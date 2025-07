NYM (NYM)-Informationen

NYM ist das native Token des Nym-Mixnets. Es ist ein Utility-Token, das Mixnodes für das Mischen des Datenverkehrs und die Bereitstellung von Datenschutz für Benutzer des Nym-Netzwerks belohnt. Benutzer verwenden NYM-Token, um auf das Mixnet zuzugreifen und ihre Daten darüber zu senden. Die in NYM gesammelten Gebühren fließen in einen Belohnungspool, der an Mixnodes verteilt wird. Mixnodes werden basierend auf ihrer Leistung und der Menge an NYM, die an ihren Knoten gebunden ist, belohnt. Die Leute können NYM an Mixnodes delegieren, um den Ruf dieses Knotens zu signalisieren, und einen Anteil an den Mixnodes-Belohnungen verdienen. Dies unterstützt die Dezentralisierung und ermutigt das Mixnet, eine hohe Servicequalität zu bieten, indem die breitere Gemeinschaft in den Prozess der Knotenauswahl einbezogen wird.