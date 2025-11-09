Shping (SHPING) Tokenomics
Shping (SHPING) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Shping (SHPING), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Shping (SHPING)-Informationen
Shping ist eine universelle Web3-Belohnungs-App, die den Einzelhandel durch die Tokenisierung von Belohnungen revolutioniert. Sie ist eines der wenigen realen Beispiele dafür, wie DeFi-Blockchain-Technologie alltägliche Aktivitäten antreibt – und belohnt Käufer für das Hochladen von Quittungen, das Entdecken von Produkten, das Schreiben von Bewertungen und die Interaktion mit Marken. Mit Australien als Proof-of-Concept-Markt ist die App auf fast 300.000 Benutzer angewachsen und zeigt damit deutlich die Massenadoption von Blockchain durch die Nicht-Krypto-Community. Die meisten Benutzer interagieren täglich mit Shping, ohne überhaupt zu merken, dass es von Blockchain betrieben wird. Der SHPING-Token treibt dieses Ökosystem an, belohnt Verbraucher und ermöglicht direkte Verbindungen zwischen Marken und Käufern in allen Einzelhandelsumgebungen. Durch die Integration mit Börsen für einfache Ein- und Auszahlungen stellt Shping sicher, dass Belohnungen unkompliziert in Bargeld oder Krypto eingelöst werden können. Shping beweist, dass sich Blockchain nahtlos in das Konsumentenverhalten einfügen kann – und ebnet den Weg für die Zukunft der Einzelhandels-Interaktion.
Shping (SHPING) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Shping (SHPING) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von SHPING-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele SHPING-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von SHPING verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SHPING -Tokens!
Shping (SHPING)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von SHPING hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
SHPING Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich SHPING entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SHPING kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
