9131
1 Syndicate(SYND) in BND
$0.247551
1 Syndicate(SYND) in BSD
$0.1919
1 Syndicate(SYND) in JMD
$30.771165
1 Syndicate(SYND) in KHR
773.788775
1 Syndicate(SYND) in KMF
Fr81.3656
1 Syndicate(SYND) in LAK
4,171.739047
1 Syndicate(SYND) in LKR
රු58.274273
1 Syndicate(SYND) in MDL
L3.260381
1 Syndicate(SYND) in MGA
Ar868.324472
1 Syndicate(SYND) in MOP
P1.5352
1 Syndicate(SYND) in MVR
2.93607
1 Syndicate(SYND) in MWK
MK333.159509
1 Syndicate(SYND) in MZN
MT12.26241
1 Syndicate(SYND) in NPR
रु26.940841
1 Syndicate(SYND) in PYG
1,360.9548
1 Syndicate(SYND) in RWF
Fr278.0631
1 Syndicate(SYND) in SBD
$1.585094
1 Syndicate(SYND) in SCR
2.682762
1 Syndicate(SYND) in SRD
$7.624187
1 Syndicate(SYND) in SVC
$1.677206
1 Syndicate(SYND) in SZL
L3.306437
1 Syndicate(SYND) in TMT
m0.673569
1 Syndicate(SYND) in TND
د.ت0.5624589
1 Syndicate(SYND) in TTD
$1.301082
1 Syndicate(SYND) in UGX
Sh668.5796
1 Syndicate(SYND) in XAF
Fr108.2316
1 Syndicate(SYND) in XCD
$0.51813
1 Syndicate(SYND) in XOF
Fr108.2316
1 Syndicate(SYND) in XPF
Fr19.5738
1 Syndicate(SYND) in BWP
P2.738413
1 Syndicate(SYND) in BZD
$0.385719
1 Syndicate(SYND) in CVE
$18.276556
1 Syndicate(SYND) in DJF
Fr33.9663
1 Syndicate(SYND) in DOP
$12.293114
1 Syndicate(SYND) in DZD
د.ج24.979623
1 Syndicate(SYND) in FJD
$0.435613
1 Syndicate(SYND) in GNF
Fr1,668.5705
1 Syndicate(SYND) in GTQ
Q1.468035
1 Syndicate(SYND) in GYD
$40.14548
1 Syndicate(SYND) in ISK
kr23.6037

Für ein tieferes Verständnis von Syndicate sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Syndicate Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Syndicate

Wie viel ist Syndicate (SYND) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SYND in USD beträgt 0.1919 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SYND-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SYND-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1919. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Syndicate?
Die Marktkapitalisierung von SYND beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SYND?
Das Umlaufangebot von SYND beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SYND?
SYND erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SYND?
SYND verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SYND?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SYND beträgt $ 71.35K USD.
Wird SYND dieses Jahr noch steigen?
SYND könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SYND-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:25:35 (UTC+8)

Syndicate (SYND) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

