ONTACT Protocol (ONTP) Echtzeit-Preis-Diagramm
ONTACT Protocol (ONTP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081
24H Tief
$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118
24H Hoch

$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081

$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118

--
----

--
----

0.00%

+2.65%

+38.09%

+38.09%

Der Echtzeitpreis von ONTACT Protocol (ONTP) beträgt $ 0.00116. In den letzten 24 Stunden wurde ONTP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00081 und einem Höchstpreis von $ 0.00118 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ONTP liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ONTP im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +2.65% und in den vergangenen 7 Tagen um +38.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ONTACT Protocol (ONTP) Marktinformationen

--
----

$ 48.51K
$ 48.51K$ 48.51K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ONTACT Protocol beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 48.51K. Das Umlaufangebot von ONTP liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1900000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.20M.

ONTACT Protocol (ONTP)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ONTACT Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0000299+2.65%
30 Tage$ -0.00074-38.95%
60 Tage$ -0.00256-68.82%
90 Tage$ -0.00869-88.23%
ONTACT Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ONTP eine Veränderung von $ +0.0000299 (+2.65%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ONTACT Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00074(-38.95%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ONTACT Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ONTP eine Veränderung von $ -0.00256 (-68.82%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ONTACT Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00869 (-88.23%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ONTACT Protocol (ONTP) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ONTACT Protocol-Preisverlauf an.

Was ist ONTACT Protocol (ONTP)

Das ONTACT-Protokoll ist ein Projekt, das entwickelt wurde, um die Probleme des bestehenden IoT-Marktes zu lösen, mit dem Ziel, ein dezentrales, auf Web 3.0 basierendes IoT-Ökosystem zu etablieren. Anders als das bestehende zentralisierte IoT-System wollen wir durch dezentrale Lösungen die faire Produktion und Nutzung von Daten fördern und durch Datenmonetarisierung ein aktiveres und effizienteres IoT-Ökosystem aufbauen.

ONTACT Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ONTACT Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ONTP Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ONTACT Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ONTACT Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ONTACT Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ONTACT Protocol (ONTP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ONTACT Protocol-(ONTP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ONTACT Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ONTACT Protocol-Preisprognose an!

ONTACT Protocol (ONTP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ONTACT Protocol (ONTP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ONTP Token!

Wie kauft man ONTACT Protocol ONTP

Suchen Sie nach wie man ONTACT Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ONTACT Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ONTP zu lokalen Währungen

1 ONTACT Protocol(ONTP) in VND
30.5254
1 ONTACT Protocol(ONTP) in AUD
A$0.0017864
1 ONTACT Protocol(ONTP) in GBP
0.0008584
1 ONTACT Protocol(ONTP) in EUR
0.000986
1 ONTACT Protocol(ONTP) in USD
$0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MYR
RM0.0048952
1 ONTACT Protocol(ONTP) in TRY
0.048604
1 ONTACT Protocol(ONTP) in JPY
¥0.174
1 ONTACT Protocol(ONTP) in ARS
ARS$1.633802
1 ONTACT Protocol(ONTP) in RUB
0.094366
1 ONTACT Protocol(ONTP) in INR
0.10208
1 ONTACT Protocol(ONTP) in IDR
Rp19.3333256
1 ONTACT Protocol(ONTP) in PHP
0.067396
1 ONTACT Protocol(ONTP) in EGP
￡E.0.0550536
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BRL
R$0.006264
1 ONTACT Protocol(ONTP) in CAD
C$0.001624
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BDT
0.1417172
1 ONTACT Protocol(ONTP) in NGN
1.7058728
1 ONTACT Protocol(ONTP) in COP
$4.461534
1 ONTACT Protocol(ONTP) in ZAR
R.0.0201492
1 ONTACT Protocol(ONTP) in UAH
0.0485576
1 ONTACT Protocol(ONTP) in TZS
T.Sh.2.8641908
1 ONTACT Protocol(ONTP) in VES
Bs0.23316
1 ONTACT Protocol(ONTP) in CLP
$1.10896
1 ONTACT Protocol(ONTP) in PKR
Rs0.3286976
1 ONTACT Protocol(ONTP) in KZT
0.6260056
1 ONTACT Protocol(ONTP) in THB
฿0.0380364
1 ONTACT Protocol(ONTP) in TWD
NT$0.0355308
1 ONTACT Protocol(ONTP) in AED
د.إ0.0042572
1 ONTACT Protocol(ONTP) in CHF
Fr0.0009164
1 ONTACT Protocol(ONTP) in HKD
HK$0.0090016
1 ONTACT Protocol(ONTP) in AMD
֏0.4461476
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MAD
.د.م0.0106372
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MXN
$0.021344
1 ONTACT Protocol(ONTP) in SAR
ريال0.0043384
1 ONTACT Protocol(ONTP) in ETB
Br0.1727472
1 ONTACT Protocol(ONTP) in KES
KSh0.1502548
1 ONTACT Protocol(ONTP) in JOD
د.أ0.00082244
1 ONTACT Protocol(ONTP) in PLN
0.0042224
1 ONTACT Protocol(ONTP) in RON
лв0.0050576
1 ONTACT Protocol(ONTP) in SEK
kr0.0109156
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BGN
лв0.0019372
1 ONTACT Protocol(ONTP) in HUF
Ft0.3871732
1 ONTACT Protocol(ONTP) in CZK
0.0241628
1 ONTACT Protocol(ONTP) in KWD
د.ك0.00035496
1 ONTACT Protocol(ONTP) in ILS
0.003828
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BOB
Bs0.0080388
1 ONTACT Protocol(ONTP) in AZN
0.001972
1 ONTACT Protocol(ONTP) in TJS
SM0.01073
1 ONTACT Protocol(ONTP) in GEL
0.003132
1 ONTACT Protocol(ONTP) in AOA
Kz1.0612956
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BHD
.د.ب0.00043732
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BMD
$0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) in DKK
kr0.007424
1 ONTACT Protocol(ONTP) in HNL
L0.0305196
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MUR
0.0522348
1 ONTACT Protocol(ONTP) in NAD
$0.0202536
1 ONTACT Protocol(ONTP) in NOK
kr0.0116696
1 ONTACT Protocol(ONTP) in NZD
$0.0020184
1 ONTACT Protocol(ONTP) in PAB
B/.0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) in PGK
K0.0049416
1 ONTACT Protocol(ONTP) in QAR
ر.ق0.0042224
1 ONTACT Protocol(ONTP) in RSD
дин.0.1166496
1 ONTACT Protocol(ONTP) in UZS
soʻm14.1463392
1 ONTACT Protocol(ONTP) in ALL
L0.0961292
1 ONTACT Protocol(ONTP) in ANG
ƒ0.0020764
1 ONTACT Protocol(ONTP) in AWG
ƒ0.002088
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BBD
$0.00232
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BAM
KM0.0019372
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BIF
Fr3.42084
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BND
$0.0014964
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BSD
$0.00116
1 ONTACT Protocol(ONTP) in JMD
$0.1870036
1 ONTACT Protocol(ONTP) in KHR
4.67741
1 ONTACT Protocol(ONTP) in KMF
Fr0.48952
1 ONTACT Protocol(ONTP) in LAK
25.2173908
1 ONTACT Protocol(ONTP) in LKR
රු0.3522572
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MDL
L0.019546
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MGA
Ar5.1785648
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MOP
P0.0093032
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MVR
0.017748
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MWK
MK2.0173908
1 ONTACT Protocol(ONTP) in MZN
MT0.0741356
1 ONTACT Protocol(ONTP) in NPR
रु0.1638616
1 ONTACT Protocol(ONTP) in PYG
8.28472
1 ONTACT Protocol(ONTP) in RWF
Fr1.68548
1 ONTACT Protocol(ONTP) in SBD
$0.0095468
1 ONTACT Protocol(ONTP) in SCR
0.016124
1 ONTACT Protocol(ONTP) in SRD
$0.0457156
1 ONTACT Protocol(ONTP) in SVC
$0.0101732
1 ONTACT Protocol(ONTP) in SZL
L0.0202768
1 ONTACT Protocol(ONTP) in TMT
m0.00406
1 ONTACT Protocol(ONTP) in TND
د.ت0.003393
1 ONTACT Protocol(ONTP) in TTD
$0.007888
1 ONTACT Protocol(ONTP) in UGX
Sh4.06928
1 ONTACT Protocol(ONTP) in XAF
Fr0.65192
1 ONTACT Protocol(ONTP) in XCD
$0.003132
1 ONTACT Protocol(ONTP) in XOF
Fr0.65192
1 ONTACT Protocol(ONTP) in XPF
Fr0.11832
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BWP
P0.0155904
1 ONTACT Protocol(ONTP) in BZD
$0.0023316
1 ONTACT Protocol(ONTP) in CVE
$0.1098056
1 ONTACT Protocol(ONTP) in DJF
Fr0.20648
1 ONTACT Protocol(ONTP) in DOP
$0.0735672
1 ONTACT Protocol(ONTP) in DZD
د.ج0.1501388
1 ONTACT Protocol(ONTP) in FJD
$0.0026332
1 ONTACT Protocol(ONTP) in GNF
Fr10.0862
1 ONTACT Protocol(ONTP) in GTQ
Q0.0089088
1 ONTACT Protocol(ONTP) in GYD
$0.2433796
1 ONTACT Protocol(ONTP) in ISK
kr0.14036

Für ein tieferes Verständnis von ONTACT Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle ONTACT Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ONTACT Protocol

Wie viel ist ONTACT Protocol (ONTP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ONTP in USD beträgt 0.00116 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ONTP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ONTP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00116. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ONTACT Protocol?
Die Marktkapitalisierung von ONTP beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ONTP?
Das Umlaufangebot von ONTP beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ONTP?
ONTP erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ONTP?
ONTP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ONTP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ONTP beträgt $ 48.51K USD.
Wird ONTP dieses Jahr noch steigen?
ONTP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ONTP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
