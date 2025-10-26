Der Echtzeitpreis von Invesco QQQ beträgt heute 622.31 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QQQON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QQQON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Invesco QQQ beträgt heute 622.31 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QQQON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QQQON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über QQQON

QQQON-Preisinformationen

Offizielle QQQON-Website

QQQON-Tokenökonomie

QQQON-Preisprognose

QQQON Verlauf

QQQON Kaufanleitung

QQQON-zu-Fiat-Währungsrechner

Invesco QQQ Logo

Invesco QQQ Kurs(QQQON)

1 QQQON zu USD Echtzeitpreis:

$622.31
$622.31$622.31
+1.65%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:19:18 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 581.85
$ 581.85$ 581.85
24H Tief
$ 639.77
$ 639.77$ 639.77
24H Hoch

$ 581.85
$ 581.85$ 581.85

$ 639.77
$ 639.77$ 639.77

$ 630.7992534586573
$ 630.7992534586573$ 630.7992534586573

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.50%

+1.65%

+4.01%

+4.01%

Der Echtzeitpreis von Invesco QQQ (QQQON) beträgt $ 622.31. In den letzten 24 Stunden wurde QQQON zwischen einem Tiefstpreis von $ 581.85 und einem Höchstpreis von $ 639.77 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QQQON liegt bei $ 630.7992534586573, der bisherige Tiefstpreis bei $ 566.7159774974706.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QQQON im letzten Stunde um +0.50%, in den letzten 24 Stunden um +1.65% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Invesco QQQ (QQQON) Marktinformationen

No.893

$ 18.84M
$ 18.84M$ 18.84M

$ 57.25K
$ 57.25K$ 57.25K

$ 18.84M
$ 18.84M$ 18.84M

30.27K
30.27K 30.27K

30,273.51242568
30,273.51242568 30,273.51242568

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Invesco QQQ beträgt $ 18.84M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 57.25K. Das Umlaufangebot von QQQON liegt bei 30.27K, das Gesamtangebot bei 30273.51242568. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.84M.

Invesco QQQ (QQQON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Invesco QQQ für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +10.1014+1.65%
30 Tage$ +28.62+4.82%
60 Tage$ +102.31+19.67%
90 Tage$ +102.31+19.67%
Invesco QQQ-Preisänderung heute

Heute verzeichnete QQQON eine Veränderung von $ +10.1014 (+1.65%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Invesco QQQ 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +28.62(+4.82%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Invesco QQQ 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete QQQON eine Veränderung von $ +102.31 (+19.67%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Invesco QQQ 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +102.31 (+19.67%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Invesco QQQ (QQQON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Invesco QQQ-Preisverlauf an.

Was ist Invesco QQQ (QQQON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Invesco QQQ ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Invesco QQQ Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- QQQON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Invesco QQQ auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Invesco QQQ-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Invesco QQQ-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Invesco QQQ (QQQON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Invesco QQQ-(QQQON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Invesco QQQ zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Invesco QQQ-Preisprognose an!

Invesco QQQ (QQQON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Invesco QQQ (QQQON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von QQQON Token!

Wie kauft man Invesco QQQ QQQON

Suchen Sie nach wie man Invesco QQQ kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Invesco QQQ direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

QQQON zu lokalen Währungen

1 Invesco QQQ(QQQON) in VND
16,376,087.65
1 Invesco QQQ(QQQON) in AUD
A$952.1343
1 Invesco QQQ(QQQON) in GBP
466.7325
1 Invesco QQQ(QQQON) in EUR
535.1866
1 Invesco QQQ(QQQON) in USD
$622.31
1 Invesco QQQ(QQQON) in MYR
RM2,626.1482
1 Invesco QQQ(QQQON) in TRY
26,099.6814
1 Invesco QQQ(QQQON) in JPY
¥94,591.12
1 Invesco QQQ(QQQON) in ARS
ARS$927,434.8161
1 Invesco QQQ(QQQON) in RUB
49,542.0991
1 Invesco QQQ(QQQON) in INR
54,645.0411
1 Invesco QQQ(QQQON) in IDR
Rp10,371,829.1846
1 Invesco QQQ(QQQON) in PHP
36,560.7125
1 Invesco QQQ(QQQON) in EGP
￡E.29,565.9481
1 Invesco QQQ(QQQON) in BRL
R$3,348.0278
1 Invesco QQQ(QQQON) in CAD
C$871.234
1 Invesco QQQ(QQQON) in BDT
76,251.6443
1 Invesco QQQ(QQQON) in NGN
908,479.2535
1 Invesco QQQ(QQQON) in COP
$2,412,048.6676
1 Invesco QQQ(QQQON) in ZAR
R.10,741.0706
1 Invesco QQQ(QQQON) in UAH
26,168.1355
1 Invesco QQQ(QQQON) in TZS
T.Sh.1,548,033.4636
1 Invesco QQQ(QQQON) in VES
Bs131,929.72
1 Invesco QQQ(QQQON) in CLP
$585,593.71
1 Invesco QQQ(QQQON) in PKR
Rs174,850.4407
1 Invesco QQQ(QQQON) in KZT
335,113.935
1 Invesco QQQ(QQQON) in THB
฿20,318.4215
1 Invesco QQQ(QQQON) in TWD
NT$19,192.0404
1 Invesco QQQ(QQQON) in AED
د.إ2,283.8777
1 Invesco QQQ(QQQON) in CHF
Fr491.6249
1 Invesco QQQ(QQQON) in HKD
HK$4,829.1256
1 Invesco QQQ(QQQON) in AMD
֏238,338.5069
1 Invesco QQQ(QQQON) in MAD
.د.م5,737.6982
1 Invesco QQQ(QQQON) in MXN
$11,481.6195
1 Invesco QQQ(QQQON) in SAR
ريال2,333.6625
1 Invesco QQQ(QQQON) in ETB
Br95,020.5139
1 Invesco QQQ(QQQON) in KES
KSh80,396.2289
1 Invesco QQQ(QQQON) in JOD
د.أ441.21779
1 Invesco QQQ(QQQON) in PLN
2,271.4315
1 Invesco QQQ(QQQON) in RON
лв2,719.4947
1 Invesco QQQ(QQQON) in SEK
kr5,849.714
1 Invesco QQQ(QQQON) in BGN
лв1,045.4808
1 Invesco QQQ(QQQON) in HUF
Ft208,753.8895
1 Invesco QQQ(QQQON) in CZK
13,012.5021
1 Invesco QQQ(QQQON) in KWD
د.ك190.42686
1 Invesco QQQ(QQQON) in ILS
2,041.1768
1 Invesco QQQ(QQQON) in BOB
Bs4,293.939
1 Invesco QQQ(QQQON) in AZN
1,057.927
1 Invesco QQQ(QQQON) in TJS
SM5,799.9292
1 Invesco QQQ(QQQON) in GEL
1,686.4601
1 Invesco QQQ(QQQON) in AOA
Kz570,925.8633
1 Invesco QQQ(QQQON) in BHD
.د.ب233.98856
1 Invesco QQQ(QQQON) in BMD
$622.31
1 Invesco QQQ(QQQON) in DKK
kr3,995.2302
1 Invesco QQQ(QQQON) in HNL
L16,267.1834
1 Invesco QQQ(QQQON) in MUR
28,333.7743
1 Invesco QQQ(QQQON) in NAD
$10,741.0706
1 Invesco QQQ(QQQON) in NOK
kr6,223.1
1 Invesco QQQ(QQQON) in NZD
$1,076.5963
1 Invesco QQQ(QQQON) in PAB
B/.622.31
1 Invesco QQQ(QQQON) in PGK
K2,619.9251
1 Invesco QQQ(QQQON) in QAR
ر.ق2,265.2084
1 Invesco QQQ(QQQON) in RSD
дин.62,847.0869
1 Invesco QQQ(QQQON) in UZS
soʻm7,589,145.1272
1 Invesco QQQ(QQQON) in ALL
L51,651.73
1 Invesco QQQ(QQQON) in ANG
ƒ1,113.9349
1 Invesco QQQ(QQQON) in AWG
ƒ1,113.9349
1 Invesco QQQ(QQQON) in BBD
$1,244.62
1 Invesco QQQ(QQQON) in BAM
KM1,045.4808
1 Invesco QQQ(QQQON) in BIF
Fr1,835,192.19
1 Invesco QQQ(QQQON) in BND
$802.7799
1 Invesco QQQ(QQQON) in BSD
$622.31
1 Invesco QQQ(QQQON) in JMD
$99,787.4085
1 Invesco QQQ(QQQON) in KHR
2,509,309.4975
1 Invesco QQQ(QQQON) in KMF
Fr263,859.44
1 Invesco QQQ(QQQON) in LAK
13,528,477.9903
1 Invesco QQQ(QQQON) in LKR
රු188,976.8777
1 Invesco QQQ(QQQON) in MDL
L10,573.0469
1 Invesco QQQ(QQQON) in MGA
Ar2,815,878.0728
1 Invesco QQQ(QQQON) in MOP
P4,978.48
1 Invesco QQQ(QQQON) in MVR
9,521.343
1 Invesco QQQ(QQQON) in MWK
MK1,080,398.6141
1 Invesco QQQ(QQQON) in MZN
MT39,765.609
1 Invesco QQQ(QQQON) in NPR
रु87,366.1009
1 Invesco QQQ(QQQON) in PYG
4,413,422.52
1 Invesco QQQ(QQQON) in RWF
Fr901,727.19
1 Invesco QQQ(QQQON) in SBD
$5,140.2806
1 Invesco QQQ(QQQON) in SCR
8,699.8938
1 Invesco QQQ(QQQON) in SRD
$24,724.3763
1 Invesco QQQ(QQQON) in SVC
$5,438.9894
1 Invesco QQQ(QQQON) in SZL
L10,722.4013
1 Invesco QQQ(QQQON) in TMT
m2,184.3081
1 Invesco QQQ(QQQON) in TND
د.ت1,823.99061
1 Invesco QQQ(QQQON) in TTD
$4,219.2618
1 Invesco QQQ(QQQON) in UGX
Sh2,168,128.04
1 Invesco QQQ(QQQON) in XAF
Fr350,982.84
1 Invesco QQQ(QQQON) in XCD
$1,680.237
1 Invesco QQQ(QQQON) in XOF
Fr350,982.84
1 Invesco QQQ(QQQON) in XPF
Fr63,475.62
1 Invesco QQQ(QQQON) in BWP
P8,880.3637
1 Invesco QQQ(QQQON) in BZD
$1,250.8431
1 Invesco QQQ(QQQON) in CVE
$59,268.8044
1 Invesco QQQ(QQQON) in DJF
Fr110,148.87
1 Invesco QQQ(QQQON) in DOP
$39,865.1786
1 Invesco QQQ(QQQON) in DZD
د.ج81,006.0927
1 Invesco QQQ(QQQON) in FJD
$1,412.6437
1 Invesco QQQ(QQQON) in GNF
Fr5,410,985.45
1 Invesco QQQ(QQQON) in GTQ
Q4,760.6715
1 Invesco QQQ(QQQON) in GYD
$130,187.252
1 Invesco QQQ(QQQON) in ISK
kr76,544.13

Invesco QQQ Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Invesco QQQ sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Invesco QQQ Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Invesco QQQ

Wie viel ist Invesco QQQ (QQQON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von QQQON in USD beträgt 622.31 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle QQQON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle QQQON-zu-USD-Preis beträgt $ 622.31. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Invesco QQQ?
Die Marktkapitalisierung von QQQON beträgt $ 18.84M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von QQQON?
Das Umlaufangebot von QQQON beträgt 30.27K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von QQQON?
QQQON erreichte einen Allzeithochpreis von 630.7992534586573 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von QQQON?
QQQON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 566.7159774974706 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von QQQON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für QQQON beträgt $ 57.25K USD.
Wird QQQON dieses Jahr noch steigen?
QQQON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die QQQON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:19:18 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

QQQON-zu-USD-Rechner

Menge

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 622.3 USD

QQQON handeln

QQQON/USDT
$622.31
$622.31$622.31
+1.65%

