Der Echtzeitpreis von SEA WARS beträgt heute 0.0000000012 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SWAR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SWAR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

SEA WARS Logo

SEA WARS Kurs(SWAR)

1 SWAR zu USD Echtzeitpreis:

$0.0000000012
$0.0000000012$0.0000000012
0.00%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:25:14 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0000000011
$ 0.0000000011$ 0.0000000011
24H Tief
$ 0.0000000015
$ 0.0000000015$ 0.0000000015
24H Hoch

$ 0.0000000011
$ 0.0000000011$ 0.0000000011

$ 0.0000000015
$ 0.0000000015$ 0.0000000015

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-7.70%

-7.70%

Der Echtzeitpreis von SEA WARS (SWAR) beträgt $ 0.0000000012. In den letzten 24 Stunden wurde SWAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000000011 und einem Höchstpreis von $ 0.0000000015 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWAR liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWAR im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SEA WARS (SWAR) Marktinformationen

--
----

$ 6.78K
$ 6.78K$ 6.78K

$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SEA WARS beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 6.78K. Das Umlaufangebot von SWAR liegt bei --, das Gesamtangebot bei 2005000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.41K.

SEA WARS (SWAR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von SEA WARS für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -0.0009999988-100.00%
60 Tage$ -0.0009999988-100.00%
90 Tage$ -0.0009999988-100.00%
SEA WARS-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SWAR eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

SEA WARS 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0009999988(-100.00%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

SEA WARS 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SWAR eine Veränderung von $ -0.0009999988 (-100.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

SEA WARS 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0009999988 (-100.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von SEA WARS (SWAR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem SEA WARS-Preisverlauf an.

Was ist SEA WARS (SWAR)

Sea Wars ist ein Mehrspieler-Strategie- und Kampfspiel, das in den Tiefen des Ozeans spielt.

SEA WARS ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken.

Darüber hinaus können Sie:
- SWAR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu SEA WARS auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr SEA WARS-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

SEA WARS-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SEA WARS (SWAR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SEA WARS-(SWAR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SEA WARS zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SEA WARS-Preisprognose an!

SEA WARS (SWAR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SEA WARS (SWAR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SWAR Token!

Wie kauft man SEA WARS SWAR

Suchen Sie nach wie man SEA WARS kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können SEA WARS direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SWAR zu lokalen Währungen

1 SEA WARS(SWAR) in VND
0.000031578
1 SEA WARS(SWAR) in AUD
A$0.000000001836
1 SEA WARS(SWAR) in GBP
0.0000000009
1 SEA WARS(SWAR) in EUR
0.000000001032
1 SEA WARS(SWAR) in USD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) in MYR
RM0.000000005064
1 SEA WARS(SWAR) in TRY
0.000000050328
1 SEA WARS(SWAR) in JPY
¥0.0000001824
1 SEA WARS(SWAR) in ARS
ARS$0.000001788372
1 SEA WARS(SWAR) in RUB
0.000000095532
1 SEA WARS(SWAR) in INR
0.000000105372
1 SEA WARS(SWAR) in IDR
Rp0.000019999992
1 SEA WARS(SWAR) in PHP
0.0000000705
1 SEA WARS(SWAR) in EGP
￡E.0.000000057012
1 SEA WARS(SWAR) in BRL
R$0.000000006456
1 SEA WARS(SWAR) in CAD
C$0.00000000168
1 SEA WARS(SWAR) in BDT
0.000000147036
1 SEA WARS(SWAR) in NGN
0.00000175182
1 SEA WARS(SWAR) in COP
$0.000004651152
1 SEA WARS(SWAR) in ZAR
R.0.000000020712
1 SEA WARS(SWAR) in UAH
0.00000005046
1 SEA WARS(SWAR) in TZS
T.Sh.0.000002985072
1 SEA WARS(SWAR) in VES
Bs0.0000002544
1 SEA WARS(SWAR) in CLP
$0.0000011292
1 SEA WARS(SWAR) in PKR
Rs0.000000337164
1 SEA WARS(SWAR) in KZT
0.0000006462
1 SEA WARS(SWAR) in THB
฿0.00000003918
1 SEA WARS(SWAR) in TWD
NT$0.000000037008
1 SEA WARS(SWAR) in AED
د.إ0.000000004404
1 SEA WARS(SWAR) in CHF
Fr0.000000000948
1 SEA WARS(SWAR) in HKD
HK$0.000000009312
1 SEA WARS(SWAR) in AMD
֏0.000000459588
1 SEA WARS(SWAR) in MAD
.د.م0.000000011064
1 SEA WARS(SWAR) in MXN
$0.00000002214
1 SEA WARS(SWAR) in SAR
ريال0.0000000045
1 SEA WARS(SWAR) in ETB
Br0.000000183228
1 SEA WARS(SWAR) in KES
KSh0.000000155028
1 SEA WARS(SWAR) in JOD
د.أ0.0000000008508
1 SEA WARS(SWAR) in PLN
0.00000000438
1 SEA WARS(SWAR) in RON
лв0.000000005244
1 SEA WARS(SWAR) in SEK
kr0.00000001128
1 SEA WARS(SWAR) in BGN
лв0.000000002016
1 SEA WARS(SWAR) in HUF
Ft0.00000040254
1 SEA WARS(SWAR) in CZK
0.000000025092
1 SEA WARS(SWAR) in KWD
د.ك0.0000000003672
1 SEA WARS(SWAR) in ILS
0.000000003936
1 SEA WARS(SWAR) in BOB
Bs0.00000000828
1 SEA WARS(SWAR) in AZN
0.00000000204
1 SEA WARS(SWAR) in TJS
SM0.000000011184
1 SEA WARS(SWAR) in GEL
0.000000003252
1 SEA WARS(SWAR) in AOA
Kz0.000001100916
1 SEA WARS(SWAR) in BHD
.د.ب0.0000000004512
1 SEA WARS(SWAR) in BMD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) in DKK
kr0.000000007704
1 SEA WARS(SWAR) in HNL
L0.000000031368
1 SEA WARS(SWAR) in MUR
0.000000054636
1 SEA WARS(SWAR) in NAD
$0.000000020712
1 SEA WARS(SWAR) in NOK
kr0.000000012
1 SEA WARS(SWAR) in NZD
$0.000000002076
1 SEA WARS(SWAR) in PAB
B/.0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) in PGK
K0.000000005052
1 SEA WARS(SWAR) in QAR
ر.ق0.000000004368
1 SEA WARS(SWAR) in RSD
дин.0.000000121188
1 SEA WARS(SWAR) in UZS
soʻm0.000014634144
1 SEA WARS(SWAR) in ALL
L0.0000000996
1 SEA WARS(SWAR) in ANG
ƒ0.000000002148
1 SEA WARS(SWAR) in AWG
ƒ0.000000002148
1 SEA WARS(SWAR) in BBD
$0.0000000024
1 SEA WARS(SWAR) in BAM
KM0.000000002016
1 SEA WARS(SWAR) in BIF
Fr0.0000035388
1 SEA WARS(SWAR) in BND
$0.000000001548
1 SEA WARS(SWAR) in BSD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) in JMD
$0.00000019242
1 SEA WARS(SWAR) in KHR
0.0000048387
1 SEA WARS(SWAR) in KMF
Fr0.0000005088
1 SEA WARS(SWAR) in LAK
0.000026086956
1 SEA WARS(SWAR) in LKR
රු0.000000364404
1 SEA WARS(SWAR) in MDL
L0.000000020388
1 SEA WARS(SWAR) in MGA
Ar0.000005429856
1 SEA WARS(SWAR) in MOP
P0.0000000096
1 SEA WARS(SWAR) in MVR
0.00000001836
1 SEA WARS(SWAR) in MWK
MK0.000002083332
1 SEA WARS(SWAR) in MZN
MT0.00000007668
1 SEA WARS(SWAR) in NPR
रु0.000000168468
1 SEA WARS(SWAR) in PYG
0.0000085104
1 SEA WARS(SWAR) in RWF
Fr0.0000017388
1 SEA WARS(SWAR) in SBD
$0.000000009912
1 SEA WARS(SWAR) in SCR
0.000000016776
1 SEA WARS(SWAR) in SRD
$0.000000047676
1 SEA WARS(SWAR) in SVC
$0.000000010488
1 SEA WARS(SWAR) in SZL
L0.000000020676
1 SEA WARS(SWAR) in TMT
m0.000000004212
1 SEA WARS(SWAR) in TND
د.ت0.0000000035172
1 SEA WARS(SWAR) in TTD
$0.000000008136
1 SEA WARS(SWAR) in UGX
Sh0.0000041808
1 SEA WARS(SWAR) in XAF
Fr0.0000006768
1 SEA WARS(SWAR) in XCD
$0.00000000324
1 SEA WARS(SWAR) in XOF
Fr0.0000006768
1 SEA WARS(SWAR) in XPF
Fr0.0000001224
1 SEA WARS(SWAR) in BWP
P0.000000017124
1 SEA WARS(SWAR) in BZD
$0.000000002412
1 SEA WARS(SWAR) in CVE
$0.000000114288
1 SEA WARS(SWAR) in DJF
Fr0.0000002124
1 SEA WARS(SWAR) in DOP
$0.000000076872
1 SEA WARS(SWAR) in DZD
د.ج0.000000156204
1 SEA WARS(SWAR) in FJD
$0.000000002724
1 SEA WARS(SWAR) in GNF
Fr0.000010434
1 SEA WARS(SWAR) in GTQ
Q0.00000000918
1 SEA WARS(SWAR) in GYD
$0.00000025104
1 SEA WARS(SWAR) in ISK
kr0.0000001476

SEA WARS Ressource

Für ein tieferes Verständnis von SEA WARS sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle SEA WARS Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu SEA WARS

Wie viel ist SEA WARS (SWAR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SWAR in USD beträgt 0.0000000012 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SWAR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SWAR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000000012. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SEA WARS?
Die Marktkapitalisierung von SWAR beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SWAR?
Das Umlaufangebot von SWAR beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SWAR?
SWAR erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SWAR?
SWAR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SWAR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SWAR beträgt $ 6.78K USD.
Wird SWAR dieses Jahr noch steigen?
SWAR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SWAR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:25:14 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SWAR-zu-USD-Rechner

Menge

SWAR
SWAR
USD
USD

1 SWAR = 0.0000 USD

SWAR handeln

SWAR/USDT
$0.0000000012
$0.0000000012$0.0000000012
0.00%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

