Der Echtzeitpreis von Simon the Gator beträgt heute 0.0001203 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SIMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SIMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Simon the Gator beträgt heute 0.0001203 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SIMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SIMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SIMON

SIMON-Preisinformationen

Offizielle SIMON-Website

SIMON-Tokenökonomie

SIMON-Preisprognose

SIMON Verlauf

SIMON Kaufanleitung

SIMON-zu-Fiat-Währungsrechner

SIMON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Simon the Gator Logo

Simon the Gator Kurs(SIMON)

1 SIMON zu USD Echtzeitpreis:

$0.0001208
$0.0001208$0.0001208
-1.14%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:22:25 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0001149
$ 0.0001149$ 0.0001149
24H Tief
$ 0.0001281
$ 0.0001281$ 0.0001281
24H Hoch

$ 0.0001149
$ 0.0001149$ 0.0001149

$ 0.0001281
$ 0.0001281$ 0.0001281

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

+1.43%

-1.14%

+16.34%

+16.34%

Der Echtzeitpreis von Simon the Gator (SIMON) beträgt $ 0.0001203. In den letzten 24 Stunden wurde SIMON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001149 und einem Höchstpreis von $ 0.0001281 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SIMON liegt bei $ 0.00509385059964004, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000098669640871021.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SIMON im letzten Stunde um +1.43%, in den letzten 24 Stunden um -1.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Simon the Gator (SIMON) Marktinformationen

No.3190

$ 77.80K
$ 77.80K$ 77.80K

$ 7.75K
$ 7.75K$ 7.75K

$ 83.01K
$ 83.01K$ 83.01K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Simon the Gator beträgt $ 77.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 7.75K. Das Umlaufangebot von SIMON liegt bei 646.75M, das Gesamtangebot bei 690000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 83.01K.

Simon the Gator (SIMON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Simon the Gator für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000001393-1.14%
30 Tage$ -0.0002157-64.20%
60 Tage$ -0.0008797-87.97%
90 Tage$ -0.0008797-87.97%
Simon the Gator-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SIMON eine Veränderung von $ -0.000001393 (-1.14%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Simon the Gator 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0002157(-64.20%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Simon the Gator 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SIMON eine Veränderung von $ -0.0008797 (-87.97%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Simon the Gator 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0008797 (-87.97%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Simon the Gator (SIMON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Simon the Gator-Preisverlauf an.

Was ist Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator ist ein kühner, provokanter Memecoin, der darauf abzielt, den „Krypto-Sumpf“ von Scammern, schwachen Händen und Marktmanipulatoren zu befreien. Angetrieben von einem von Matt Furie inspirierten Maskottchen mit null Toleranz für Krokodilstränen, lebt die $SIMON-Community vom Bloßstellen von Kritikern, dem Hinterfragen von Normen und dem Aufbau von Hype durch rohes, ungefiltertes Geplänkel. Mit rasanten Kurssprüngen, einer wachsenden Anhängerschaft und einem Telegram-Channel ohne „Safe Spaces“ positioniert sich Simon the Gator sowohl als Bewegung wie auch als Meme – und belohnt jene, die den Mut haben, die Welle zu reiten, während er sich über diejenigen lustig macht, die auf Sicherheit setzen.

Simon the Gator ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Simon the Gator Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SIMON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Simon the Gator auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Simon the Gator-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Simon the Gator-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Simon the Gator (SIMON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Simon the Gator-(SIMON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Simon the Gator zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Simon the Gator-Preisprognose an!

Simon the Gator (SIMON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Simon the Gator (SIMON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SIMON Token!

Wie kauft man Simon the Gator SIMON

Suchen Sie nach wie man Simon the Gator kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Simon the Gator direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SIMON zu lokalen Währungen

1 Simon the Gator(SIMON) in VND
3.1656945
1 Simon the Gator(SIMON) in AUD
A$0.000184059
1 Simon the Gator(SIMON) in GBP
0.000090225
1 Simon the Gator(SIMON) in EUR
0.000103458
1 Simon the Gator(SIMON) in USD
$0.0001203
1 Simon the Gator(SIMON) in MYR
RM0.000507666
1 Simon the Gator(SIMON) in TRY
0.005045382
1 Simon the Gator(SIMON) in JPY
¥0.0182856
1 Simon the Gator(SIMON) in ARS
ARS$0.179284293
1 Simon the Gator(SIMON) in RUB
0.009577083
1 Simon the Gator(SIMON) in INR
0.010563543
1 Simon the Gator(SIMON) in IDR
Rp2.004999198
1 Simon the Gator(SIMON) in PHP
0.007067625
1 Simon the Gator(SIMON) in EGP
￡E.0.005715453
1 Simon the Gator(SIMON) in BRL
R$0.000647214
1 Simon the Gator(SIMON) in CAD
C$0.00016842
1 Simon the Gator(SIMON) in BDT
0.014740359
1 Simon the Gator(SIMON) in NGN
0.175619955
1 Simon the Gator(SIMON) in COP
$0.466277988
1 Simon the Gator(SIMON) in ZAR
R.0.002076378
1 Simon the Gator(SIMON) in UAH
0.005058615
1 Simon the Gator(SIMON) in TZS
T.Sh.0.299253468
1 Simon the Gator(SIMON) in VES
Bs0.0255036
1 Simon the Gator(SIMON) in CLP
$0.1132023
1 Simon the Gator(SIMON) in PKR
Rs0.033800691
1 Simon the Gator(SIMON) in KZT
0.06478155
1 Simon the Gator(SIMON) in THB
฿0.003927795
1 Simon the Gator(SIMON) in TWD
NT$0.003710052
1 Simon the Gator(SIMON) in AED
د.إ0.000441501
1 Simon the Gator(SIMON) in CHF
Fr0.000095037
1 Simon the Gator(SIMON) in HKD
HK$0.000933528
1 Simon the Gator(SIMON) in AMD
֏0.046073697
1 Simon the Gator(SIMON) in MAD
.د.م0.001109166
1 Simon the Gator(SIMON) in MXN
$0.002219535
1 Simon the Gator(SIMON) in SAR
ريال0.000451125
1 Simon the Gator(SIMON) in ETB
Br0.018368607
1 Simon the Gator(SIMON) in KES
KSh0.015541557
1 Simon the Gator(SIMON) in JOD
د.أ0.0000852927
1 Simon the Gator(SIMON) in PLN
0.000439095
1 Simon the Gator(SIMON) in RON
лв0.000525711
1 Simon the Gator(SIMON) in SEK
kr0.00113082
1 Simon the Gator(SIMON) in BGN
лв0.000202104
1 Simon the Gator(SIMON) in HUF
Ft0.040354635
1 Simon the Gator(SIMON) in CZK
0.002515473
1 Simon the Gator(SIMON) in KWD
د.ك0.0000368118
1 Simon the Gator(SIMON) in ILS
0.000394584
1 Simon the Gator(SIMON) in BOB
Bs0.00083007
1 Simon the Gator(SIMON) in AZN
0.00020451
1 Simon the Gator(SIMON) in TJS
SM0.001121196
1 Simon the Gator(SIMON) in GEL
0.000326013
1 Simon the Gator(SIMON) in AOA
Kz0.110366829
1 Simon the Gator(SIMON) in BHD
.د.ب0.0000452328
1 Simon the Gator(SIMON) in BMD
$0.0001203
1 Simon the Gator(SIMON) in DKK
kr0.000772326
1 Simon the Gator(SIMON) in HNL
L0.003144642
1 Simon the Gator(SIMON) in MUR
0.005477259
1 Simon the Gator(SIMON) in NAD
$0.002076378
1 Simon the Gator(SIMON) in NOK
kr0.001203
1 Simon the Gator(SIMON) in NZD
$0.000208119
1 Simon the Gator(SIMON) in PAB
B/.0.0001203
1 Simon the Gator(SIMON) in PGK
K0.000506463
1 Simon the Gator(SIMON) in QAR
ر.ق0.000437892
1 Simon the Gator(SIMON) in RSD
дин.0.012149097
1 Simon the Gator(SIMON) in UZS
soʻm1.467072936
1 Simon the Gator(SIMON) in ALL
L0.0099849
1 Simon the Gator(SIMON) in ANG
ƒ0.000215337
1 Simon the Gator(SIMON) in AWG
ƒ0.000215337
1 Simon the Gator(SIMON) in BBD
$0.0002406
1 Simon the Gator(SIMON) in BAM
KM0.000202104
1 Simon the Gator(SIMON) in BIF
Fr0.3547647
1 Simon the Gator(SIMON) in BND
$0.000155187
1 Simon the Gator(SIMON) in BSD
$0.0001203
1 Simon the Gator(SIMON) in JMD
$0.019290105
1 Simon the Gator(SIMON) in KHR
0.485079675
1 Simon the Gator(SIMON) in KMF
Fr0.0510072
1 Simon the Gator(SIMON) in LAK
2.615217339
1 Simon the Gator(SIMON) in LKR
රු0.036531501
1 Simon the Gator(SIMON) in MDL
L0.002043897
1 Simon the Gator(SIMON) in MGA
Ar0.544343064
1 Simon the Gator(SIMON) in MOP
P0.0009624
1 Simon the Gator(SIMON) in MVR
0.00184059
1 Simon the Gator(SIMON) in MWK
MK0.208854033
1 Simon the Gator(SIMON) in MZN
MT0.00768717
1 Simon the Gator(SIMON) in NPR
रु0.016888917
1 Simon the Gator(SIMON) in PYG
0.8531676
1 Simon the Gator(SIMON) in RWF
Fr0.1743147
1 Simon the Gator(SIMON) in SBD
$0.000993678
1 Simon the Gator(SIMON) in SCR
0.001681794
1 Simon the Gator(SIMON) in SRD
$0.004779519
1 Simon the Gator(SIMON) in SVC
$0.001051422
1 Simon the Gator(SIMON) in SZL
L0.002072769
1 Simon the Gator(SIMON) in TMT
m0.000422253
1 Simon the Gator(SIMON) in TND
د.ت0.0003525993
1 Simon the Gator(SIMON) in TTD
$0.000815634
1 Simon the Gator(SIMON) in UGX
Sh0.4191252
1 Simon the Gator(SIMON) in XAF
Fr0.0678492
1 Simon the Gator(SIMON) in XCD
$0.00032481
1 Simon the Gator(SIMON) in XOF
Fr0.0678492
1 Simon the Gator(SIMON) in XPF
Fr0.0122706
1 Simon the Gator(SIMON) in BWP
P0.001716681
1 Simon the Gator(SIMON) in BZD
$0.000241803
1 Simon the Gator(SIMON) in CVE
$0.011457372
1 Simon the Gator(SIMON) in DJF
Fr0.0212931
1 Simon the Gator(SIMON) in DOP
$0.007706418
1 Simon the Gator(SIMON) in DZD
د.ج0.015659451
1 Simon the Gator(SIMON) in FJD
$0.000273081
1 Simon the Gator(SIMON) in GNF
Fr1.0460085
1 Simon the Gator(SIMON) in GTQ
Q0.000920295
1 Simon the Gator(SIMON) in GYD
$0.02516676
1 Simon the Gator(SIMON) in ISK
kr0.0147969

Simon the Gator Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Simon the Gator sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Simon the Gator Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Simon the Gator

Wie viel ist Simon the Gator (SIMON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SIMON in USD beträgt 0.0001203 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SIMON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SIMON-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0001203. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Simon the Gator?
Die Marktkapitalisierung von SIMON beträgt $ 77.80K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SIMON?
Das Umlaufangebot von SIMON beträgt 646.75M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SIMON?
SIMON erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00509385059964004 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SIMON?
SIMON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000098669640871021 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SIMON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SIMON beträgt $ 7.75K USD.
Wird SIMON dieses Jahr noch steigen?
SIMON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SIMON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:22:25 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SIMON-zu-USD-Rechner

Menge

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0.0001203 USD

SIMON handeln

SIMON/USDT
$0.0001208
$0.0001208$0.0001208
-1.22%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,000.00
$112,000.00$112,000.00

+0.55%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,967.08
$3,967.08$3,967.08

+0.87%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04831
$0.04831$0.04831

-29.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0554
$6.0554$6.0554

-17.51%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.50
$194.50$194.50

+1.36%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,000.00
$112,000.00$112,000.00

+0.55%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,967.08
$3,967.08$3,967.08

+0.87%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6487
$2.6487$2.6487

+1.94%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.50
$194.50$194.50

+1.36%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19768
$0.19768$0.19768

+0.73%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9000
$0.9000$0.9000

+1,400.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000124
$0.000000000000124$0.000000000000124

+24.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049468
$0.049468$0.049468

-85.86%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1496
$0.1496$0.1496

-86.18%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9000
$0.9000$0.9000

+1,400.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000270
$0.0000000000000000000270$0.0000000000000000000270

+145.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15251
$0.15251$0.15251

+86.67%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115489
$0.115489$0.115489

+46.27%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%