Der Echtzeitpreis von Nyx Eternal beträgt heute 0.0002271 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NYX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NYX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Nyx Eternal beträgt heute 0.0002271 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NYX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NYX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über NYX

NYX-Preisinformationen

NYX-Tokenökonomie

NYX-Preisprognose

NYX Verlauf

NYX Kaufanleitung

NYX-zu-Fiat-Währungsrechner

NYX Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Nyx Eternal Logo

Nyx Eternal Kurs(NYX)

1 NYX zu USD Echtzeitpreis:

$0.0002271
$0.0002271$0.0002271
-32.20%1D
USD
Nyx Eternal (NYX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:18 (UTC+8)

Nyx Eternal (NYX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0001426
$ 0.0001426$ 0.0001426
24H Tief
$ 0.0005118
$ 0.0005118$ 0.0005118
24H Hoch

$ 0.0001426
$ 0.0001426$ 0.0001426

$ 0.0005118
$ 0.0005118$ 0.0005118

--
----

--
----

+2.99%

-32.20%

+21.57%

+21.57%

Der Echtzeitpreis von Nyx Eternal (NYX) beträgt $ 0.0002271. In den letzten 24 Stunden wurde NYX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001426 und einem Höchstpreis von $ 0.0005118 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NYX liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NYX im letzten Stunde um +2.99%, in den letzten 24 Stunden um -32.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nyx Eternal (NYX) Marktinformationen

--
----

$ 55.64K
$ 55.64K$ 55.64K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nyx Eternal beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.64K. Das Umlaufangebot von NYX liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Nyx Eternal (NYX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Nyx Eternal für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000107856-32.20%
30 Tage$ -0.0072739-96.98%
60 Tage$ -0.0017729-88.65%
90 Tage$ -0.0017729-88.65%
Nyx Eternal-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NYX eine Veränderung von $ -0.000107856 (-32.20%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Nyx Eternal 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0072739(-96.98%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Nyx Eternal 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NYX eine Veränderung von $ -0.0017729 (-88.65%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Nyx Eternal 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0017729 (-88.65%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Nyx Eternal (NYX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Nyx Eternal-Preisverlauf an.

Was ist Nyx Eternal (NYX)

NYX ist ein KI-Idol-Token, benannt nach der griechischen Göttin der Nacht, mit der Erzählung „ein KI-Idol, angetrieben durch Aufmerksamkeit“, das durch soziale Aufgaben und Burn-Mechanismen an Präsenz gewinnt und sich verbreitet.

Nyx Eternal ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Nyx Eternal Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NYX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Nyx Eternal auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Nyx Eternal-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Nyx Eternal-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Nyx Eternal (NYX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Nyx Eternal-(NYX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Nyx Eternal zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Nyx Eternal-Preisprognose an!

Nyx Eternal (NYX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Nyx Eternal (NYX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NYX Token!

Wie kauft man Nyx Eternal NYX

Suchen Sie nach wie man Nyx Eternal kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Nyx Eternal direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NYX zu lokalen Währungen

1 Nyx Eternal(NYX) in VND
5.9761365
1 Nyx Eternal(NYX) in AUD
A$0.000347463
1 Nyx Eternal(NYX) in GBP
0.000170325
1 Nyx Eternal(NYX) in EUR
0.000195306
1 Nyx Eternal(NYX) in USD
$0.0002271
1 Nyx Eternal(NYX) in MYR
RM0.000958362
1 Nyx Eternal(NYX) in TRY
0.009524574
1 Nyx Eternal(NYX) in JPY
¥0.0345192
1 Nyx Eternal(NYX) in ARS
ARS$0.338449401
1 Nyx Eternal(NYX) in RUB
0.018079431
1 Nyx Eternal(NYX) in INR
0.019941651
1 Nyx Eternal(NYX) in IDR
Rp3.784998486
1 Nyx Eternal(NYX) in PHP
0.013342125
1 Nyx Eternal(NYX) in EGP
￡E.0.010789521
1 Nyx Eternal(NYX) in BRL
R$0.001221798
1 Nyx Eternal(NYX) in CAD
C$0.00031794
1 Nyx Eternal(NYX) in BDT
0.027826563
1 Nyx Eternal(NYX) in NGN
0.331531935
1 Nyx Eternal(NYX) in COP
$0.880230516
1 Nyx Eternal(NYX) in ZAR
R.0.003919746
1 Nyx Eternal(NYX) in UAH
0.009549555
1 Nyx Eternal(NYX) in TZS
T.Sh.0.564924876
1 Nyx Eternal(NYX) in VES
Bs0.0481452
1 Nyx Eternal(NYX) in CLP
$0.2137011
1 Nyx Eternal(NYX) in PKR
Rs0.063808287
1 Nyx Eternal(NYX) in KZT
0.12229335
1 Nyx Eternal(NYX) in THB
฿0.007414815
1 Nyx Eternal(NYX) in TWD
NT$0.007003764
1 Nyx Eternal(NYX) in AED
د.إ0.000833457
1 Nyx Eternal(NYX) in CHF
Fr0.000179409
1 Nyx Eternal(NYX) in HKD
HK$0.001762296
1 Nyx Eternal(NYX) in AMD
֏0.086977029
1 Nyx Eternal(NYX) in MAD
.د.م0.002093862
1 Nyx Eternal(NYX) in MXN
$0.004189995
1 Nyx Eternal(NYX) in SAR
ريال0.000851625
1 Nyx Eternal(NYX) in ETB
Br0.034675899
1 Nyx Eternal(NYX) in KES
KSh0.029339049
1 Nyx Eternal(NYX) in JOD
د.أ0.0001610139
1 Nyx Eternal(NYX) in PLN
0.000828915
1 Nyx Eternal(NYX) in RON
лв0.000992427
1 Nyx Eternal(NYX) in SEK
kr0.00213474
1 Nyx Eternal(NYX) in BGN
лв0.000381528
1 Nyx Eternal(NYX) in HUF
Ft0.076180695
1 Nyx Eternal(NYX) in CZK
0.004748661
1 Nyx Eternal(NYX) in KWD
د.ك0.0000694926
1 Nyx Eternal(NYX) in ILS
0.000744888
1 Nyx Eternal(NYX) in BOB
Bs0.00156699
1 Nyx Eternal(NYX) in AZN
0.00038607
1 Nyx Eternal(NYX) in TJS
SM0.002116572
1 Nyx Eternal(NYX) in GEL
0.000615441
1 Nyx Eternal(NYX) in AOA
Kz0.208348353
1 Nyx Eternal(NYX) in BHD
.د.ب0.0000853896
1 Nyx Eternal(NYX) in BMD
$0.0002271
1 Nyx Eternal(NYX) in DKK
kr0.001457982
1 Nyx Eternal(NYX) in HNL
L0.005936394
1 Nyx Eternal(NYX) in MUR
0.010339863
1 Nyx Eternal(NYX) in NAD
$0.003919746
1 Nyx Eternal(NYX) in NOK
kr0.002271
1 Nyx Eternal(NYX) in NZD
$0.000392883
1 Nyx Eternal(NYX) in PAB
B/.0.0002271
1 Nyx Eternal(NYX) in PGK
K0.000956091
1 Nyx Eternal(NYX) in QAR
ر.ق0.000826644
1 Nyx Eternal(NYX) in RSD
дин.0.022934829
1 Nyx Eternal(NYX) in UZS
soʻm2.769511752
1 Nyx Eternal(NYX) in ALL
L0.0188493
1 Nyx Eternal(NYX) in ANG
ƒ0.000406509
1 Nyx Eternal(NYX) in AWG
ƒ0.000406509
1 Nyx Eternal(NYX) in BBD
$0.0004542
1 Nyx Eternal(NYX) in BAM
KM0.000381528
1 Nyx Eternal(NYX) in BIF
Fr0.6697179
1 Nyx Eternal(NYX) in BND
$0.000292959
1 Nyx Eternal(NYX) in BSD
$0.0002271
1 Nyx Eternal(NYX) in JMD
$0.036415485
1 Nyx Eternal(NYX) in KHR
0.915723975
1 Nyx Eternal(NYX) in KMF
Fr0.0962904
1 Nyx Eternal(NYX) in LAK
4.936956423
1 Nyx Eternal(NYX) in LKR
රු0.068963457
1 Nyx Eternal(NYX) in MDL
L0.003858429
1 Nyx Eternal(NYX) in MGA
Ar1.027600248
1 Nyx Eternal(NYX) in MOP
P0.0018168
1 Nyx Eternal(NYX) in MVR
0.00347463
1 Nyx Eternal(NYX) in MWK
MK0.394270581
1 Nyx Eternal(NYX) in MZN
MT0.01451169
1 Nyx Eternal(NYX) in NPR
रु0.031882569
1 Nyx Eternal(NYX) in PYG
1.6105932
1 Nyx Eternal(NYX) in RWF
Fr0.3290679
1 Nyx Eternal(NYX) in SBD
$0.001875846
1 Nyx Eternal(NYX) in SCR
0.003174858
1 Nyx Eternal(NYX) in SRD
$0.009022683
1 Nyx Eternal(NYX) in SVC
$0.001984854
1 Nyx Eternal(NYX) in SZL
L0.003912933
1 Nyx Eternal(NYX) in TMT
m0.000797121
1 Nyx Eternal(NYX) in TND
د.ت0.0006656301
1 Nyx Eternal(NYX) in TTD
$0.001539738
1 Nyx Eternal(NYX) in UGX
Sh0.7912164
1 Nyx Eternal(NYX) in XAF
Fr0.1280844
1 Nyx Eternal(NYX) in XCD
$0.00061317
1 Nyx Eternal(NYX) in XOF
Fr0.1280844
1 Nyx Eternal(NYX) in XPF
Fr0.0231642
1 Nyx Eternal(NYX) in BWP
P0.003240717
1 Nyx Eternal(NYX) in BZD
$0.000456471
1 Nyx Eternal(NYX) in CVE
$0.021629004
1 Nyx Eternal(NYX) in DJF
Fr0.0401967
1 Nyx Eternal(NYX) in DOP
$0.014548026
1 Nyx Eternal(NYX) in DZD
د.ج0.029561607
1 Nyx Eternal(NYX) in FJD
$0.000515517
1 Nyx Eternal(NYX) in GNF
Fr1.9746345
1 Nyx Eternal(NYX) in GTQ
Q0.001737315
1 Nyx Eternal(NYX) in GYD
$0.04750932
1 Nyx Eternal(NYX) in ISK
kr0.0279333

Nyx Eternal Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Nyx Eternal sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Nyx Eternal

Wie viel ist Nyx Eternal (NYX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NYX in USD beträgt 0.0002271 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NYX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NYX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0002271. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nyx Eternal?
Die Marktkapitalisierung von NYX beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NYX?
Das Umlaufangebot von NYX beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NYX?
NYX erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NYX?
NYX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NYX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NYX beträgt $ 55.64K USD.
Wird NYX dieses Jahr noch steigen?
NYX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NYX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:18 (UTC+8)

Nyx Eternal (NYX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

NYX-zu-USD-Rechner

Menge

NYX
NYX
USD
USD

1 NYX = 0.0002271 USD

NYX handeln

NYX/USDT
$0.0002271
$0.0002271$0.0002271
-32.00%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,730.18
$111,730.18$111,730.18

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.45
$3,959.45$3,959.45

+0.67%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04908
$0.04908$0.04908

-28.45%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0216
$6.0216$6.0216

-17.97%

Solana Logo

Solana

SOL

$193.98
$193.98$193.98

+1.08%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,730.18
$111,730.18$111,730.18

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.45
$3,959.45$3,959.45

+0.67%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6409
$2.6409$2.6409

+1.64%

Solana Logo

Solana

SOL

$193.98
$193.98$193.98

+1.08%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19686
$0.19686$0.19686

+0.32%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0325
$1.0325$1.0325

+1,620.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050102
$0.050102$0.050102

-85.68%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1454
$0.1454$0.1454

-86.56%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0325
$1.0325$1.0325

+1,620.83%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15351
$0.15351$0.15351

+87.89%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113803
$0.113803$0.113803

+44.13%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007500
$0.000000000000000007500$0.000000000000000007500

+36.36%