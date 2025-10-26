Was ist KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolisiert den härtesten „Kakerlaken-Trader“ im Kryptomarkt – furchtlos gegenüber Marktschwankungen und aufgebaut auf dem Solana-Ökosystem. KOKOK symbolisiert den härtesten „Kakerlaken-Trader“ im Kryptomarkt – furchtlos gegenüber Marktschwankungen und aufgebaut auf dem Solana-Ökosystem.

KoKoK The Roach-Preisprognose (USD)

KoKoK The Roach (KOKOK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von KoKoK The Roach (KOKOK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KOKOK Token!

Wie kauft man KoKoK The Roach KOKOK

KoKoK The Roach Ressource

Für ein tieferes Verständnis von KoKoK The Roach sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu KoKoK The Roach Wie viel ist KoKoK The Roach (KOKOK) heute wert? Der Echtzeitpreis von KOKOK in USD beträgt 0.02074 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle KOKOK-zu-USD-Preis? $ 0.02074 . Nutzen Sie den Der aktuelle KOKOK-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KoKoK The Roach? Die Marktkapitalisierung von KOKOK beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von KOKOK? Das Umlaufangebot von KOKOK beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KOKOK? KOKOK erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KOKOK? KOKOK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von KOKOK? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KOKOK beträgt $ 24.91K USD . Wird KOKOK dieses Jahr noch steigen? KOKOK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KOKOK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

KoKoK The Roach (KOKOK) – Wichtige Branchen‑Updates

