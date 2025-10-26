Der Echtzeitpreis von Stray Dog beträgt heute 0.001745 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STRAYDOG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STRAYDOG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Stray Dog beträgt heute 0.001745 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STRAYDOG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STRAYDOG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Stray Dog Logo

Stray Dog Kurs(STRAYDOG)

1 STRAYDOG zu USD Echtzeitpreis:

$0.001746
$0.001746$0.001746
-1.63%1D
USD
Stray Dog (STRAYDOG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Stray Dog (STRAYDOG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00174
$ 0.00174$ 0.00174
24H Tief
$ 0.001788
$ 0.001788$ 0.001788
24H Hoch

$ 0.00174
$ 0.00174$ 0.00174

$ 0.001788
$ 0.001788$ 0.001788

--
----

--
----

-0.06%

-1.63%

-27.08%

-27.08%

Der Echtzeitpreis von Stray Dog (STRAYDOG) beträgt $ 0.001745. In den letzten 24 Stunden wurde STRAYDOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00174 und einem Höchstpreis von $ 0.001788 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STRAYDOG liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STRAYDOG im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -1.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stray Dog (STRAYDOG) Marktinformationen

--
----

$ 54.94K
$ 54.94K$ 54.94K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stray Dog beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.94K. Das Umlaufangebot von STRAYDOG liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Stray Dog (STRAYDOG)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Stray Dog für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00002893-1.63%
30 Tage$ -0.003353-65.78%
60 Tage$ -0.001755-50.15%
90 Tage$ -0.001755-50.15%
Stray Dog-Preisänderung heute

Heute verzeichnete STRAYDOG eine Veränderung von $ -0.00002893 (-1.63%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Stray Dog 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.003353(-65.78%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Stray Dog 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete STRAYDOG eine Veränderung von $ -0.001755 (-50.15%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Stray Dog 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.001755 (-50.15%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Stray Dog (STRAYDOG) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Stray Dog-Preisverlauf an.

Was ist Stray Dog (STRAYDOG)

Umherirrend, aber niemals verloren.

Stray Dog ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken.

Darüber hinaus können Sie:
- STRAYDOG Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Stray Dog auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Stray Dog-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Stray Dog-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Stray Dog (STRAYDOG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Stray Dog-(STRAYDOG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Stray Dog zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Stray Dog-Preisprognose an!

Stray Dog (STRAYDOG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Stray Dog (STRAYDOG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STRAYDOG Token!

Wie kauft man Stray Dog STRAYDOG

Suchen Sie nach wie man Stray Dog kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Stray Dog direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft" folgen.

STRAYDOG zu lokalen Währungen

1 Stray Dog(STRAYDOG) in VND
45.919675
1 Stray Dog(STRAYDOG) in AUD
A$0.00266985
1 Stray Dog(STRAYDOG) in GBP
0.00130875
1 Stray Dog(STRAYDOG) in EUR
0.0015007
1 Stray Dog(STRAYDOG) in USD
$0.001745
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MYR
RM0.0073639
1 Stray Dog(STRAYDOG) in TRY
0.0731853
1 Stray Dog(STRAYDOG) in JPY
¥0.26524
1 Stray Dog(STRAYDOG) in ARS
ARS$2.60059095
1 Stray Dog(STRAYDOG) in RUB
0.13891945
1 Stray Dog(STRAYDOG) in INR
0.15322845
1 Stray Dog(STRAYDOG) in IDR
Rp29.0833217
1 Stray Dog(STRAYDOG) in PHP
0.10251875
1 Stray Dog(STRAYDOG) in EGP
￡E.0.08290495
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BRL
R$0.0093881
1 Stray Dog(STRAYDOG) in CAD
C$0.002443
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BDT
0.21381485
1 Stray Dog(STRAYDOG) in NGN
2.54743825
1 Stray Dog(STRAYDOG) in COP
$6.7635502
1 Stray Dog(STRAYDOG) in ZAR
R.0.0301187
1 Stray Dog(STRAYDOG) in UAH
0.07337725
1 Stray Dog(STRAYDOG) in TZS
T.Sh.4.3407922
1 Stray Dog(STRAYDOG) in VES
Bs0.36994
1 Stray Dog(STRAYDOG) in CLP
$1.642045
1 Stray Dog(STRAYDOG) in PKR
Rs0.49029265
1 Stray Dog(STRAYDOG) in KZT
0.9396825
1 Stray Dog(STRAYDOG) in THB
฿0.05697425
1 Stray Dog(STRAYDOG) in TWD
NT$0.0538158
1 Stray Dog(STRAYDOG) in AED
د.إ0.00640415
1 Stray Dog(STRAYDOG) in CHF
Fr0.00137855
1 Stray Dog(STRAYDOG) in HKD
HK$0.0135412
1 Stray Dog(STRAYDOG) in AMD
֏0.66831755
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MAD
.د.م0.0160889
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MXN
$0.03219525
1 Stray Dog(STRAYDOG) in SAR
ريال0.00654375
1 Stray Dog(STRAYDOG) in ETB
Br0.26644405
1 Stray Dog(STRAYDOG) in KES
KSh0.22543655
1 Stray Dog(STRAYDOG) in JOD
د.أ0.001237205
1 Stray Dog(STRAYDOG) in PLN
0.00636925
1 Stray Dog(STRAYDOG) in RON
лв0.00762565
1 Stray Dog(STRAYDOG) in SEK
kr0.016403
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BGN
лв0.0029316
1 Stray Dog(STRAYDOG) in HUF
Ft0.58536025
1 Stray Dog(STRAYDOG) in CZK
0.03648795
1 Stray Dog(STRAYDOG) in KWD
د.ك0.00053397
1 Stray Dog(STRAYDOG) in ILS
0.0057236
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BOB
Bs0.0120405
1 Stray Dog(STRAYDOG) in AZN
0.0029665
1 Stray Dog(STRAYDOG) in TJS
SM0.0162634
1 Stray Dog(STRAYDOG) in GEL
0.00472895
1 Stray Dog(STRAYDOG) in AOA
Kz1.60091535
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BHD
.د.ب0.00065612
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BMD
$0.001745
1 Stray Dog(STRAYDOG) in DKK
kr0.0112029
1 Stray Dog(STRAYDOG) in HNL
L0.0456143
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MUR
0.07944985
1 Stray Dog(STRAYDOG) in NAD
$0.0301187
1 Stray Dog(STRAYDOG) in NOK
kr0.01745
1 Stray Dog(STRAYDOG) in NZD
$0.00301885
1 Stray Dog(STRAYDOG) in PAB
B/.0.001745
1 Stray Dog(STRAYDOG) in PGK
K0.00734645
1 Stray Dog(STRAYDOG) in QAR
ر.ق0.0063518
1 Stray Dog(STRAYDOG) in RSD
дин.0.17622755
1 Stray Dog(STRAYDOG) in UZS
soʻm21.2804844
1 Stray Dog(STRAYDOG) in ALL
L0.144835
1 Stray Dog(STRAYDOG) in ANG
ƒ0.00312355
1 Stray Dog(STRAYDOG) in AWG
ƒ0.00312355
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BBD
$0.00349
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BAM
KM0.0029316
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BIF
Fr5.146005
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BND
$0.00225105
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BSD
$0.001745
1 Stray Dog(STRAYDOG) in JMD
$0.27981075
1 Stray Dog(STRAYDOG) in KHR
7.03627625
1 Stray Dog(STRAYDOG) in KMF
Fr0.73988
1 Stray Dog(STRAYDOG) in LAK
37.93478185
1 Stray Dog(STRAYDOG) in LKR
රු0.52990415
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MDL
L0.02964755
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MGA
Ar7.8959156
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MOP
P0.01396
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MVR
0.0266985
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MWK
MK3.02951195
1 Stray Dog(STRAYDOG) in MZN
MT0.1115055
1 Stray Dog(STRAYDOG) in NPR
रु0.24498055
1 Stray Dog(STRAYDOG) in PYG
12.37554
1 Stray Dog(STRAYDOG) in RWF
Fr2.528505
1 Stray Dog(STRAYDOG) in SBD
$0.0144137
1 Stray Dog(STRAYDOG) in SCR
0.0243951
1 Stray Dog(STRAYDOG) in SRD
$0.06932885
1 Stray Dog(STRAYDOG) in SVC
$0.0152513
1 Stray Dog(STRAYDOG) in SZL
L0.03006635
1 Stray Dog(STRAYDOG) in TMT
m0.00612495
1 Stray Dog(STRAYDOG) in TND
د.ت0.005114595
1 Stray Dog(STRAYDOG) in TTD
$0.0118311
1 Stray Dog(STRAYDOG) in UGX
Sh6.07958
1 Stray Dog(STRAYDOG) in XAF
Fr0.98418
1 Stray Dog(STRAYDOG) in XCD
$0.0047115
1 Stray Dog(STRAYDOG) in XOF
Fr0.98418
1 Stray Dog(STRAYDOG) in XPF
Fr0.17799
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BWP
P0.02490115
1 Stray Dog(STRAYDOG) in BZD
$0.00350745
1 Stray Dog(STRAYDOG) in CVE
$0.1661938
1 Stray Dog(STRAYDOG) in DJF
Fr0.308865
1 Stray Dog(STRAYDOG) in DOP
$0.1117847
1 Stray Dog(STRAYDOG) in DZD
د.ج0.22714665
1 Stray Dog(STRAYDOG) in FJD
$0.00396115
1 Stray Dog(STRAYDOG) in GNF
Fr15.172775
1 Stray Dog(STRAYDOG) in GTQ
Q0.01334925
1 Stray Dog(STRAYDOG) in GYD
$0.365054
1 Stray Dog(STRAYDOG) in ISK
kr0.214635

Stray Dog Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Stray Dog sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Stray Dog

Wie viel ist Stray Dog (STRAYDOG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STRAYDOG in USD beträgt 0.001745 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STRAYDOG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STRAYDOG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.001745. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stray Dog?
Die Marktkapitalisierung von STRAYDOG beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STRAYDOG?
Das Umlaufangebot von STRAYDOG beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STRAYDOG?
STRAYDOG erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STRAYDOG?
STRAYDOG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STRAYDOG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STRAYDOG beträgt $ 54.94K USD.
Wird STRAYDOG dieses Jahr noch steigen?
STRAYDOG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STRAYDOG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

