Der Echtzeitpreis von I love puppies beträgt heute 0.000000413 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PUPPIES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PUPPIES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 PUPPIES zu USD Echtzeitpreis:

$0.0000004138
-3.70%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:18:50 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000000398
24H Tief
$ 0.0000004533
24H Hoch

$ 0.000000398
$ 0.0000004533
$ 0.000001189097557191
$ 0.000000001766024703
+0.97%

-3.69%

+2.30%

+2.30%

Der Echtzeitpreis von I love puppies (PUPPIES) beträgt $ 0.000000413. In den letzten 24 Stunden wurde PUPPIES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000000398 und einem Höchstpreis von $ 0.0000004533 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUPPIES liegt bei $ 0.000001189097557191, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000000001766024703.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUPPIES im letzten Stunde um +0.97%, in den letzten 24 Stunden um -3.69% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

I love puppies (PUPPIES) Marktinformationen

No.3683

$ 0.00
$ 50.41K
$ 17.37M
0.00
42,069,000,000,000
42,069,000,000,000
0.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von I love puppies beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 50.41K. Das Umlaufangebot von PUPPIES liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 42069000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.37M.

I love puppies (PUPPIES)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von I love puppies für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000000015899-3.69%
30 Tage$ +0.000000213+106.50%
60 Tage$ +0.000000213+106.50%
90 Tage$ +0.000000213+106.50%
I love puppies-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PUPPIES eine Veränderung von $ -0.000000015899 (-3.69%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

I love puppies 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000000213(+106.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

I love puppies 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PUPPIES eine Veränderung von $ +0.000000213 (+106.50%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

I love puppies 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000000213 (+106.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von I love puppies (PUPPIES) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem I love puppies-Preisverlauf an.

Was ist I love puppies (PUPPIES)

Ich liebe Welpen – Elon Musk

I love puppies ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre I love puppies Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PUPPIES Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu I love puppies auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr I love puppies-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

I love puppies-Preisprognose (USD)

Wie viel wird I love puppies (PUPPIES) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre I love puppies-(PUPPIES)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für I love puppies zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die I love puppies-Preisprognose an!

I love puppies (PUPPIES) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von I love puppies (PUPPIES) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PUPPIES Token!

Wie kauft man I love puppies PUPPIES

Suchen Sie nach wie man I love puppies kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können I love puppies direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PUPPIES zu lokalen Währungen

I love puppies Ressource

Für ein tieferes Verständnis von I love puppies sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle I love puppies Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu I love puppies

Wie viel ist I love puppies (PUPPIES) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PUPPIES in USD beträgt 0.000000413 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PUPPIES-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PUPPIES-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000000413. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von I love puppies?
Die Marktkapitalisierung von PUPPIES beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PUPPIES?
Das Umlaufangebot von PUPPIES beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PUPPIES?
PUPPIES erreichte einen Allzeithochpreis von 0.000001189097557191 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PUPPIES?
PUPPIES verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000000001766024703 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PUPPIES?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PUPPIES beträgt $ 50.41K USD.
Wird PUPPIES dieses Jahr noch steigen?
PUPPIES könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PUPPIES-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:18:50 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

