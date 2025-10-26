Der Echtzeitpreis von MiL.k beträgt heute 0.1066 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MiL.k beträgt heute 0.1066 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MiL.k Logo

MiL.k Kurs(MLK)

1 MLK zu USD Echtzeitpreis:

$0.1066
$0.1066$0.1066
+4.40%1D
USD
MiL.k (MLK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:57:09 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.10001
$ 0.10001$ 0.10001
24H Tief
$ 0.10695
$ 0.10695$ 0.10695
24H Hoch

$ 0.10001
$ 0.10001$ 0.10001

$ 0.10695
$ 0.10695$ 0.10695

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.10089465963392259
$ 0.10089465963392259$ 0.10089465963392259

+2.79%

+4.40%

+1.62%

+1.62%

Der Echtzeitpreis von MiL.k (MLK) beträgt $ 0.1066. In den letzten 24 Stunden wurde MLK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.10001 und einem Höchstpreis von $ 0.10695 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MLK liegt bei $ 4.33902357, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.10089465963392259.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MLK im letzten Stunde um +2.79%, in den letzten 24 Stunden um +4.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MiL.k (MLK) Marktinformationen

No.496

$ 53.89M
$ 53.89M$ 53.89M

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

$ 105.13M
$ 105.13M$ 105.13M

505.54M
505.54M 505.54M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.25%

ARB

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MiL.k beträgt $ 53.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.08K. Das Umlaufangebot von MLK liegt bei 505.54M, das Gesamtangebot bei 986245419. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 105.13M.

MiL.k (MLK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MiL.k für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0044927+4.40%
30 Tage$ -0.0173-13.97%
60 Tage$ -0.0379-26.23%
90 Tage$ +0.0566+113.20%
MiL.k-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MLK eine Veränderung von $ +0.0044927 (+4.40%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MiL.k 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0173(-13.97%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MiL.k 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MLK eine Veränderung von $ -0.0379 (-26.23%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MiL.k 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0566 (+113.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von MiL.k (MLK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem MiL.k-Preisverlauf an.

Was ist MiL.k (MLK)

MiL.k ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MiL.k Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MLK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MiL.k auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MiL.k-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MiL.k-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MiL.k (MLK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MiL.k-(MLK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MiL.k zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MiL.k-Preisprognose an!

MiL.k (MLK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MiL.k (MLK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MLK Token!

Wie kauft man MiL.k MLK

Suchen Sie nach wie man MiL.k kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MiL.k direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MLK zu lokalen Währungen

1 MiL.k(MLK) in VND
2,805.179
1 MiL.k(MLK) in AUD
A$0.163098
1 MiL.k(MLK) in GBP
0.07995
1 MiL.k(MLK) in EUR
0.091676
1 MiL.k(MLK) in USD
$0.1066
1 MiL.k(MLK) in MYR
RM0.449852
1 MiL.k(MLK) in TRY
4.470804
1 MiL.k(MLK) in JPY
¥16.2032
1 MiL.k(MLK) in ARS
ARS$158.867046
1 MiL.k(MLK) in RUB
8.486426
1 MiL.k(MLK) in INR
9.360546
1 MiL.k(MLK) in IDR
Rp1,776.665956
1 MiL.k(MLK) in PHP
6.26275
1 MiL.k(MLK) in EGP
￡E.5.064566
1 MiL.k(MLK) in BRL
R$0.573508
1 MiL.k(MLK) in CAD
C$0.14924
1 MiL.k(MLK) in BDT
13.061698
1 MiL.k(MLK) in NGN
155.62001
1 MiL.k(MLK) in COP
$413.177336
1 MiL.k(MLK) in ZAR
R.1.839916
1 MiL.k(MLK) in UAH
4.48253
1 MiL.k(MLK) in TZS
T.Sh.265.173896
1 MiL.k(MLK) in VES
Bs22.5992
1 MiL.k(MLK) in CLP
$100.3106
1 MiL.k(MLK) in PKR
Rs29.951402
1 MiL.k(MLK) in KZT
57.4041
1 MiL.k(MLK) in THB
฿3.48049
1 MiL.k(MLK) in TWD
NT$3.287544
1 MiL.k(MLK) in AED
د.إ0.391222
1 MiL.k(MLK) in CHF
Fr0.084214
1 MiL.k(MLK) in HKD
HK$0.827216
1 MiL.k(MLK) in AMD
֏40.826734
1 MiL.k(MLK) in MAD
.د.م0.982852
1 MiL.k(MLK) in MXN
$1.96677
1 MiL.k(MLK) in SAR
ريال0.39975
1 MiL.k(MLK) in ETB
Br16.276754
1 MiL.k(MLK) in KES
KSh13.771654
1 MiL.k(MLK) in JOD
د.أ0.0755794
1 MiL.k(MLK) in PLN
0.38909
1 MiL.k(MLK) in RON
лв0.465842
1 MiL.k(MLK) in SEK
kr1.00204
1 MiL.k(MLK) in BGN
лв0.179088
1 MiL.k(MLK) in HUF
Ft35.75897
1 MiL.k(MLK) in CZK
2.229006
1 MiL.k(MLK) in KWD
د.ك0.0326196
1 MiL.k(MLK) in ILS
0.349648
1 MiL.k(MLK) in BOB
Bs0.73554
1 MiL.k(MLK) in AZN
0.18122
1 MiL.k(MLK) in TJS
SM0.993512
1 MiL.k(MLK) in GEL
0.288886
1 MiL.k(MLK) in AOA
Kz97.798038
1 MiL.k(MLK) in BHD
.د.ب0.0400816
1 MiL.k(MLK) in BMD
$0.1066
1 MiL.k(MLK) in DKK
kr0.684372
1 MiL.k(MLK) in HNL
L2.786524
1 MiL.k(MLK) in MUR
4.853498
1 MiL.k(MLK) in NAD
$1.839916
1 MiL.k(MLK) in NOK
kr1.066
1 MiL.k(MLK) in NZD
$0.184418
1 MiL.k(MLK) in PAB
B/.0.1066
1 MiL.k(MLK) in PGK
K0.448786
1 MiL.k(MLK) in QAR
ر.ق0.388024
1 MiL.k(MLK) in RSD
дин.10.765534
1 MiL.k(MLK) in UZS
soʻm1,299.999792
1 MiL.k(MLK) in ALL
L8.8478
1 MiL.k(MLK) in ANG
ƒ0.190814
1 MiL.k(MLK) in AWG
ƒ0.190814
1 MiL.k(MLK) in BBD
$0.2132
1 MiL.k(MLK) in BAM
KM0.179088
1 MiL.k(MLK) in BIF
Fr314.3634
1 MiL.k(MLK) in BND
$0.137514
1 MiL.k(MLK) in BSD
$0.1066
1 MiL.k(MLK) in JMD
$17.09331
1 MiL.k(MLK) in KHR
429.83785
1 MiL.k(MLK) in KMF
Fr45.1984
1 MiL.k(MLK) in LAK
2,317.391258
1 MiL.k(MLK) in LKR
රු32.371222
1 MiL.k(MLK) in MDL
L1.811134
1 MiL.k(MLK) in MGA
Ar482.352208
1 MiL.k(MLK) in MOP
P0.8528
1 MiL.k(MLK) in MVR
1.63098
1 MiL.k(MLK) in MWK
MK185.069326
1 MiL.k(MLK) in MZN
MT6.81174
1 MiL.k(MLK) in NPR
रु14.965574
1 MiL.k(MLK) in PYG
756.0072
1 MiL.k(MLK) in RWF
Fr154.4634
1 MiL.k(MLK) in SBD
$0.880516
1 MiL.k(MLK) in SCR
1.490268
1 MiL.k(MLK) in SRD
$4.235218
1 MiL.k(MLK) in SVC
$0.931684
1 MiL.k(MLK) in SZL
L1.836718
1 MiL.k(MLK) in TMT
m0.374166
1 MiL.k(MLK) in TND
د.ت0.3124446
1 MiL.k(MLK) in TTD
$0.722748
1 MiL.k(MLK) in UGX
Sh371.3944
1 MiL.k(MLK) in XAF
Fr60.1224
1 MiL.k(MLK) in XCD
$0.28782
1 MiL.k(MLK) in XOF
Fr60.1224
1 MiL.k(MLK) in XPF
Fr10.8732
1 MiL.k(MLK) in BWP
P1.521182
1 MiL.k(MLK) in BZD
$0.214266
1 MiL.k(MLK) in CVE
$10.152584
1 MiL.k(MLK) in DJF
Fr18.8682
1 MiL.k(MLK) in DOP
$6.828796
1 MiL.k(MLK) in DZD
د.ج13.876122
1 MiL.k(MLK) in FJD
$0.241982
1 MiL.k(MLK) in GNF
Fr926.887
1 MiL.k(MLK) in GTQ
Q0.81549
1 MiL.k(MLK) in GYD
$22.30072
1 MiL.k(MLK) in ISK
kr13.1118

MiL.k Ressource

Für ein tieferes Verständnis von MiL.k sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle MiL.k Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MiL.k

Wie viel ist MiL.k (MLK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MLK in USD beträgt 0.1066 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MLK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MLK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1066. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MiL.k?
Die Marktkapitalisierung von MLK beträgt $ 53.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MLK?
Das Umlaufangebot von MLK beträgt 505.54M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MLK?
MLK erreichte einen Allzeithochpreis von 4.33902357 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MLK?
MLK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.10089465963392259 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MLK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MLK beträgt $ 55.08K USD.
Wird MLK dieses Jahr noch steigen?
MLK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MLK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:57:09 (UTC+8)

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

MLK-zu-USD-Rechner

Menge

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.1066 USD

MLK handeln

MLK/USDT
$0.1066
$0.1066$0.1066
+4.50%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

