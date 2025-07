Polker (PKR)-Informationen

Mit dem Multi Crypto Marketplace kann PKR eine sichere Umgebung für Utility-Token bereitstellen, um reale Anwendungsfälle in einer stabilen Umgebung zu entwickeln und dadurch den Token-Wert zu erhöhen – etwas, das in der Anfangsphase oft extrem volatil ist. Der Vorteil für die Allgemeinheit und Investoren besteht darin, dass Benutzer der von PKR bereitgestellten Plattform nicht verpflichtet sind, direkt in etwas zu investieren, das als risikoreiche proprietäre Token gelten kann.