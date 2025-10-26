Der Echtzeitpreis von Marinade Finance beträgt heute 0.1102 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MNDE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MNDE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Marinade Finance beträgt heute 0.1102 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MNDE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MNDE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Marinade Finance Logo

Marinade Finance Kurs(MNDE)

1 MNDE zu USD Echtzeitpreis:

$0.1102
$0.1102$0.1102
+0.27%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:07 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1094
$ 0.1094$ 0.1094
24H Tief
$ 0.111
$ 0.111$ 0.111
24H Hoch

$ 0.1094
$ 0.1094$ 0.1094

$ 0.111
$ 0.111$ 0.111

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

0.00%

+0.27%

+2.89%

+2.89%

Der Echtzeitpreis von Marinade Finance (MNDE) beträgt $ 0.1102. In den letzten 24 Stunden wurde MNDE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1094 und einem Höchstpreis von $ 0.111 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MNDE liegt bei $ 0.6674570026607753, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.028223705314342616.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MNDE im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Marinade Finance (MNDE) Marktinformationen

No.3794

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.15K
$ 55.15K$ 55.15K

$ 77.14M
$ 77.14M$ 77.14M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Marinade Finance beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.15K. Das Umlaufangebot von MNDE liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 700000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 77.14M.

Marinade Finance (MNDE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Marinade Finance für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000297+0.27%
30 Tage$ -0.0096-8.02%
60 Tage$ +0.0202+22.44%
90 Tage$ +0.0202+22.44%
Marinade Finance-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MNDE eine Veränderung von $ +0.000297 (+0.27%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Marinade Finance 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0096(-8.02%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Marinade Finance 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MNDE eine Veränderung von $ +0.0202 (+22.44%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Marinade Finance 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0202 (+22.44%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Marinade Finance (MNDE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Marinade Finance-Preisverlauf an.

Was ist Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) ist das führende nicht-verwahrende Staking-Protokoll auf Solana und bietet sowohl Liquid-Staking- als auch Native-Staking-Lösungen an. Mit über +$2 Milliarden TVL hilft Marinade Benutzern, die Rendite zu maximieren und mit mSOL an Solana-DeFi teilzunehmen, während gleichzeitig die Dezentralisierung über Hunderte von Validatoren unterstützt wird.

Marinade Finance ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Marinade Finance Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MNDE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Marinade Finance auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Marinade Finance-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Marinade Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Marinade Finance (MNDE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Marinade Finance-(MNDE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Marinade Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Marinade Finance-Preisprognose an!

Marinade Finance (MNDE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Marinade Finance (MNDE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MNDE Token!

Wie kauft man Marinade Finance MNDE

Suchen Sie nach wie man Marinade Finance kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Marinade Finance direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MNDE zu lokalen Währungen

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Marinade Finance

Wie viel ist Marinade Finance (MNDE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MNDE in USD beträgt 0.1102 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MNDE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MNDE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1102. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Marinade Finance?
Die Marktkapitalisierung von MNDE beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MNDE?
Das Umlaufangebot von MNDE beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MNDE?
MNDE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.6674570026607753 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MNDE?
MNDE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.028223705314342616 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MNDE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MNDE beträgt $ 55.15K USD.
Wird MNDE dieses Jahr noch steigen?
MNDE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MNDE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:07 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

