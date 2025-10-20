SKX Kurs(SKX)
Der Echtzeitpreis von SKX (SKX) beträgt $ 0.47068. In den letzten 24 Stunden wurde SKX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.36666 und einem Höchstpreis von $ 0.59958 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKX liegt bei $ 2.9071059942900916, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.012645799433479828.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKX im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.25% und in den vergangenen 7 Tagen um -31.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von SKX beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 894.75K. Das Umlaufangebot von SKX liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 47.07M.
Verfolgen Sie die Preisänderungen von SKX für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ -0.0011796
|-0.25%
|30 Tage
|$ +0.01529
|+3.35%
|60 Tage
|$ +0.45267
|+2,513.43%
|90 Tage
|$ +0.44636
|+1,835.36%
Heute verzeichnete SKX eine Veränderung von $ -0.0011796 (-0.25%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.01529(+3.35%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SKX eine Veränderung von $ +0.45267 (+2,513.43%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.44636 (+1,835.36%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von SKX (SKX) freischalten?
Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem SKX-Preisverlauf an.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre SKX Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.
Darüber hinaus können Sie:
- SKX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu SKX auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.
Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr SKX-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.
Wie viel wird SKX (SKX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SKX-(SKX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SKX zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die SKX-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von SKX (SKX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SKX Token!
Suchen Sie nach wie man SKX kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können SKX direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.
Für ein tieferes Verständnis von SKX sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
