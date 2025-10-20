Der Echtzeitpreis von SKX beträgt heute 0.47068 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SKX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SKX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SKX beträgt heute 0.47068 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SKX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SKX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

SKX Kurs(SKX)

1 SKX zu USD Echtzeitpreis:

-0.25%1D
USD
SKX (SKX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-20 05:25:22 (UTC+8)

SKX (SKX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

0.00%

-0.25%

-31.77%

-31.77%

Der Echtzeitpreis von SKX (SKX) beträgt $ 0.47068. In den letzten 24 Stunden wurde SKX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.36666 und einem Höchstpreis von $ 0.59958 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKX liegt bei $ 2.9071059942900916, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.012645799433479828.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKX im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.25% und in den vergangenen 7 Tagen um -31.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SKX (SKX) Marktinformationen

No.3674

0.00%

MATIC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SKX beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 894.75K. Das Umlaufangebot von SKX liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 47.07M.

SKX (SKX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von SKX für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0011796-0.25%
30 Tage$ +0.01529+3.35%
60 Tage$ +0.45267+2,513.43%
90 Tage$ +0.44636+1,835.36%
SKX-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SKX eine Veränderung von $ -0.0011796 (-0.25%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

SKX 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.01529(+3.35%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

SKX 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SKX eine Veränderung von $ +0.45267 (+2,513.43%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

SKX 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.44636 (+1,835.36%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von SKX (SKX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem SKX-Preisverlauf an.

Was ist SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre SKX Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SKX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu SKX auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr SKX-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

SKX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SKX (SKX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SKX-(SKX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SKX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SKX-Preisprognose an!

SKX (SKX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SKX (SKX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SKX Token!

Wie kauft man SKX SKX

Suchen Sie nach wie man SKX kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können SKX direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SKX zu lokalen Währungen

SKX Ressource

Für ein tieferes Verständnis von SKX sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle SKX Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu SKX

Wie viel ist SKX (SKX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SKX in USD beträgt 0.47068 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SKX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SKX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.47068. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SKX?
Die Marktkapitalisierung von SKX beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SKX?
Das Umlaufangebot von SKX beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SKX?
SKX erreichte einen Allzeithochpreis von 2.9071059942900916 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SKX?
SKX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.012645799433479828 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SKX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SKX beträgt $ 894.75K USD.
Wird SKX dieses Jahr noch steigen?
SKX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SKX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
SKX (SKX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-19 17:50:26Branchen-Updates
Krypto-Marktstimmung bewegt sich aus der Zone der "extremen Angst" heraus, Fear and Greed Index aktuell bei 29
10-19 14:26:41Branchen-Updates
Kryptomarkt handelt seitwärts, Gesamtmarktkapitalisierung liegt derzeit bei 3,723 Billionen $
10-19 04:16:21Branchen-Updates
Ranking der Aktivität öffentlicher Blockchains der letzten 7 Tage: Solana behält den ersten Platz
10-18 16:36:53Branchen-Updates
Krypto Fear & Greed Index aktuell bei 23, immer noch in der extremen Angstzone
10-18 09:33:00Branchen-Updates
24-Stunden globale Liquidationen steigen auf 1,02 Milliarden US-Dollar, Bitcoin erreicht niedrigsten Preis seit Anfang Juli
10-17 19:52:08Branchen-Updates
Globale Risikoaversion steigt aufgrund von Problemen mit notleidenden Krediten bei zwei US-Banken

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

