QUANTUM (QUANTUM) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu QUANTUM (QUANTUM), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:52:36 (UTC+8)
USD

QUANTUM (QUANTUM) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für QUANTUM (QUANTUM), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Gesamtangebot:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Umlaufangebot:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 2.96B
$ 2.96B$ 2.96B
Allzeithoch:
$ 0.005517
$ 0.005517$ 0.005517
Allzeittief:
$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745
Aktueller Preis:
$ 0.002959
$ 0.002959$ 0.002959

QUANTUM (QUANTUM)-Informationen

Quantum Chain ist ein quantensicheres, KI-automatisiertes Compliance-Blockchain-Ökosystem, das als nächste Generation der Finanzinfrastruktur konzipiert ist. Quantum Chain bietet unternehmensgerechte Skalierbarkeit, Sicherheit und regulatorische Konformität durch quantenresistente Kryptographie und KI-gestützte Compliance-Automatisierung. Das Ökosystem wird von seinem nativen Utility Coin Quantum ($Q) betrieben, der Transaktionen, Governance und Tokenisierung ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt Quantum Chain Quantum Financial Institutions (QFIs) – ein Netzwerk nativer Projekte und Finanzdienstleistungslösungen, die auf seiner Infrastruktur aufbauen und sichere, effiziente sowie konforme Finanzprodukte für eine quantenbereite Welt bereitstellen.

Offizielle Website:
https://quantumcha.in
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1U9OXshs6i1Sl7NNDS40LHQMCgkw8kDqW/view?usp=sharing

QUANTUM (QUANTUM) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von QUANTUM (QUANTUM) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von QUANTUM-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele QUANTUM-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von QUANTUM verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des QUANTUM -Tokens!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung