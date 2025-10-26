Der Echtzeitpreis von OHO PLUS beträgt heute 0.538368 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OHO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OHO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von OHO PLUS beträgt heute 0.538368 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OHO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OHO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

OHO PLUS Logo

OHO PLUS Kurs(OHO)

1 OHO zu USD Echtzeitpreis:

$0.538368
-0.63%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:26 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.501003
24H Tief
$ 0.546144
24H Hoch

$ 0.501003
$ 0.546144
--
--
-0.08%

-0.63%

+34.59%

+34.59%

Der Echtzeitpreis von OHO PLUS (OHO) beträgt $ 0.538368. In den letzten 24 Stunden wurde OHO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.501003 und einem Höchstpreis von $ 0.546144 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OHO liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OHO im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um -0.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OHO PLUS (OHO) Marktinformationen

--
$ 280.65K
$ 280.65K$ 280.65K

$ 90.45M
$ 90.45M$ 90.45M

--
168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OHO PLUS beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 280.65K. Das Umlaufangebot von OHO liegt bei --, das Gesamtangebot bei 168000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 90.45M.

OHO PLUS (OHO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von OHO PLUS für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00341322-0.63%
30 Tage$ +0.031335+6.18%
60 Tage$ +0.537368+53,736.80%
90 Tage$ +0.537368+53,736.80%
OHO PLUS-Preisänderung heute

Heute verzeichnete OHO eine Veränderung von $ -0.00341322 (-0.63%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

OHO PLUS 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.031335(+6.18%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

OHO PLUS 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete OHO eine Veränderung von $ +0.537368 (+53,736.80%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

OHO PLUS 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.537368 (+53,736.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von OHO PLUS (OHO) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem OHO PLUS-Preisverlauf an.

Was ist OHO PLUS (OHO)

OHO+ ist eine digitale Vermögenswertart, die von ONFA Fintech innerhalb des ONFA-Ökosystems entwickelt wurde. Das Ziel von OHO ist es, eine Kryptowährung zu werden, die nachhaltigen Wert schafft – durch die Integration von Web3, Blockchain, KI und Anreizmechanismen, die Community-Beiträge zum Netzwerk fördern.

OHO PLUS ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre OHO PLUS Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- OHO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu OHO PLUS auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr OHO PLUS-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

OHO PLUS-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OHO PLUS (OHO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OHO PLUS-(OHO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OHO PLUS zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OHO PLUS-Preisprognose an!

OHO PLUS (OHO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OHO PLUS (OHO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OHO Token!

Wie kauft man OHO PLUS OHO

Suchen Sie nach wie man OHO PLUS kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können OHO PLUS direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

OHO zu lokalen Währungen

1 OHO PLUS(OHO) in VND
14,167.15392
1 OHO PLUS(OHO) in AUD
A$0.82370304
1 OHO PLUS(OHO) in GBP
0.403776
1 OHO PLUS(OHO) in EUR
0.46299648
1 OHO PLUS(OHO) in USD
$0.538368
1 OHO PLUS(OHO) in MYR
RM2.27191296
1 OHO PLUS(OHO) in TRY
22.57915392
1 OHO PLUS(OHO) in JPY
¥81.831936
1 OHO PLUS(OHO) in ARS
ARS$802.33521408
1 OHO PLUS(OHO) in RUB
42.85947648
1 OHO PLUS(OHO) in INR
47.27409408
1 OHO PLUS(OHO) in IDR
Rp8,972.79641088
1 OHO PLUS(OHO) in PHP
31.62912
1 OHO PLUS(OHO) in EGP
￡E.25.57786368
1 OHO PLUS(OHO) in BRL
R$2.89641984
1 OHO PLUS(OHO) in CAD
C$0.7537152
1 OHO PLUS(OHO) in BDT
65.96623104
1 OHO PLUS(OHO) in NGN
785.9365248
1 OHO PLUS(OHO) in COP
$2,086.69283328
1 OHO PLUS(OHO) in ZAR
R.9.29223168
1 OHO PLUS(OHO) in UAH
22.6383744
1 OHO PLUS(OHO) in TZS
T.Sh.1,339.22270208
1 OHO PLUS(OHO) in VES
Bs114.134016
1 OHO PLUS(OHO) in CLP
$506.604288
1 OHO PLUS(OHO) in PKR
Rs151.26525696
1 OHO PLUS(OHO) in KZT
289.911168
1 OHO PLUS(OHO) in THB
฿17.5777152
1 OHO PLUS(OHO) in TWD
NT$16.60326912
1 OHO PLUS(OHO) in AED
د.إ1.97581056
1 OHO PLUS(OHO) in CHF
Fr0.42531072
1 OHO PLUS(OHO) in HKD
HK$4.17773568
1 OHO PLUS(OHO) in AMD
֏206.18956032
1 OHO PLUS(OHO) in MAD
.د.م4.96375296
1 OHO PLUS(OHO) in MXN
$9.9328896
1 OHO PLUS(OHO) in SAR
ريال2.01888
1 OHO PLUS(OHO) in ETB
Br82.20340992
1 OHO PLUS(OHO) in KES
KSh69.55176192
1 OHO PLUS(OHO) in JOD
د.أ0.381702912
1 OHO PLUS(OHO) in PLN
1.9650432
1 OHO PLUS(OHO) in RON
лв2.35266816
1 OHO PLUS(OHO) in SEK
kr5.0606592
1 OHO PLUS(OHO) in BGN
лв0.90445824
1 OHO PLUS(OHO) in HUF
Ft180.5955456
1 OHO PLUS(OHO) in CZK
11.25727488
1 OHO PLUS(OHO) in KWD
د.ك0.164740608
1 OHO PLUS(OHO) in ILS
1.76584704
1 OHO PLUS(OHO) in BOB
Bs3.7147392
1 OHO PLUS(OHO) in AZN
0.9152256
1 OHO PLUS(OHO) in TJS
SM5.01758976
1 OHO PLUS(OHO) in GEL
1.45897728
1 OHO PLUS(OHO) in AOA
Kz493.91495424
1 OHO PLUS(OHO) in BHD
.د.ب0.202426368
1 OHO PLUS(OHO) in BMD
$0.538368
1 OHO PLUS(OHO) in DKK
kr3.45632256
1 OHO PLUS(OHO) in HNL
L14.07293952
1 OHO PLUS(OHO) in MUR
24.51189504
1 OHO PLUS(OHO) in NAD
$9.29223168
1 OHO PLUS(OHO) in NOK
kr5.38368
1 OHO PLUS(OHO) in NZD
$0.93137664
1 OHO PLUS(OHO) in PAB
B/.0.538368
1 OHO PLUS(OHO) in PGK
K2.26652928
1 OHO PLUS(OHO) in QAR
ر.ق1.95965952
1 OHO PLUS(OHO) in RSD
дин.54.36978432
1 OHO PLUS(OHO) in UZS
soʻm6,565.46236416
1 OHO PLUS(OHO) in ALL
L44.684544
1 OHO PLUS(OHO) in ANG
ƒ0.96367872
1 OHO PLUS(OHO) in AWG
ƒ0.96367872
1 OHO PLUS(OHO) in BBD
$1.076736
1 OHO PLUS(OHO) in BAM
KM0.90445824
1 OHO PLUS(OHO) in BIF
Fr1,587.647232
1 OHO PLUS(OHO) in BND
$0.69449472
1 OHO PLUS(OHO) in BSD
$0.538368
1 OHO PLUS(OHO) in JMD
$86.3273088
1 OHO PLUS(OHO) in KHR
2,170.834368
1 OHO PLUS(OHO) in KMF
Fr228.268032
1 OHO PLUS(OHO) in LAK
11,703.65193984
1 OHO PLUS(OHO) in LKR
රු163.48621056
1 OHO PLUS(OHO) in MDL
L9.14687232
1 OHO PLUS(OHO) in MGA
Ar2,436.05059584
1 OHO PLUS(OHO) in MOP
P4.306944
1 OHO PLUS(OHO) in MVR
8.2370304
1 OHO PLUS(OHO) in MWK
MK934.66606848
1 OHO PLUS(OHO) in MZN
MT34.4017152
1 OHO PLUS(OHO) in NPR
रु75.58148352
1 OHO PLUS(OHO) in PYG
3,818.105856
1 OHO PLUS(OHO) in RWF
Fr780.095232
1 OHO PLUS(OHO) in SBD
$4.44691968
1 OHO PLUS(OHO) in SCR
7.52638464
1 OHO PLUS(OHO) in SRD
$21.38936064
1 OHO PLUS(OHO) in SVC
$4.70533632
1 OHO PLUS(OHO) in SZL
L9.27608064
1 OHO PLUS(OHO) in TMT
m1.88967168
1 OHO PLUS(OHO) in TND
د.ت1.577956608
1 OHO PLUS(OHO) in TTD
$3.65013504
1 OHO PLUS(OHO) in UGX
Sh1,875.674112
1 OHO PLUS(OHO) in XAF
Fr303.639552
1 OHO PLUS(OHO) in XCD
$1.4535936
1 OHO PLUS(OHO) in XOF
Fr303.639552
1 OHO PLUS(OHO) in XPF
Fr54.913536
1 OHO PLUS(OHO) in BWP
P7.68251136
1 OHO PLUS(OHO) in BZD
$1.08211968
1 OHO PLUS(OHO) in CVE
$51.27416832
1 OHO PLUS(OHO) in DJF
Fr95.291136
1 OHO PLUS(OHO) in DOP
$34.48785408
1 OHO PLUS(OHO) in DZD
د.ج70.07936256
1 OHO PLUS(OHO) in FJD
$1.22209536
1 OHO PLUS(OHO) in GNF
Fr4,681.10976
1 OHO PLUS(OHO) in GTQ
Q4.1185152
1 OHO PLUS(OHO) in GYD
$112.6265856
1 OHO PLUS(OHO) in ISK
kr66.219264

OHO PLUS Ressource

Für ein tieferes Verständnis von OHO PLUS sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle OHO PLUS Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu OHO PLUS

Wie viel ist OHO PLUS (OHO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OHO in USD beträgt 0.538368 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OHO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OHO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.538368. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OHO PLUS?
Die Marktkapitalisierung von OHO beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OHO?
Das Umlaufangebot von OHO beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OHO?
OHO erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OHO?
OHO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OHO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OHO beträgt $ 280.65K USD.
Wird OHO dieses Jahr noch steigen?
OHO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OHO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:26 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

OHO-zu-USD-Rechner

Menge

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0.538368 USD

OHO handeln

OHO/USDT
$0.538368
-0.63%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

