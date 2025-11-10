I love puppies (PUPPIES1) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu I love puppies (PUPPIES1), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:56:06 (UTC+8)
USD

I love puppies (PUPPIES1) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für I love puppies (PUPPIES1), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Gesamtangebot:
$ 420,690.00T
$ 420,690.00T$ 420,690.00T
Umlaufangebot:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 50.65K
$ 50.65K$ 50.65K
Allzeithoch:
$ 0.000000000001457
$ 0.000000000001457$ 0.000000000001457
Allzeittief:
$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317
Aktueller Preis:
$ 0.0000000000001204
$ 0.0000000000001204$ 0.0000000000001204

I love puppies (PUPPIES1)-Informationen

In einer Welt, in der einst Hunde herrschten, bricht eine neue Ära an – das Zeitalter der Welpen. Von Elon befürwortet: Lasst die Hunde ruhen. Die $Puppies übernehmen jetzt das Ruder.

Offizielle Website:
https://ilovepuppies.club
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0e60ce572a5456b6974d5e7507cc07110dd062a4

I love puppies (PUPPIES1) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von I love puppies (PUPPIES1) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von PUPPIES1-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele PUPPIES1-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von PUPPIES1 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PUPPIES1 -Tokens!

