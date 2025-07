SUSHI (SUSHI)-Informationen

SushiSwap ermöglicht es Benutzern, das Governance-Token SUSHI abzubauen, indem sie die Mainstream-LP-Token auf UniswapV2 einsetzen. Jeder Block erhält 100 SUSHI, diese Token werden gleichmäßig in allen 13 Pools verteilt, in den ersten zwei Wochen erhält jeder Block 1000 SUSHI und der SUSHI/ETH-Pool erhält 200 SUSHI. SUSHI-Token haben keinen praktischen Wert und haben nur Governance-Rechte. Sobald die Liquidität von Uniswap in Zukunft zu SushiSwap migriert wird, teilen sich SUSHI-Token-Inhaber 0,05 % der Transaktionsgebühr.