Was ist ONTACT Protocol (ONTP)

Das ONTACT-Protokoll ist ein Projekt, das entwickelt wurde, um die Probleme des bestehenden IoT-Marktes zu lösen, mit dem Ziel, ein dezentrales, auf Web 3.0 basierendes IoT-Ökosystem zu etablieren. Anders als das bestehende zentralisierte IoT-System wollen wir durch dezentrale Lösungen die faire Produktion und Nutzung von Daten fördern und durch Datenmonetarisierung ein aktiveres und effizienteres IoT-Ökosystem aufbauen.

ONTACT Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ONTACT Protocol (ONTP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ONTACT Protocol-(ONTP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ONTACT Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ONTACT Protocol-Preisprognose an!

ONTACT Protocol (ONTP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ONTACT Protocol (ONTP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ONTP Token!

ONTACT Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ONTACT Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ONTACT Protocol Wie viel ist ONTACT Protocol (ONTP) heute wert? Der Echtzeitpreis von ONTP in USD beträgt 0.00116 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle ONTP-zu-USD-Preis? $ 0.00116 . Nutzen Sie den Der aktuelle ONTP-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ONTACT Protocol? Die Marktkapitalisierung von ONTP beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von ONTP? Das Umlaufangebot von ONTP beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ONTP? ONTP erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ONTP? ONTP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von ONTP? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ONTP beträgt $ 48.51K USD . Wird ONTP dieses Jahr noch steigen? ONTP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ONTP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

ONTACT Protocol (ONTP) – Wichtige Branchen‑Updates

