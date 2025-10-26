Der Echtzeitpreis von Project Merlin beträgt heute 0.008 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MRLN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MRLN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Project Merlin beträgt heute 0.008 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MRLN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MRLN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Project Merlin Logo

Project Merlin Kurs(MRLN)

1 MRLN zu USD Echtzeitpreis:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:44 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24H Tief
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24H Hoch

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Project Merlin (MRLN) beträgt $ 0.008. In den letzten 24 Stunden wurde MRLN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.008 und einem Höchstpreis von $ 0.008 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MRLN liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MRLN im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Project Merlin (MRLN) Marktinformationen

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Project Merlin beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 0.00. Das Umlaufangebot von MRLN liegt bei --, das Gesamtangebot bei 800000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.40M.

Project Merlin (MRLN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Project Merlin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -0.00257-24.32%
60 Tage$ -0.017-68.00%
90 Tage$ -0.017-68.00%
Project Merlin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MRLN eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Project Merlin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00257(-24.32%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Project Merlin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MRLN eine Veränderung von $ -0.017 (-68.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Project Merlin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.017 (-68.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Project Merlin (MRLN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Project Merlin-Preisverlauf an.

Was ist Project Merlin (MRLN)

Project Merlin ist ein modulares, dezentrales Ökosystem, das Unternehmer, Investoren und Gemeinschaften stärkt, indem es Blockchain-Infrastruktur mit DAO-gesteuerter Governance kombiniert. Aufbauend auf vier Kernplattformen – Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement und IDO Launchpad – bietet es ein umfassendes Web3-Framework, das die Einreichung von Ideen, deren Bewertung, Finanzierung, Umsetzung und das Wachstum der Community abdeckt.

Project Merlin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Project Merlin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MRLN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Project Merlin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Project Merlin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Project Merlin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Project Merlin (MRLN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Project Merlin-(MRLN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Project Merlin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Project Merlin-Preisprognose an!

Project Merlin (MRLN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Project Merlin (MRLN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MRLN Token!

Wie kauft man Project Merlin MRLN

Suchen Sie nach wie man Project Merlin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Project Merlin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MRLN zu lokalen Währungen

1 Project Merlin(MRLN) in VND
210.52
1 Project Merlin(MRLN) in AUD
A$0.01224
1 Project Merlin(MRLN) in GBP
0.006
1 Project Merlin(MRLN) in EUR
0.00688
1 Project Merlin(MRLN) in USD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) in MYR
RM0.03376
1 Project Merlin(MRLN) in TRY
0.33552
1 Project Merlin(MRLN) in JPY
¥1.216
1 Project Merlin(MRLN) in ARS
ARS$11.92248
1 Project Merlin(MRLN) in RUB
0.63688
1 Project Merlin(MRLN) in INR
0.70248
1 Project Merlin(MRLN) in IDR
Rp133.33328
1 Project Merlin(MRLN) in PHP
0.47
1 Project Merlin(MRLN) in EGP
￡E.0.38008
1 Project Merlin(MRLN) in BRL
R$0.04304
1 Project Merlin(MRLN) in CAD
C$0.0112
1 Project Merlin(MRLN) in BDT
0.98024
1 Project Merlin(MRLN) in NGN
11.6788
1 Project Merlin(MRLN) in COP
$31.00768
1 Project Merlin(MRLN) in ZAR
R.0.13808
1 Project Merlin(MRLN) in UAH
0.3364
1 Project Merlin(MRLN) in TZS
T.Sh.19.90048
1 Project Merlin(MRLN) in VES
Bs1.696
1 Project Merlin(MRLN) in CLP
$7.528
1 Project Merlin(MRLN) in PKR
Rs2.24776
1 Project Merlin(MRLN) in KZT
4.308
1 Project Merlin(MRLN) in THB
฿0.2612
1 Project Merlin(MRLN) in TWD
NT$0.24672
1 Project Merlin(MRLN) in AED
د.إ0.02936
1 Project Merlin(MRLN) in CHF
Fr0.00632
1 Project Merlin(MRLN) in HKD
HK$0.06208
1 Project Merlin(MRLN) in AMD
֏3.06392
1 Project Merlin(MRLN) in MAD
.د.م0.07376
1 Project Merlin(MRLN) in MXN
$0.1476
1 Project Merlin(MRLN) in SAR
ريال0.03
1 Project Merlin(MRLN) in ETB
Br1.22152
1 Project Merlin(MRLN) in KES
KSh1.03352
1 Project Merlin(MRLN) in JOD
د.أ0.005672
1 Project Merlin(MRLN) in PLN
0.0292
1 Project Merlin(MRLN) in RON
лв0.03496
1 Project Merlin(MRLN) in SEK
kr0.0752
1 Project Merlin(MRLN) in BGN
лв0.01344
1 Project Merlin(MRLN) in HUF
Ft2.6836
1 Project Merlin(MRLN) in CZK
0.16728
1 Project Merlin(MRLN) in KWD
د.ك0.002448
1 Project Merlin(MRLN) in ILS
0.02624
1 Project Merlin(MRLN) in BOB
Bs0.0552
1 Project Merlin(MRLN) in AZN
0.0136
1 Project Merlin(MRLN) in TJS
SM0.07456
1 Project Merlin(MRLN) in GEL
0.02168
1 Project Merlin(MRLN) in AOA
Kz7.33944
1 Project Merlin(MRLN) in BHD
.د.ب0.003008
1 Project Merlin(MRLN) in BMD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) in DKK
kr0.05136
1 Project Merlin(MRLN) in HNL
L0.20912
1 Project Merlin(MRLN) in MUR
0.36424
1 Project Merlin(MRLN) in NAD
$0.13808
1 Project Merlin(MRLN) in NOK
kr0.08
1 Project Merlin(MRLN) in NZD
$0.01384
1 Project Merlin(MRLN) in PAB
B/.0.008
1 Project Merlin(MRLN) in PGK
K0.03368
1 Project Merlin(MRLN) in QAR
ر.ق0.02912
1 Project Merlin(MRLN) in RSD
дин.0.80792
1 Project Merlin(MRLN) in UZS
soʻm97.56096
1 Project Merlin(MRLN) in ALL
L0.664
1 Project Merlin(MRLN) in ANG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) in AWG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) in BBD
$0.016
1 Project Merlin(MRLN) in BAM
KM0.01344
1 Project Merlin(MRLN) in BIF
Fr23.592
1 Project Merlin(MRLN) in BND
$0.01032
1 Project Merlin(MRLN) in BSD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) in JMD
$1.2828
1 Project Merlin(MRLN) in KHR
32.258
1 Project Merlin(MRLN) in KMF
Fr3.392
1 Project Merlin(MRLN) in LAK
173.91304
1 Project Merlin(MRLN) in LKR
රු2.42936
1 Project Merlin(MRLN) in MDL
L0.13592
1 Project Merlin(MRLN) in MGA
Ar36.19904
1 Project Merlin(MRLN) in MOP
P0.064
1 Project Merlin(MRLN) in MVR
0.1224
1 Project Merlin(MRLN) in MWK
MK13.88888
1 Project Merlin(MRLN) in MZN
MT0.5112
1 Project Merlin(MRLN) in NPR
रु1.12312
1 Project Merlin(MRLN) in PYG
56.736
1 Project Merlin(MRLN) in RWF
Fr11.592
1 Project Merlin(MRLN) in SBD
$0.06608
1 Project Merlin(MRLN) in SCR
0.11184
1 Project Merlin(MRLN) in SRD
$0.31784
1 Project Merlin(MRLN) in SVC
$0.06992
1 Project Merlin(MRLN) in SZL
L0.13784
1 Project Merlin(MRLN) in TMT
m0.02808
1 Project Merlin(MRLN) in TND
د.ت0.023448
1 Project Merlin(MRLN) in TTD
$0.05424
1 Project Merlin(MRLN) in UGX
Sh27.872
1 Project Merlin(MRLN) in XAF
Fr4.512
1 Project Merlin(MRLN) in XCD
$0.0216
1 Project Merlin(MRLN) in XOF
Fr4.512
1 Project Merlin(MRLN) in XPF
Fr0.816
1 Project Merlin(MRLN) in BWP
P0.11416
1 Project Merlin(MRLN) in BZD
$0.01608
1 Project Merlin(MRLN) in CVE
$0.76192
1 Project Merlin(MRLN) in DJF
Fr1.416
1 Project Merlin(MRLN) in DOP
$0.51248
1 Project Merlin(MRLN) in DZD
د.ج1.04136
1 Project Merlin(MRLN) in FJD
$0.01816
1 Project Merlin(MRLN) in GNF
Fr69.56
1 Project Merlin(MRLN) in GTQ
Q0.0612
1 Project Merlin(MRLN) in GYD
$1.6736
1 Project Merlin(MRLN) in ISK
kr0.984

Project Merlin Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Project Merlin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Project Merlin Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Project Merlin

Wie viel ist Project Merlin (MRLN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MRLN in USD beträgt 0.008 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MRLN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MRLN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.008. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Project Merlin?
Die Marktkapitalisierung von MRLN beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MRLN?
Das Umlaufangebot von MRLN beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MRLN?
MRLN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MRLN?
MRLN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MRLN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MRLN beträgt $ 0.00 USD.
Wird MRLN dieses Jahr noch steigen?
MRLN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MRLN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:44 (UTC+8)

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

