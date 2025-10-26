Was ist Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance. NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken.



Fortune Room (NEWFRT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Fortune Room (NEWFRT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NEWFRT Token!

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Fortune Room Wie viel ist Fortune Room (NEWFRT) heute wert? Der Echtzeitpreis von NEWFRT in USD beträgt 0.0000000000000000075 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle NEWFRT-zu-USD-Preis? $ 0.0000000000000000075 . Nutzen Sie den Der aktuelle NEWFRT-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fortune Room? Die Marktkapitalisierung von NEWFRT beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von NEWFRT? Das Umlaufangebot von NEWFRT beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NEWFRT? NEWFRT erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NEWFRT? NEWFRT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von NEWFRT? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NEWFRT beträgt $ 516.00K USD . Wird NEWFRT dieses Jahr noch steigen? NEWFRT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NEWFRT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Fortune Room (NEWFRT) – Wichtige Branchen‑Updates

