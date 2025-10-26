Der Echtzeitpreis von Netflix beträgt heute 1091.69 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NFLXON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NFLXON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Netflix beträgt heute 1091.69 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NFLXON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NFLXON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Netflix Logo

Netflix Kurs(NFLXON)

1 NFLXON zu USD Echtzeitpreis:

$1,091.69
$1,091.69$1,091.69
-1.18%1D
USD
Netflix (NFLXON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:14:13 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1,091.24
$ 1,091.24$ 1,091.24
24H Tief
$ 1,104.87
$ 1,104.87$ 1,104.87
24H Hoch

$ 1,091.24
$ 1,091.24$ 1,091.24

$ 1,104.87
$ 1,104.87$ 1,104.87

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,093.4494838778587
$ 1,093.4494838778587$ 1,093.4494838778587

-1.19%

-1.18%

-9.90%

-9.90%

Der Echtzeitpreis von Netflix (NFLXON) beträgt $ 1,091.69. In den letzten 24 Stunden wurde NFLXON zwischen einem Tiefstpreis von $ 1,091.24 und einem Höchstpreis von $ 1,104.87 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NFLXON liegt bei $ 1,265.3897261967002, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1,093.4494838778587.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NFLXON im letzten Stunde um -1.19%, in den letzten 24 Stunden um -1.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Netflix (NFLXON) Marktinformationen

No.2188

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

916.23
916.23 916.23

916.22536683
916.22536683 916.22536683

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Netflix beträgt $ 1.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.94K. Das Umlaufangebot von NFLXON liegt bei 916.23, das Gesamtangebot bei 916.22536683. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.00M.

Netflix (NFLXON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Netflix für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -13.0358-1.18%
30 Tage$ -115.55-9.58%
60 Tage$ -8.31-0.76%
90 Tage$ -8.31-0.76%
Netflix-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NFLXON eine Veränderung von $ -13.0358 (-1.18%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Netflix 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -115.55(-9.58%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Netflix 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NFLXON eine Veränderung von $ -8.31 (-0.76%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Netflix 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -8.31 (-0.76%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Netflix (NFLXON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Netflix-Preisverlauf an.

Was ist Netflix (NFLXON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Netflix ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Netflix Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NFLXON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Netflix auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Netflix-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Netflix-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Netflix (NFLXON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Netflix-(NFLXON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Netflix zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Netflix-Preisprognose an!

Netflix (NFLXON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Netflix (NFLXON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NFLXON Token!

Wie kauft man Netflix NFLXON

Suchen Sie nach wie man Netflix kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Netflix direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NFLXON zu lokalen Währungen

1 Netflix(NFLXON) in VND
28,727,822.35
1 Netflix(NFLXON) in AUD
A$1,670.2857
1 Netflix(NFLXON) in GBP
818.7675
1 Netflix(NFLXON) in EUR
938.8534
1 Netflix(NFLXON) in USD
$1,091.69
1 Netflix(NFLXON) in MYR
RM4,606.9318
1 Netflix(NFLXON) in TRY
45,785.4786
1 Netflix(NFLXON) in JPY
¥165,936.88
1 Netflix(NFLXON) in ARS
ARS$1,626,956.5239
1 Netflix(NFLXON) in RUB
86,909.4409
1 Netflix(NFLXON) in INR
95,861.2989
1 Netflix(NFLXON) in IDR
Rp18,194,826.0554
1 Netflix(NFLXON) in PHP
64,136.7875
1 Netflix(NFLXON) in EGP
￡E.51,866.1919
1 Netflix(NFLXON) in BRL
R$5,873.2922
1 Netflix(NFLXON) in CAD
C$1,528.366
1 Netflix(NFLXON) in BDT
133,764.7757
1 Netflix(NFLXON) in NGN
1,593,703.6465
1 Netflix(NFLXON) in COP
$4,231,346.7724
1 Netflix(NFLXON) in ZAR
R.18,842.5694
1 Netflix(NFLXON) in UAH
45,905.5645
1 Netflix(NFLXON) in TZS
T.Sh.2,715,644.3764
1 Netflix(NFLXON) in VES
Bs231,438.28
1 Netflix(NFLXON) in CLP
$1,027,280.29
1 Netflix(NFLXON) in PKR
Rs306,732.1393
1 Netflix(NFLXON) in KZT
587,875.065
1 Netflix(NFLXON) in THB
฿35,643.6785
1 Netflix(NFLXON) in TWD
NT$33,667.7196
1 Netflix(NFLXON) in AED
د.إ4,006.5023
1 Netflix(NFLXON) in CHF
Fr862.4351
1 Netflix(NFLXON) in HKD
HK$8,471.5144
1 Netflix(NFLXON) in AMD
֏418,106.3531
1 Netflix(NFLXON) in MAD
.د.م10,065.3818
1 Netflix(NFLXON) in MXN
$20,141.6805
1 Netflix(NFLXON) in SAR
ريال4,093.8375
1 Netflix(NFLXON) in ETB
Br166,690.1461
1 Netflix(NFLXON) in KES
KSh141,035.4311
1 Netflix(NFLXON) in JOD
د.أ774.00821
1 Netflix(NFLXON) in PLN
3,984.6685
1 Netflix(NFLXON) in RON
лв4,770.6853
1 Netflix(NFLXON) in SEK
kr10,261.886
1 Netflix(NFLXON) in BGN
лв1,834.0392
1 Netflix(NFLXON) in HUF
Ft366,207.4105
1 Netflix(NFLXON) in CZK
22,827.2379
1 Netflix(NFLXON) in KWD
د.ك334.05714
1 Netflix(NFLXON) in ILS
3,580.7432
1 Netflix(NFLXON) in BOB
Bs7,532.661
1 Netflix(NFLXON) in AZN
1,855.873
1 Netflix(NFLXON) in TJS
SM10,174.5508
1 Netflix(NFLXON) in GEL
2,958.4799
1 Netflix(NFLXON) in AOA
Kz1,001,549.1567
1 Netflix(NFLXON) in BHD
.د.ب410.47544
1 Netflix(NFLXON) in BMD
$1,091.69
1 Netflix(NFLXON) in DKK
kr7,008.6498
1 Netflix(NFLXON) in HNL
L28,536.7766
1 Netflix(NFLXON) in MUR
49,704.6457
1 Netflix(NFLXON) in NAD
$18,842.5694
1 Netflix(NFLXON) in NOK
kr10,916.9
1 Netflix(NFLXON) in NZD
$1,888.6237
1 Netflix(NFLXON) in PAB
B/.1,091.69
1 Netflix(NFLXON) in PGK
K4,596.0149
1 Netflix(NFLXON) in QAR
ر.ق3,973.7516
1 Netflix(NFLXON) in RSD
дин.110,249.7731
1 Netflix(NFLXON) in UZS
soʻm13,313,290.5528
1 Netflix(NFLXON) in ALL
L90,610.27
1 Netflix(NFLXON) in ANG
ƒ1,954.1251
1 Netflix(NFLXON) in AWG
ƒ1,954.1251
1 Netflix(NFLXON) in BBD
$2,183.38
1 Netflix(NFLXON) in BAM
KM1,834.0392
1 Netflix(NFLXON) in BIF
Fr3,219,393.81
1 Netflix(NFLXON) in BND
$1,408.2801
1 Netflix(NFLXON) in BSD
$1,091.69
1 Netflix(NFLXON) in JMD
$175,052.4915
1 Netflix(NFLXON) in KHR
4,401,967.0025
1 Netflix(NFLXON) in KMF
Fr462,876.56
1 Netflix(NFLXON) in LAK
23,732,390.8297
1 Netflix(NFLXON) in LKR
රු331,513.5023
1 Netflix(NFLXON) in MDL
L18,547.8131
1 Netflix(NFLXON) in MGA
Ar4,939,766.2472
1 Netflix(NFLXON) in MOP
P8,733.52
1 Netflix(NFLXON) in MVR
16,702.857
1 Netflix(NFLXON) in MWK
MK1,895,293.9259
1 Netflix(NFLXON) in MZN
MT69,758.991
1 Netflix(NFLXON) in NPR
रु153,262.3591
1 Netflix(NFLXON) in PYG
7,742,265.48
1 Netflix(NFLXON) in RWF
Fr1,581,858.81
1 Netflix(NFLXON) in SBD
$9,017.3594
1 Netflix(NFLXON) in SCR
15,261.8262
1 Netflix(NFLXON) in SRD
$43,372.8437
1 Netflix(NFLXON) in SVC
$9,541.3706
1 Netflix(NFLXON) in SZL
L18,809.8187
1 Netflix(NFLXON) in TMT
m3,831.8319
1 Netflix(NFLXON) in TND
د.ت3,199.74339
1 Netflix(NFLXON) in TTD
$7,401.6582
1 Netflix(NFLXON) in UGX
Sh3,803,447.96
1 Netflix(NFLXON) in XAF
Fr615,713.16
1 Netflix(NFLXON) in XCD
$2,947.563
1 Netflix(NFLXON) in XOF
Fr615,713.16
1 Netflix(NFLXON) in XPF
Fr111,352.38
1 Netflix(NFLXON) in BWP
P15,578.4163
1 Netflix(NFLXON) in BZD
$2,194.2969
1 Netflix(NFLXON) in CVE
$103,972.5556
1 Netflix(NFLXON) in DJF
Fr193,229.13
1 Netflix(NFLXON) in DOP
$69,933.6614
1 Netflix(NFLXON) in DZD
د.ج142,105.2873
1 Netflix(NFLXON) in FJD
$2,478.1363
1 Netflix(NFLXON) in GNF
Fr9,492,244.55
1 Netflix(NFLXON) in GTQ
Q8,351.4285
1 Netflix(NFLXON) in GYD
$228,381.548
1 Netflix(NFLXON) in ISK
kr134,277.87

Netflix Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Netflix sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Netflix Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Netflix

Wie viel ist Netflix (NFLXON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NFLXON in USD beträgt 1,091.69 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NFLXON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NFLXON-zu-USD-Preis beträgt $ 1,091.69. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Netflix?
Die Marktkapitalisierung von NFLXON beträgt $ 1.00M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NFLXON?
Das Umlaufangebot von NFLXON beträgt 916.23 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NFLXON?
NFLXON erreichte einen Allzeithochpreis von 1,265.3897261967002 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NFLXON?
NFLXON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1,093.4494838778587 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NFLXON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NFLXON beträgt $ 56.94K USD.
Wird NFLXON dieses Jahr noch steigen?
NFLXON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NFLXON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Netflix (NFLXON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

NFLXON-zu-USD-Rechner

Menge

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,091.69 USD

NFLXON handeln

NFLXON/USDT
$1,091.69
$1,091.69$1,091.69
-1.18%

