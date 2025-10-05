Der Echtzeitpreis von MAY beträgt heute 0.03937 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MAY beträgt heute 0.03937 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MAY Kurs(MAY)

1 MAY zu USD Echtzeitpreis:

$0.03937
+0.48%1D
USD
MAY (MAY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:57:33 (UTC+8)

MAY (MAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03898
24H Tief
$ 0.04083
24H Hoch

$ 0.03898
$ 0.04083
$ 10.157036358034295
$ 0.03733335169831041
+0.71%

+0.48%

+3.33%

+3.33%

Der Echtzeitpreis von MAY (MAY) beträgt $ 0.03937. In den letzten 24 Stunden wurde MAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03898 und einem Höchstpreis von $ 0.04083 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAY liegt bei $ 10.157036358034295, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03733335169831041.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAY im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +0.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MAY (MAY) Marktinformationen

No.1122

$ 12.31M
$ 63.66K
$ 39.37M
312.66M
1,000,000,000
1,000,000,000
31.26%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MAY beträgt $ 12.31M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 63.66K. Das Umlaufangebot von MAY liegt bei 312.66M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 39.37M.

MAY (MAY)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MAY für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0001881+0.48%
30 Tage$ -0.00292-6.91%
60 Tage$ -0.00963-19.66%
90 Tage$ +0.02937+293.70%
MAY-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MAY eine Veränderung von $ +0.0001881 (+0.48%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MAY 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00292(-6.91%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MAY 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MAY eine Veränderung von $ -0.00963 (-19.66%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MAY 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.02937 (+293.70%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von MAY (MAY) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem MAY-Preisverlauf an.

Was ist MAY (MAY)

MAY ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MAY Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MAY Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MAY auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MAY-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MAY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MAY (MAY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MAY-(MAY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MAY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MAY-Preisprognose an!

MAY (MAY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MAY (MAY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MAY Token!

Wie kauft man MAY MAY

Suchen Sie nach wie man MAY kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MAY direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MAY zu lokalen Währungen

1 MAY(MAY) in VND
1,036.02155
1 MAY(MAY) in AUD
A$0.0594487
1 MAY(MAY) in GBP
0.0291338
1 MAY(MAY) in EUR
0.0334645
1 MAY(MAY) in USD
$0.03937
1 MAY(MAY) in MYR
RM0.165354
1 MAY(MAY) in TRY
1.6397605
1 MAY(MAY) in JPY
¥5.78739
1 MAY(MAY) in ARS
ARS$56.082565
1 MAY(MAY) in RUB
3.2366077
1 MAY(MAY) in INR
3.4933001
1 MAY(MAY) in IDR
Rp656.1664042
1 MAY(MAY) in KRW
55.4506765
1 MAY(MAY) in PHP
2.279523
1 MAY(MAY) in EGP
￡E.1.8791301
1 MAY(MAY) in BRL
R$0.2098421
1 MAY(MAY) in CAD
C$0.0547243
1 MAY(MAY) in BDT
4.7893605
1 MAY(MAY) in NGN
57.6424044
1 MAY(MAY) in COP
$153.1906385
1 MAY(MAY) in ZAR
R.0.6779514
1 MAY(MAY) in UAH
1.6236188
1 MAY(MAY) in TZS
T.Sh.96.73209
1 MAY(MAY) in VES
Bs7.16534
1 MAY(MAY) in CLP
$37.99205
1 MAY(MAY) in PKR
Rs11.0743873
1 MAY(MAY) in KZT
21.5487758
1 MAY(MAY) in THB
฿1.2732258
1 MAY(MAY) in TWD
NT$1.1964543
1 MAY(MAY) in AED
د.إ0.1444879
1 MAY(MAY) in CHF
Fr0.0311023
1 MAY(MAY) in HKD
HK$0.3062986
1 MAY(MAY) in AMD
֏15.0842218
1 MAY(MAY) in MAD
.د.م0.3578733
1 MAY(MAY) in MXN
$0.7240143
1 MAY(MAY) in SAR
ريال0.1472438
1 MAY(MAY) in ETB
Br5.7121933
1 MAY(MAY) in KES
KSh5.0842418
1 MAY(MAY) in JOD
د.أ0.02791333
1 MAY(MAY) in PLN
0.1425194
1 MAY(MAY) in RON
лв0.1704721
1 MAY(MAY) in SEK
kr0.3688969
1 MAY(MAY) in BGN
лв0.0653542
1 MAY(MAY) in HUF
Ft13.0188716
1 MAY(MAY) in CZK
0.8133842
1 MAY(MAY) in KWD
د.ك0.01200785
1 MAY(MAY) in ILS
0.129921
1 MAY(MAY) in BOB
Bs0.271653
1 MAY(MAY) in AZN
0.066929
1 MAY(MAY) in TJS
SM0.3665347
1 MAY(MAY) in GEL
0.1070864
1 MAY(MAY) in AOA
Kz36.0861483
1 MAY(MAY) in BHD
.د.ب0.01480312
1 MAY(MAY) in BMD
$0.03937
1 MAY(MAY) in DKK
kr0.2503932
1 MAY(MAY) in HNL
L1.0295255
1 MAY(MAY) in MUR
1.7838547
1 MAY(MAY) in NAD
$0.6783451
1 MAY(MAY) in NOK
kr0.3917315
1 MAY(MAY) in NZD
$0.0673227
1 MAY(MAY) in PAB
B/.0.03937
1 MAY(MAY) in PGK
K0.1673225
1 MAY(MAY) in QAR
ر.ق0.1433068
1 MAY(MAY) in RSD
дин.3.9279449
1 MAY(MAY) in UZS
soʻm474.3372403
1 MAY(MAY) in ALL
L3.2436943
1 MAY(MAY) in ANG
ƒ0.0704723
1 MAY(MAY) in AWG
ƒ0.070866
1 MAY(MAY) in BBD
$0.07874
1 MAY(MAY) in BAM
KM0.0653542
1 MAY(MAY) in BIF
Fr115.78717
1 MAY(MAY) in BND
$0.0503936
1 MAY(MAY) in BSD
$0.03937
1 MAY(MAY) in JMD
$6.3212472
1 MAY(MAY) in KHR
158.1122822
1 MAY(MAY) in KMF
Fr16.49603
1 MAY(MAY) in LAK
855.8695481
1 MAY(MAY) in LKR
Rs11.9047006
1 MAY(MAY) in MDL
L0.6590538
1 MAY(MAY) in MGA
Ar175.7587036
1 MAY(MAY) in MOP
P0.3153537
1 MAY(MAY) in MVR
0.602361
1 MAY(MAY) in MWK
MK68.3506507
1 MAY(MAY) in MZN
MT2.515743
1 MAY(MAY) in NPR
Rs5.598414
1 MAY(MAY) in PYG
277.24354
1 MAY(MAY) in RWF
Fr56.96839
1 MAY(MAY) in SBD
$0.3244088
1 MAY(MAY) in SCR
0.5755894
1 MAY(MAY) in SRD
$1.499997
1 MAY(MAY) in SVC
$0.3440938
1 MAY(MAY) in SZL
L0.6779514
1 MAY(MAY) in TMT
m0.137795
1 MAY(MAY) in TND
د.ت0.11464544
1 MAY(MAY) in TTD
$0.2665349
1 MAY(MAY) in UGX
Sh136.2202
1 MAY(MAY) in XAF
Fr21.96846
1 MAY(MAY) in XCD
$0.106299
1 MAY(MAY) in XOF
Fr21.96846
1 MAY(MAY) in XPF
Fr3.97637
1 MAY(MAY) in BWP
P0.5228336
1 MAY(MAY) in BZD
$0.0791337
1 MAY(MAY) in CVE
$3.6972367
1 MAY(MAY) in DJF
Fr7.00786
1 MAY(MAY) in DOP
$2.464562
1 MAY(MAY) in DZD
د.ج5.0976276
1 MAY(MAY) in FJD
$0.0885825
1 MAY(MAY) in GNF
Fr342.32215
1 MAY(MAY) in GTQ
Q0.3015742
1 MAY(MAY) in GYD
$8.2326607
1 MAY(MAY) in ISK
kr4.7244

MAY Ressource

Für ein tieferes Verständnis von MAY sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle MAY Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MAY

Wie viel ist MAY (MAY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MAY in USD beträgt 0.03937 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MAY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MAY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03937. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MAY?
Die Marktkapitalisierung von MAY beträgt $ 12.31M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MAY?
Das Umlaufangebot von MAY beträgt 312.66M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MAY?
MAY erreichte einen Allzeithochpreis von 10.157036358034295 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MAY?
MAY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.03733335169831041 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MAY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MAY beträgt $ 63.66K USD.
Wird MAY dieses Jahr noch steigen?
MAY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MAY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:57:33 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

