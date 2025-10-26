Der Echtzeitpreis von SharpLink Gaming beträgt heute 14.02 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SBETON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SBETON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SharpLink Gaming beträgt heute 14.02 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SBETON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SBETON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

SharpLink Gaming Logo

SharpLink Gaming Kurs(SBETON)

1 SBETON zu USD Echtzeitpreis:

$14.02
$14.02$14.02
+0.50%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:33 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 13.92
$ 13.92$ 13.92
24H Tief
$ 14.08
$ 14.08$ 14.08
24H Hoch

$ 13.92
$ 13.92$ 13.92

$ 14.08
$ 14.08$ 14.08

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.90058678956203
$ 12.90058678956203$ 12.90058678956203

+0.71%

+0.50%

-2.37%

-2.37%

Der Echtzeitpreis von SharpLink Gaming (SBETON) beträgt $ 14.02. In den letzten 24 Stunden wurde SBETON zwischen einem Tiefstpreis von $ 13.92 und einem Höchstpreis von $ 14.08 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SBETON liegt bei $ 19.465904770814774, der bisherige Tiefstpreis bei $ 12.90058678956203.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SBETON im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +0.50% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SharpLink Gaming (SBETON) Marktinformationen

No.2837

$ 245.21K
$ 245.21K$ 245.21K

$ 58.02K
$ 58.02K$ 58.02K

$ 245.21K
$ 245.21K$ 245.21K

17.49K
17.49K 17.49K

17,489.69368852
17,489.69368852 17,489.69368852

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SharpLink Gaming beträgt $ 245.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 58.02K. Das Umlaufangebot von SBETON liegt bei 17.49K, das Gesamtangebot bei 17489.69368852. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 245.21K.

SharpLink Gaming (SBETON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von SharpLink Gaming für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0698+0.50%
30 Tage$ -2.1-13.03%
60 Tage$ +4.02+40.20%
90 Tage$ +4.02+40.20%
SharpLink Gaming-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SBETON eine Veränderung von $ +0.0698 (+0.50%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

SharpLink Gaming 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -2.1(-13.03%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

SharpLink Gaming 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SBETON eine Veränderung von $ +4.02 (+40.20%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

SharpLink Gaming 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +4.02 (+40.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von SharpLink Gaming (SBETON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem SharpLink Gaming-Preisverlauf an.

Was ist SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

SharpLink Gaming ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre SharpLink Gaming Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SBETON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu SharpLink Gaming auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr SharpLink Gaming-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

SharpLink Gaming-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SharpLink Gaming (SBETON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SharpLink Gaming-(SBETON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SharpLink Gaming zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SharpLink Gaming-Preisprognose an!

SharpLink Gaming (SBETON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SharpLink Gaming (SBETON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SBETON Token!

Wie kauft man SharpLink Gaming SBETON

Suchen Sie nach wie man SharpLink Gaming kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können SharpLink Gaming direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SBETON zu lokalen Währungen

1 SharpLink Gaming(SBETON) in VND
368,936.3
1 SharpLink Gaming(SBETON) in AUD
A$21.4506
1 SharpLink Gaming(SBETON) in GBP
10.515
1 SharpLink Gaming(SBETON) in EUR
12.0572
1 SharpLink Gaming(SBETON) in USD
$14.02
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MYR
RM59.1644
1 SharpLink Gaming(SBETON) in TRY
587.9988
1 SharpLink Gaming(SBETON) in JPY
¥2,131.04
1 SharpLink Gaming(SBETON) in ARS
ARS$20,894.1462
1 SharpLink Gaming(SBETON) in RUB
1,116.1322
1 SharpLink Gaming(SBETON) in INR
1,231.0962
1 SharpLink Gaming(SBETON) in IDR
Rp233,666.5732
1 SharpLink Gaming(SBETON) in PHP
823.675
1 SharpLink Gaming(SBETON) in EGP
￡E.666.0902
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BRL
R$75.4276
1 SharpLink Gaming(SBETON) in CAD
C$19.628
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BDT
1,717.8706
1 SharpLink Gaming(SBETON) in NGN
20,467.097
1 SharpLink Gaming(SBETON) in COP
$54,340.9592
1 SharpLink Gaming(SBETON) in ZAR
R.241.9852
1 SharpLink Gaming(SBETON) in UAH
589.541
1 SharpLink Gaming(SBETON) in TZS
T.Sh.34,875.5912
1 SharpLink Gaming(SBETON) in VES
Bs2,972.24
1 SharpLink Gaming(SBETON) in CLP
$13,192.82
1 SharpLink Gaming(SBETON) in PKR
Rs3,939.1994
1 SharpLink Gaming(SBETON) in KZT
7,549.77
1 SharpLink Gaming(SBETON) in THB
฿457.753
1 SharpLink Gaming(SBETON) in TWD
NT$432.3768
1 SharpLink Gaming(SBETON) in AED
د.إ51.4534
1 SharpLink Gaming(SBETON) in CHF
Fr11.0758
1 SharpLink Gaming(SBETON) in HKD
HK$108.7952
1 SharpLink Gaming(SBETON) in AMD
֏5,369.5198
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MAD
.د.م129.2644
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MXN
$258.669
1 SharpLink Gaming(SBETON) in SAR
ريال52.575
1 SharpLink Gaming(SBETON) in ETB
Br2,140.7138
1 SharpLink Gaming(SBETON) in KES
KSh1,811.2438
1 SharpLink Gaming(SBETON) in JOD
د.أ9.94018
1 SharpLink Gaming(SBETON) in PLN
51.173
1 SharpLink Gaming(SBETON) in RON
лв61.2674
1 SharpLink Gaming(SBETON) in SEK
kr131.788
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BGN
лв23.5536
1 SharpLink Gaming(SBETON) in HUF
Ft4,703.009
1 SharpLink Gaming(SBETON) in CZK
293.1582
1 SharpLink Gaming(SBETON) in KWD
د.ك4.29012
1 SharpLink Gaming(SBETON) in ILS
45.9856
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BOB
Bs96.738
1 SharpLink Gaming(SBETON) in AZN
23.834
1 SharpLink Gaming(SBETON) in TJS
SM130.6664
1 SharpLink Gaming(SBETON) in GEL
37.9942
1 SharpLink Gaming(SBETON) in AOA
Kz12,862.3686
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BHD
.د.ب5.27152
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BMD
$14.02
1 SharpLink Gaming(SBETON) in DKK
kr90.0084
1 SharpLink Gaming(SBETON) in HNL
L366.4828
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MUR
638.3306
1 SharpLink Gaming(SBETON) in NAD
$241.9852
1 SharpLink Gaming(SBETON) in NOK
kr140.2
1 SharpLink Gaming(SBETON) in NZD
$24.2546
1 SharpLink Gaming(SBETON) in PAB
B/.14.02
1 SharpLink Gaming(SBETON) in PGK
K59.0242
1 SharpLink Gaming(SBETON) in QAR
ر.ق51.0328
1 SharpLink Gaming(SBETON) in RSD
дин.1,415.8798
1 SharpLink Gaming(SBETON) in UZS
soʻm170,975.5824
1 SharpLink Gaming(SBETON) in ALL
L1,163.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) in ANG
ƒ25.0958
1 SharpLink Gaming(SBETON) in AWG
ƒ25.0958
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BBD
$28.04
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BAM
KM23.5536
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BIF
Fr41,344.98
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BND
$18.0858
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BSD
$14.02
1 SharpLink Gaming(SBETON) in JMD
$2,248.107
1 SharpLink Gaming(SBETON) in KHR
56,532.145
1 SharpLink Gaming(SBETON) in KMF
Fr5,944.48
1 SharpLink Gaming(SBETON) in LAK
304,782.6026
1 SharpLink Gaming(SBETON) in LKR
රු4,257.4534
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MDL
L238.1998
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MGA
Ar63,438.8176
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MOP
P112.16
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MVR
214.506
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MWK
MK24,340.2622
1 SharpLink Gaming(SBETON) in MZN
MT895.878
1 SharpLink Gaming(SBETON) in NPR
रु1,968.2678
1 SharpLink Gaming(SBETON) in PYG
99,429.84
1 SharpLink Gaming(SBETON) in RWF
Fr20,314.98
1 SharpLink Gaming(SBETON) in SBD
$115.8052
1 SharpLink Gaming(SBETON) in SCR
195.9996
1 SharpLink Gaming(SBETON) in SRD
$557.0146
1 SharpLink Gaming(SBETON) in SVC
$122.5348
1 SharpLink Gaming(SBETON) in SZL
L241.5646
1 SharpLink Gaming(SBETON) in TMT
m49.2102
1 SharpLink Gaming(SBETON) in TND
د.ت41.09262
1 SharpLink Gaming(SBETON) in TTD
$95.0556
1 SharpLink Gaming(SBETON) in UGX
Sh48,845.68
1 SharpLink Gaming(SBETON) in XAF
Fr7,907.28
1 SharpLink Gaming(SBETON) in XCD
$37.854
1 SharpLink Gaming(SBETON) in XOF
Fr7,907.28
1 SharpLink Gaming(SBETON) in XPF
Fr1,430.04
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BWP
P200.0654
1 SharpLink Gaming(SBETON) in BZD
$28.1802
1 SharpLink Gaming(SBETON) in CVE
$1,335.2648
1 SharpLink Gaming(SBETON) in DJF
Fr2,481.54
1 SharpLink Gaming(SBETON) in DOP
$898.1212
1 SharpLink Gaming(SBETON) in DZD
د.ج1,824.9834
1 SharpLink Gaming(SBETON) in FJD
$31.8254
1 SharpLink Gaming(SBETON) in GNF
Fr121,903.9
1 SharpLink Gaming(SBETON) in GTQ
Q107.253
1 SharpLink Gaming(SBETON) in GYD
$2,932.984
1 SharpLink Gaming(SBETON) in ISK
kr1,724.46

Für ein tieferes Verständnis von SharpLink Gaming sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle SharpLink Gaming Website
Block-Explorer

Wie viel ist SharpLink Gaming (SBETON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SBETON in USD beträgt 14.02 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SBETON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SBETON-zu-USD-Preis beträgt $ 14.02. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SharpLink Gaming?
Die Marktkapitalisierung von SBETON beträgt $ 245.21K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SBETON?
Das Umlaufangebot von SBETON beträgt 17.49K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SBETON?
SBETON erreichte einen Allzeithochpreis von 19.465904770814774 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SBETON?
SBETON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 12.90058678956203 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SBETON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SBETON beträgt $ 58.02K USD.
Wird SBETON dieses Jahr noch steigen?
SBETON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SBETON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
