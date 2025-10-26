Der Echtzeitpreis von Lnfi Network beträgt heute 0.01565 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Lnfi Network beträgt heute 0.01565 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Lnfi Network Logo

Lnfi Network Kurs(LN)

1 LN zu USD Echtzeitpreis:

$0.01565
$0.01565
+2.55%1D
USD
Lnfi Network (LN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:09:04 (UTC+8)

Lnfi Network (LN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01523
$ 0.01523
24H Tief
$ 0.01719
$ 0.01719
24H Hoch

$ 0.01523
$ 0.01523

$ 0.01719
$ 0.01719

$ 0.06840658020810067
$ 0.06840658020810067

$ 0.013244003282532321
$ 0.013244003282532321

-0.07%

+2.55%

+10.60%

+10.60%

Der Echtzeitpreis von Lnfi Network (LN) beträgt $ 0.01565. In den letzten 24 Stunden wurde LN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01523 und einem Höchstpreis von $ 0.01719 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LN liegt bei $ 0.06840658020810067, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.013244003282532321.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LN im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +2.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lnfi Network (LN) Marktinformationen

No.1978

$ 1.49M
$ 1.49M

$ 56.22K
$ 56.22K

$ 15.65M
$ 15.65M

94.92M
94.92M

1,000,000,000
1,000,000,000

150,000,000
150,000,000

9.49%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lnfi Network beträgt $ 1.49M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.22K. Das Umlaufangebot von LN liegt bei 94.92M, das Gesamtangebot bei 150000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.65M.

Lnfi Network (LN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Lnfi Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0003892+2.55%
30 Tage$ -0.00285-15.41%
60 Tage$ -0.00307-16.40%
90 Tage$ -0.01384-46.94%
Lnfi Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LN eine Veränderung von $ +0.0003892 (+2.55%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Lnfi Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00285(-15.41%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Lnfi Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LN eine Veränderung von $ -0.00307 (-16.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Lnfi Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.01384 (-46.94%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Lnfi Network (LN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Lnfi Network-Preisverlauf an.

Was ist Lnfi Network (LN)

Lnfi Network erschließt Multi-Asset-DeFi auf dem Lightning Network durch eine Finanzinfrastruktur der nächsten Generation. Dadurch können Benutzer Bitcoin, Taproot-Assets und RGB-Assets über LightningFi handeln, verdienen und verwalten.

Lnfi Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Lnfi Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Lnfi Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Lnfi Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Lnfi Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Lnfi Network (LN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Lnfi Network-(LN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Lnfi Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Lnfi Network-Preisprognose an!

Lnfi Network (LN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Lnfi Network (LN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LN Token!

Wie kauft man Lnfi Network LN

Suchen Sie nach wie man Lnfi Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Lnfi Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LN zu lokalen Währungen

1 Lnfi Network(LN) in VND
411.82975
1 Lnfi Network(LN) in AUD
A$0.0239445
1 Lnfi Network(LN) in GBP
0.0117375
1 Lnfi Network(LN) in EUR
0.013459
1 Lnfi Network(LN) in USD
$0.01565
1 Lnfi Network(LN) in MYR
RM0.066043
1 Lnfi Network(LN) in TRY
0.656361
1 Lnfi Network(LN) in JPY
¥2.3788
1 Lnfi Network(LN) in ARS
ARS$23.3233515
1 Lnfi Network(LN) in RUB
1.2458965
1 Lnfi Network(LN) in INR
1.3742265
1 Lnfi Network(LN) in IDR
Rp260.833229
1 Lnfi Network(LN) in PHP
0.9194375
1 Lnfi Network(LN) in EGP
￡E.0.7435315
1 Lnfi Network(LN) in BRL
R$0.084197
1 Lnfi Network(LN) in CAD
C$0.02191
1 Lnfi Network(LN) in BDT
1.9175945
1 Lnfi Network(LN) in NGN
22.8466525
1 Lnfi Network(LN) in COP
$60.658774
1 Lnfi Network(LN) in ZAR
R.0.270119
1 Lnfi Network(LN) in UAH
0.6580825
1 Lnfi Network(LN) in TZS
T.Sh.38.930314
1 Lnfi Network(LN) in VES
Bs3.3178
1 Lnfi Network(LN) in CLP
$14.72665
1 Lnfi Network(LN) in PKR
Rs4.3971805
1 Lnfi Network(LN) in KZT
8.427525
1 Lnfi Network(LN) in THB
฿0.5109725
1 Lnfi Network(LN) in TWD
NT$0.482646
1 Lnfi Network(LN) in AED
د.إ0.0574355
1 Lnfi Network(LN) in CHF
Fr0.0123635
1 Lnfi Network(LN) in HKD
HK$0.121444
1 Lnfi Network(LN) in AMD
֏5.9937935
1 Lnfi Network(LN) in MAD
.د.م0.144293
1 Lnfi Network(LN) in MXN
$0.2887425
1 Lnfi Network(LN) in SAR
ريال0.0586875
1 Lnfi Network(LN) in ETB
Br2.3895985
1 Lnfi Network(LN) in KES
KSh2.0218235
1 Lnfi Network(LN) in JOD
د.أ0.01109585
1 Lnfi Network(LN) in PLN
0.0571225
1 Lnfi Network(LN) in RON
лв0.0683905
1 Lnfi Network(LN) in SEK
kr0.14711
1 Lnfi Network(LN) in BGN
лв0.026292
1 Lnfi Network(LN) in HUF
Ft5.2497925
1 Lnfi Network(LN) in CZK
0.3272415
1 Lnfi Network(LN) in KWD
د.ك0.0047889
1 Lnfi Network(LN) in ILS
0.051332
1 Lnfi Network(LN) in BOB
Bs0.107985
1 Lnfi Network(LN) in AZN
0.026605
1 Lnfi Network(LN) in TJS
SM0.145858
1 Lnfi Network(LN) in GEL
0.0424115
1 Lnfi Network(LN) in AOA
Kz14.3577795
1 Lnfi Network(LN) in BHD
.د.ب0.0058844
1 Lnfi Network(LN) in BMD
$0.01565
1 Lnfi Network(LN) in DKK
kr0.100473
1 Lnfi Network(LN) in HNL
L0.409091
1 Lnfi Network(LN) in MUR
0.7125445
1 Lnfi Network(LN) in NAD
$0.270119
1 Lnfi Network(LN) in NOK
kr0.1565
1 Lnfi Network(LN) in NZD
$0.0270745
1 Lnfi Network(LN) in PAB
B/.0.01565
1 Lnfi Network(LN) in PGK
K0.0658865
1 Lnfi Network(LN) in QAR
ر.ق0.056966
1 Lnfi Network(LN) in RSD
дин.1.5804935
1 Lnfi Network(LN) in UZS
soʻm190.853628
1 Lnfi Network(LN) in ALL
L1.29895
1 Lnfi Network(LN) in ANG
ƒ0.0280135
1 Lnfi Network(LN) in AWG
ƒ0.0280135
1 Lnfi Network(LN) in BBD
$0.0313
1 Lnfi Network(LN) in BAM
KM0.026292
1 Lnfi Network(LN) in BIF
Fr46.15185
1 Lnfi Network(LN) in BND
$0.0201885
1 Lnfi Network(LN) in BSD
$0.01565
1 Lnfi Network(LN) in JMD
$2.5094775
1 Lnfi Network(LN) in KHR
63.1047125
1 Lnfi Network(LN) in KMF
Fr6.6356
1 Lnfi Network(LN) in LAK
340.2173845
1 Lnfi Network(LN) in LKR
රු4.7524355
1 Lnfi Network(LN) in MDL
L0.2658935
1 Lnfi Network(LN) in MGA
Ar70.814372
1 Lnfi Network(LN) in MOP
P0.1252
1 Lnfi Network(LN) in MVR
0.239445
1 Lnfi Network(LN) in MWK
MK27.1701215
1 Lnfi Network(LN) in MZN
MT1.000035
1 Lnfi Network(LN) in NPR
रु2.1971035
1 Lnfi Network(LN) in PYG
110.9898
1 Lnfi Network(LN) in RWF
Fr22.67685
1 Lnfi Network(LN) in SBD
$0.129269
1 Lnfi Network(LN) in SCR
0.218787
1 Lnfi Network(LN) in SRD
$0.6217745
1 Lnfi Network(LN) in SVC
$0.136781
1 Lnfi Network(LN) in SZL
L0.2696495
1 Lnfi Network(LN) in TMT
m0.0549315
1 Lnfi Network(LN) in TND
د.ت0.04587015
1 Lnfi Network(LN) in TTD
$0.106107
1 Lnfi Network(LN) in UGX
Sh54.5246
1 Lnfi Network(LN) in XAF
Fr8.8266
1 Lnfi Network(LN) in XCD
$0.042255
1 Lnfi Network(LN) in XOF
Fr8.8266
1 Lnfi Network(LN) in XPF
Fr1.5963
1 Lnfi Network(LN) in BWP
P0.2233255
1 Lnfi Network(LN) in BZD
$0.0314565
1 Lnfi Network(LN) in CVE
$1.490506
1 Lnfi Network(LN) in DJF
Fr2.77005
1 Lnfi Network(LN) in DOP
$1.002539
1 Lnfi Network(LN) in DZD
د.ج2.0371605
1 Lnfi Network(LN) in FJD
$0.0355255
1 Lnfi Network(LN) in GNF
Fr136.07675
1 Lnfi Network(LN) in GTQ
Q0.1197225
1 Lnfi Network(LN) in GYD
$3.27398
1 Lnfi Network(LN) in ISK
kr1.92495

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Lnfi Network

Wie viel ist Lnfi Network (LN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LN in USD beträgt 0.01565 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01565. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lnfi Network?
Die Marktkapitalisierung von LN beträgt $ 1.49M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LN?
Das Umlaufangebot von LN beträgt 94.92M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LN?
LN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.06840658020810067 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LN?
LN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.013244003282532321 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LN beträgt $ 56.22K USD.
Wird LN dieses Jahr noch steigen?
LN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:09:04 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

LN-zu-USD-Rechner

Menge

LN
LN
USD
USD

1 LN = 0.01565 USD

LN handeln

LN/USDT
$0.01565
$0.01565
+2.48%

$111,749.45

$3,959.99

$0.04909

$5.9047

$194.10

$111,749.45

$3,959.99

$2.6429

$194.10

$0.19706

$0.00000

$1.0862

$0.000000000000106

$0.050270

$0.1502

$1.0862

$0.15437

$0.0000000000000000000181

$0.110094

$0.000000000000000007600

