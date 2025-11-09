MISSION (MISSION) Tokenomics

MISSION (MISSION) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu MISSION (MISSION), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:08:52 (UTC+8)
USD

MISSION (MISSION) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für MISSION (MISSION), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Gesamtangebot:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Umlaufangebot:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M
Allzeithoch:
$ 0.000108
$ 0.000108$ 0.000108
Allzeittief:
$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296
Aktueller Preis:
$ 0.000003774
$ 0.000003774$ 0.000003774

MISSION (MISSION)-Informationen

MissionPawsible ist eine mobile GameFi-Plattform, die nahtlos in Messaging-Apps integriert ist, beginnend mit Telegram, und vom Team hinter BabyDoge – einem der größten Memecoins weltweit – entwickelt wurde. Sie interpretiert den klassischen Mobile-City-Builder neu, durch eine Web3-Ökonomie, die vom $MP-Token angetrieben wird, wobei Fortschritte saisonale Belohnungen und Preispools freischalten. Über das Bauen hinaus können Benutzer in Casual Games gegen KI-Agenten antreten oder Freunde in privaten Räumen herausfordern – alles, ohne den Chat zu verlassen. Mit sofortigem Onboarding, fesselnden Mechaniken und Zugang zu einer riesigen Community bringt MissionPawsible Blockchain-Gaming auf die Plattformen, die die Menschen ohnehin täglich nutzen.

Offizielle Website:
https://missionpawsible.game/
Block-Explorer:
https://tonscan.org/jetton/EQDDhgqmuh16lpAaTvAqzQ-zo7_HqjrUNJxmIhFeXwVUSUAe

MISSION (MISSION) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von MISSION (MISSION) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MISSION-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MISSION-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MISSION verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MISSION -Tokens!

So kaufen Sie MISSION

Möchten Sie MISSION (MISSION) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf MISSION, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

MISSION (MISSION)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von MISSION hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

MISSION Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich MISSION entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose MISSION kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung