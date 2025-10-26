Was ist Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) ist das führende nicht-verwahrende Staking-Protokoll auf Solana und bietet sowohl Liquid-Staking- als auch Native-Staking-Lösungen an. Mit über +$2 Milliarden TVL hilft Marinade Benutzern, die Rendite zu maximieren und mit mSOL an Solana-DeFi teilzunehmen, während gleichzeitig die Dezentralisierung über Hunderte von Validatoren unterstützt wird.

Marinade Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Marinade Finance (MNDE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Marinade Finance-(MNDE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Marinade Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Marinade Finance-Preisprognose an!

Marinade Finance (MNDE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Marinade Finance (MNDE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MNDE Token!

Marinade Finance Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Marinade Finance sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Marinade Finance Wie viel ist Marinade Finance (MNDE) heute wert? Der Echtzeitpreis von MNDE in USD beträgt 0.1102 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle MNDE-zu-USD-Preis? $ 0.1102 . Nutzen Sie den Der aktuelle MNDE-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Marinade Finance? Die Marktkapitalisierung von MNDE beträgt $ 0.00 USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von MNDE? Das Umlaufangebot von MNDE beträgt 0.00 USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MNDE? MNDE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.6674570026607753 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MNDE? MNDE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.028223705314342616 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von MNDE? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MNDE beträgt $ 55.15K USD . Wird MNDE dieses Jahr noch steigen? MNDE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MNDE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Marinade Finance (MNDE) – Wichtige Branchen‑Updates

