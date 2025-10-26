Der Echtzeitpreis von PROJECT RESCUE beträgt heute 0.2177 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RESCUE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RESCUE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von PROJECT RESCUE beträgt heute 0.2177 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RESCUE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RESCUE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

PROJECT RESCUE Logo

PROJECT RESCUE Kurs(RESCUE)

1 RESCUE zu USD Echtzeitpreis:

$0.2173
$0.2173$0.2173
+2.40%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Echtzeit-Preis-Diagramm
PROJECT RESCUE (RESCUE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.2116
$ 0.2116$ 0.2116
24H Tief
$ 0.2183
$ 0.2183$ 0.2183
24H Hoch

$ 0.2116
$ 0.2116$ 0.2116

$ 0.2183
$ 0.2183$ 0.2183

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

+0.04%

+2.40%

+1.87%

+1.87%

Der Echtzeitpreis von PROJECT RESCUE (RESCUE) beträgt $ 0.2177. In den letzten 24 Stunden wurde RESCUE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.2116 und einem Höchstpreis von $ 0.2183 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RESCUE liegt bei $ 0.8680709587324534, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.009358123976666423.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RESCUE im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um +2.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Marktinformationen

No.5265

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 85.04K
$ 85.04K$ 85.04K

$ 21.77M
$ 21.77M$ 21.77M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PROJECT RESCUE beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 85.04K. Das Umlaufangebot von RESCUE liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 35458333. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.77M.

PROJECT RESCUE (RESCUE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von PROJECT RESCUE für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.005093+2.40%
30 Tage$ -0.0586-21.21%
60 Tage$ -0.1398-39.11%
90 Tage$ -0.0263-10.78%
PROJECT RESCUE-Preisänderung heute

Heute verzeichnete RESCUE eine Veränderung von $ +0.005093 (+2.40%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

PROJECT RESCUE 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0586(-21.21%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

PROJECT RESCUE 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete RESCUE eine Veränderung von $ -0.1398 (-39.11%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

PROJECT RESCUE 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0263 (-10.78%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von PROJECT RESCUE (RESCUE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem PROJECT RESCUE-Preisverlauf an.

Was ist PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue vereint jahrzehntelange Erfahrung im Katastrophenmanagement mit modernster Blockchain-Technologie und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi), um $RESCUE einzuführen – einen Token, der weltweite Rettungseinsätze und Katastrophenvorsorge unterstützt, Einzelpersonen befähigt, in wirkungsvolle, reale Initiativen zu investieren, die auf den Aufbau sicherer und widerstandsfähiger Gemeinschaften abzielen, und eine globale Gemeinschaft fördert, die durch die Vision von Sicherheit und Resilienz vereint ist.

PROJECT RESCUE ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre PROJECT RESCUE Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- RESCUE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu PROJECT RESCUE auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr PROJECT RESCUE-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

PROJECT RESCUE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PROJECT RESCUE (RESCUE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PROJECT RESCUE-(RESCUE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PROJECT RESCUE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PROJECT RESCUE-Preisprognose an!

PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PROJECT RESCUE (RESCUE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RESCUE Token!

Wie kauft man PROJECT RESCUE RESCUE

Suchen Sie nach wie man PROJECT RESCUE kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können PROJECT RESCUE direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

RESCUE zu lokalen Währungen

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in VND
5,728.7755
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in AUD
A$0.333081
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in GBP
0.163275
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in EUR
0.187222
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in USD
$0.2177
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MYR
RM0.918694
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in TRY
9.130338
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in JPY
¥33.0904
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in ARS
ARS$324.440487
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in RUB
17.331097
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in INR
19.116237
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in IDR
Rp3,628.331882
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in PHP
12.789875
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in EGP
￡E.10.342927
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BRL
R$1.171226
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in CAD
C$0.30478
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BDT
26.674781
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in NGN
317.809345
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in COP
$843.796492
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in ZAR
R.3.757502
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in UAH
9.154285
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in TZS
T.Sh.541.541812
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in VES
Bs46.1524
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in CLP
$204.8557
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in PKR
Rs61.167169
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in KZT
117.23145
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in THB
฿7.107905
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in TWD
NT$6.713868
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in AED
د.إ0.798959
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in CHF
Fr0.171983
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in HKD
HK$1.689352
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in AMD
֏83.376923
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MAD
.د.م2.007194
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MXN
$4.016565
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in SAR
ريال0.816375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in ETB
Br33.240613
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in KES
KSh28.124663
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in JOD
د.أ0.1543493
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in PLN
0.794605
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in RON
лв0.951349
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in SEK
kr2.04638
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BGN
лв0.365736
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in HUF
Ft73.027465
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in CZK
4.552107
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in KWD
د.ك0.0666162
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in ILS
0.714056
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BOB
Bs1.50213
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in AZN
0.37009
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in TJS
SM2.028964
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in GEL
0.589967
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in AOA
Kz199.724511
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BHD
.د.ب0.0818552
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BMD
$0.2177
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in DKK
kr1.397634
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in HNL
L5.690678
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MUR
9.911881
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in NAD
$3.757502
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in NOK
kr2.177
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in NZD
$0.376621
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in PAB
B/.0.2177
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in PGK
K0.916517
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in QAR
ر.ق0.792428
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in RSD
дин.21.985523
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in UZS
soʻm2,654.877624
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in ALL
L18.0691
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in ANG
ƒ0.389683
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in AWG
ƒ0.389683
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BBD
$0.4354
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BAM
KM0.365736
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BIF
Fr641.9973
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BND
$0.280833
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BSD
$0.2177
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in JMD
$34.908195
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in KHR
877.820825
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in KMF
Fr92.3048
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in LAK
4,732.608601
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in LKR
රු66.108959
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MDL
L3.698723
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MGA
Ar985.066376
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MOP
P1.7416
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MVR
3.33081
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MWK
MK377.951147
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in MZN
MT13.91103
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in NPR
रु30.562903
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in PYG
1,543.9284
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in RWF
Fr315.4473
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in SBD
$1.798202
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in SCR
3.043446
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in SRD
$8.649221
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in SVC
$1.902698
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in SZL
L3.750971
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in TMT
m0.764127
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in TND
د.ت0.6380787
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in TTD
$1.476006
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in UGX
Sh758.4668
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in XAF
Fr122.7828
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in XCD
$0.58779
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in XOF
Fr122.7828
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in XPF
Fr22.2054
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BWP
P3.106579
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in BZD
$0.437577
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in CVE
$20.733748
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in DJF
Fr38.5329
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in DOP
$13.945862
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in DZD
د.ج28.338009
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in FJD
$0.494179
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in GNF
Fr1,892.9015
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in GTQ
Q1.665405
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in GYD
$45.54284
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) in ISK
kr26.7771

Für ein tieferes Verständnis von PROJECT RESCUE sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle PROJECT RESCUE Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu PROJECT RESCUE

Wie viel ist PROJECT RESCUE (RESCUE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RESCUE in USD beträgt 0.2177 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RESCUE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RESCUE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.2177. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PROJECT RESCUE?
Die Marktkapitalisierung von RESCUE beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RESCUE?
Das Umlaufangebot von RESCUE beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RESCUE?
RESCUE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.8680709587324534 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RESCUE?
RESCUE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.009358123976666423 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RESCUE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RESCUE beträgt $ 85.04K USD.
Wird RESCUE dieses Jahr noch steigen?
RESCUE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RESCUE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
