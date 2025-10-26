Der Echtzeitpreis von Line Protocol beträgt heute 0.0000134 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LINE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LINE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Line Protocol beträgt heute 0.0000134 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LINE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LINE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Line Protocol Logo

Line Protocol Kurs(LINE)

1 LINE zu USD Echtzeitpreis:

$0.0000134
$0.0000134
-2.18%1D
USD
Line Protocol (LINE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:21 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0000134
$ 0.0000134
24H Tief
$ 0.0000144
$ 0.0000144
24H Hoch

$ 0.0000134
$ 0.0000134

$ 0.0000144
$ 0.0000144

--
----

--
----

0.00%

-2.18%

-52.32%

-52.32%

Der Echtzeitpreis von Line Protocol (LINE) beträgt $ 0.0000134. In den letzten 24 Stunden wurde LINE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000134 und einem Höchstpreis von $ 0.0000144 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LINE liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LINE im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -2.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -52.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Line Protocol (LINE) Marktinformationen

--
----

$ 21.89
$ 21.89

$ 6.70K
$ 6.70K

--
----

500,000,000
500,000,000

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Line Protocol beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 21.89. Das Umlaufangebot von LINE liegt bei --, das Gesamtangebot bei 500000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.70K.

Line Protocol (LINE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Line Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000000299-2.18%
30 Tage$ -0.0000173-56.36%
60 Tage$ -0.0349866-99.97%
90 Tage$ -0.0349866-99.97%
Line Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LINE eine Veränderung von $ -0.000000299 (-2.18%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Line Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000173(-56.36%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Line Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LINE eine Veränderung von $ -0.0349866 (-99.97%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Line Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0349866 (-99.97%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Line Protocol (LINE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Line Protocol-Preisverlauf an.

Was ist Line Protocol (LINE)

Line Protocol – Eine skalierbare und sichere Blockchain-Infrastruktur, die entwickelt wurde, um die nächste Generation von Web3-Anwendungen, dezentraler Finanzen und immersiver Gaming-Ökosysteme zu unterstützen.

Line Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Line Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LINE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Line Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Line Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Line Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Line Protocol (LINE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Line Protocol-(LINE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Line Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Line Protocol-Preisprognose an!

Line Protocol (LINE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Line Protocol (LINE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LINE Token!

Wie kauft man Line Protocol LINE

Suchen Sie nach wie man Line Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Line Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Line Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Line Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Line Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Line Protocol

Wie viel ist Line Protocol (LINE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LINE in USD beträgt 0.0000134 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LINE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LINE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000134. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Line Protocol?
Die Marktkapitalisierung von LINE beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LINE?
Das Umlaufangebot von LINE beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LINE?
LINE erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LINE?
LINE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LINE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LINE beträgt $ 21.89 USD.
Wird LINE dieses Jahr noch steigen?
LINE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LINE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:21 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$0.0000134
$111,749.44

$3,960.00

$0.04852

$5.9024

$194.09

$111,749.44

$3,960.00

$2.6409

$194.09

$0.19702

$0.00000

$1.0500

$0.000000000000106

$0.050630

$0.1461

$1.0500

$0.15437

$0.0000000000000000000181

$0.111082

$0.000000000000000007600

