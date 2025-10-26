Der Echtzeitpreis von KoKoK The Roach beträgt heute 0.02074 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KOKOK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KOKOK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von KoKoK The Roach beträgt heute 0.02074 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KOKOK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KOKOK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über KOKOK

KOKOK-Preisinformationen

KOKOK-Tokenökonomie

KOKOK-Preisprognose

KOKOK Verlauf

KOKOK Kaufanleitung

KOKOK-zu-Fiat-Währungsrechner

KOKOK Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

KoKoK The Roach Logo

KoKoK The Roach Kurs(KOKOK)

1 KOKOK zu USD Echtzeitpreis:

$0.02078
$0.02078$0.02078
+14.17%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:17 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0178
$ 0.0178$ 0.0178
24H Tief
$ 0.02149
$ 0.02149$ 0.02149
24H Hoch

$ 0.0178
$ 0.0178$ 0.0178

$ 0.02149
$ 0.02149$ 0.02149

--
----

--
----

-2.31%

+14.17%

+22.50%

+22.50%

Der Echtzeitpreis von KoKoK The Roach (KOKOK) beträgt $ 0.02074. In den letzten 24 Stunden wurde KOKOK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0178 und einem Höchstpreis von $ 0.02149 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOKOK liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOKOK im letzten Stunde um -2.31%, in den letzten 24 Stunden um +14.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KoKoK The Roach (KOKOK) Marktinformationen

--
----

$ 24.91K
$ 24.91K$ 24.91K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KoKoK The Roach beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 24.91K. Das Umlaufangebot von KOKOK liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

KoKoK The Roach (KOKOK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von KoKoK The Roach für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0025791+14.17%
30 Tage$ -0.0058-21.86%
60 Tage$ -0.05153-71.31%
90 Tage$ -0.11196-84.38%
KoKoK The Roach-Preisänderung heute

Heute verzeichnete KOKOK eine Veränderung von $ +0.0025791 (+14.17%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

KoKoK The Roach 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0058(-21.86%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

KoKoK The Roach 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete KOKOK eine Veränderung von $ -0.05153 (-71.31%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

KoKoK The Roach 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.11196 (-84.38%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von KoKoK The Roach (KOKOK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem KoKoK The Roach-Preisverlauf an.

Was ist KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolisiert den härtesten „Kakerlaken-Trader“ im Kryptomarkt – furchtlos gegenüber Marktschwankungen und aufgebaut auf dem Solana-Ökosystem.

KoKoK The Roach ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre KoKoK The Roach Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- KOKOK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu KoKoK The Roach auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr KoKoK The Roach-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

KoKoK The Roach-Preisprognose (USD)

Wie viel wird KoKoK The Roach (KOKOK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre KoKoK The Roach-(KOKOK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für KoKoK The Roach zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die KoKoK The Roach-Preisprognose an!

KoKoK The Roach (KOKOK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von KoKoK The Roach (KOKOK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KOKOK Token!

Wie kauft man KoKoK The Roach KOKOK

Suchen Sie nach wie man KoKoK The Roach kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können KoKoK The Roach direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

KOKOK zu lokalen Währungen

1 KoKoK The Roach(KOKOK) in VND
545.7731
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in AUD
A$0.0317322
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in GBP
0.015555
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in EUR
0.0178364
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in USD
$0.02074
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MYR
RM0.0875228
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in TRY
0.8698356
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in JPY
¥3.15248
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in ARS
ARS$30.9090294
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in RUB
1.6511114
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in INR
1.8211794
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in IDR
Rp345.6665284
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in PHP
1.218475
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in EGP
￡E.0.9853574
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BRL
R$0.1115812
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in CAD
C$0.029036
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BDT
2.5412722
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in NGN
30.277289
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in COP
$80.3874104
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in ZAR
R.0.3579724
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in UAH
0.872117
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in TZS
T.Sh.51.5919944
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in VES
Bs4.39688
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in CLP
$19.51634
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in PKR
Rs5.8273178
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in KZT
11.16849
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in THB
฿0.677161
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in TWD
NT$0.6396216
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in AED
د.إ0.0761158
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in CHF
Fr0.0163846
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in HKD
HK$0.1609424
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in AMD
֏7.9432126
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MAD
.د.م0.1912228
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MXN
$0.382653
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in SAR
ريال0.077775
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in ETB
Br3.1667906
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in KES
KSh2.6794006
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in JOD
د.أ0.01470466
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in PLN
0.075701
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in RON
лв0.0906338
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in SEK
kr0.194956
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BGN
лв0.0348432
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in HUF
Ft6.957233
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in CZK
0.4336734
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in KWD
د.ك0.00634644
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in ILS
0.0680272
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BOB
Bs0.143106
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in AZN
0.035258
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in TJS
SM0.1932968
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in GEL
0.0562054
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in AOA
Kz19.0274982
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BHD
.د.ب0.00779824
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BMD
$0.02074
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in DKK
kr0.1331508
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in HNL
L0.5421436
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MUR
0.9442922
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in NAD
$0.3579724
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in NOK
kr0.2074
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in NZD
$0.0358802
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in PAB
B/.0.02074
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in PGK
K0.0873154
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in QAR
ر.ق0.0754936
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in RSD
дин.2.0945326
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in UZS
soʻm252.9267888
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in ALL
L1.72142
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in ANG
ƒ0.0371246
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in AWG
ƒ0.0371246
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BBD
$0.04148
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BAM
KM0.0348432
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BIF
Fr61.16226
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BND
$0.0267546
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BSD
$0.02074
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in JMD
$3.325659
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in KHR
83.628865
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in KMF
Fr8.79376
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in LAK
450.8695562
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in LKR
රු6.2981158
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MDL
L0.3523726
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MGA
Ar93.8460112
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MOP
P0.16592
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MVR
0.317322
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MWK
MK36.0069214
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in MZN
MT1.325286
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in NPR
रु2.9116886
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in PYG
147.08808
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in RWF
Fr30.05226
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in SBD
$0.1713124
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in SCR
0.2899452
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in SRD
$0.8240002
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in SVC
$0.1812676
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in SZL
L0.3573502
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in TMT
m0.0727974
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in TND
د.ت0.06078894
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in TTD
$0.1406172
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in UGX
Sh72.25816
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in XAF
Fr11.69736
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in XCD
$0.055998
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in XOF
Fr11.69736
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in XPF
Fr2.11548
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BWP
P0.2959598
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in BZD
$0.0416874
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in CVE
$1.9752776
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in DJF
Fr3.67098
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in DOP
$1.3286044
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in DZD
د.ج2.6997258
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in FJD
$0.0470798
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in GNF
Fr180.3343
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in GTQ
Q0.158661
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in GYD
$4.338808
1 KoKoK The Roach(KOKOK) in ISK
kr2.55102

KoKoK The Roach Ressource

Für ein tieferes Verständnis von KoKoK The Roach sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu KoKoK The Roach

Wie viel ist KoKoK The Roach (KOKOK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KOKOK in USD beträgt 0.02074 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KOKOK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KOKOK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02074. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KoKoK The Roach?
Die Marktkapitalisierung von KOKOK beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KOKOK?
Das Umlaufangebot von KOKOK beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KOKOK?
KOKOK erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KOKOK?
KOKOK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KOKOK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KOKOK beträgt $ 24.91K USD.
Wird KOKOK dieses Jahr noch steigen?
KOKOK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KOKOK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:17 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

KOKOK-zu-USD-Rechner

Menge

KOKOK
KOKOK
USD
USD

1 KOKOK = 0.02074 USD

KOKOK handeln

KOKOK/USDT
$0.02078
$0.02078$0.02078
+14.05%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,753.85
$111,753.85$111,753.85

+0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.71
$3,958.71$3,958.71

+0.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04996
$0.04996$0.04996

-27.17%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9404
$5.9404$5.9404

-19.08%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,753.85
$111,753.85$111,753.85

+0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.71
$3,958.71$3,958.71

+0.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6387
$2.6387$2.6387

+1.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+1.15%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19700
$0.19700$0.19700

+0.39%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0940
$1.0940$1.0940

+1,723.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050325
$0.050325$0.050325

-85.62%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1593
$0.1593$0.1593

-85.28%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0940
$1.0940$1.0940

+1,723.33%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15461
$0.15461$0.15461

+89.24%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000181
$0.0000000000000000000181$0.0000000000000000000181

+64.54%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.111877
$0.111877$0.111877

+41.69%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007600
$0.000000000000000007600$0.000000000000000007600

+38.18%